Ανατρεπτικό, απρόσμενο, και αιχμηρό, το 4ο φεστιβάλ Tectonics επιστρέφει δυναμικά στην Αθήνα. Με επίκεντρο τη νέα μουσική, από την κλασική ορχηστρική μουσική ως τις σόλο αυτοσχεδιαστικές παραστάσεις, την ηλεκτρονική μουσική, τα νέα όργανα, τις μουσικές εγκαταστάσεις και πολλά άλλα, το Tectonics θα ταρακουνήσει μουσικά την πόλη μας. Η Στέγη συνεργάζεται με το Ωδείο Αθηνών, παρουσιάζοντας για μια ακόμα φορά ένα πυκνό και περιπετειώδες πρόγραμμα ζωντανών μουσικών δράσεων.

Από συμφωνική μουσική μέχρι noise και από τον ελεύθερο αυτοσχεδιασμό μέχρι τη σύγχρονη σύνθεση, το Tectonics αποκαλύπτει νέες συγγένειες μεταξύ διαφορετικών μουσικών ειδών. Ο φημισμένος μαέστρος Ilan Volkov, ο οποίος ξεκίνησε το φεστιβάλ με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ισλανδίας, μαζί με τον Μιχάλη Μοσχούτη και την Anne Hilde Neset, αναλαμβάνουν να δημιουργήσουν ακόμη ένα αξέχαστο φεστιβάλ για τη μουσική σκηνή της Αθήνας.

Λίγο πριν την έναρξη του φεστιβάλ μιλήσαμε με τον Ilan Volkov και μας είπε τι θα δούμε, ακούσουμε και νιώσουμε από τις 2 μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου.

Τι θα ακούσουμε/δούμε στο 4ο Τectonics;

Φέτος, θα δοκιμάσουμε να εξερευνήσουμε ένα τόσο πολύ διαφορετικό μουσικό τοπίο σε σχέση με την προηγούμενη φορά. Ένα συμπεριληπτικό πρόγραμμα, με ένα μείγμα διεθνών και ελληνικών συμμετοχών. Στο κέντρο του φετινού προγράμματος, δύο συναυλίες στη μεγάλη αίθουσα του Ωδείου, οι Supersilent, ένα πολύ γνωστό και πρωτότυπο γκρουπ από τη Νορβηγία σε μια σπάνια εμφάνιση και μια ορχηστρική συναυλία με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας που περιλαμβάνει δύο πρόσφατα έργα Ελλήνων συνθετών, ένα κλασικό πειραματικό έργο του Penderecki για έγχορδα (που χρησιμοποίησε ο Kubrick στην ταινία του Η Λάμψη) και ένα αυτοσχέδιο έργο με τον Oren Ambarchi στην ηλεκτρική κιθάρα. Επιπλέον, ένας μακρύς κατάλογος καλλιτεχνών που ερμηνεύουν ακουστικά και ηλεκτρονικά σύνολα σε συναυλίες μεγάλης διάρκειας.

Πόσο σας επηρέασαν τα χρόνια της πανδημίας όσον αφορά την υλοποίηση και τον προγραμματισμό του φεστιβάλ;

Ήταν μια πρόκληση για όλη την καλλιτεχνική κοινότητα σε όλο τον κόσμο το πώς να αντιμετωπίσει τη νέα κατάσταση και τα νέα γεγονότα. Και έκτοτε πλέον όλοι κάνουν σχέδια για πολύ αργότερα κι αυτό μου αρέσει πραγματικά καθώς διατηρεί τα πράγματα συναρπαστικά και απροσδόκητα.

Πιστεύετε ότι όλα όσα ζήσαμε τα τελευταία δύο χρόνια έχουν επηρεάσει με κάποιο τρόπο τον κόσμο της μουσικής;

Είναι μια ερώτηση που θεωρώ ότι είναι δύσκολο να απαντηθεί, είναι πολύ νωρίς. Θα γνωρίζουμε τα αποτελέσματα σε μία ή δύο δεκαετίες. Και ενώ η εργασία σε ψηφιακές πλατφόρμες έχει επεκταθεί μαζικά - είναι επίσης σαφές ότι ορισμένα πράγματα μπορούν να γίνουν μόνο ζωντανά - και μόνο με το κοινό εκεί. Και αυτό για μένα στη νέα μουσική είναι κρίσιμο.

Τι θα είναι διαφορετικό σε αυτό το φεστιβάλ;

Η βασική ιδέα του Tectonics είναι οι αλλαγές από το ένα είδος, από τη μια διάθεση στην άλλη να είναι γρήγορες και ριζοσπαστικές. Αυτό απαιτεί όχι μόνο μεγάλη προσοχή στον σχεδιασμό αλλά ζητά επιπλέον από το κοινό ανοιχτό μυαλό, διάθεση για πειραματισμό και την επιθυμία να αφεθεί να ακούσει καινούργια πρωτόγνωρα πράγματα.

Ποια στοιχεία κάνουν ένα είδος μουσικής αρκετά ιδιαίτερο ώστε να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα του φεστιβάλ σας;

Λοιπόν, αυτό συνεχίζει να αλλάζει, ελπίζω. Πέρυσι συμπεριλάβαμε μια αλβανική χορωδία που τραγουδούσε παραδοσιακή μουσική και αυτό για μένα ήταν ένα από τα πιο δυνατά και πειραματικά δρώμενα εκείνης της χρονιάς. Ελπίζουμε λοιπόν να προκαλέσουμε ξανά τον εαυτό μας και το κοινό και να προωθήσουμε πρωτοποριακές ιδέες.

Τι στόχους έχετε για το 4ο φεστιβάλ;

Μετά τον Covid και μετά από ένα φεστιβάλ πέρυσι που είχε περιορισμένο εύρος - δημιουργήσαμε ένα πρόγραμμα γεμάτο με έντονες και εμπνευσμένες παραστάσεις, οπότε ελπίζω το κοινό να παραμείνει για πολλές ώρες και να έχει το μυαλό ανοιχτό το Σαββατοκύριακο.

Πώς είναι η συνεργασία σας με το Onassis Culture;

Είναι φανταστικό να συνεργάζομαι με ένα τόσο μεγάλο ίδρυμα και ταυτόχρονα να έχω την πλήρη υποστήριξή τους για το έργο αυτό. Πιστεύω ότι το άνοιγμα και ο ενθουσιασμός τους είναι αυτό που οδηγεί στην επιτυχία του φεστιβάλ.

Πόσο χρόνο σας παίρνει για να προγραμματίσετε και να υλοποιήσετε το φεστιβάλ;

Αυτό αλλάζει πολύ κάθε χρόνο. Κάποια έργα χρειάζονται πολύ χρόνο για να υλοποιηθούν. Αρκετοί καλλιτέχνες που έρχονται φέτος είναι στη λίστα μου από το 2017...

Ποιες είναι οι μεγαλύτερες συγκινήσεις που σας έχει χαρίσει μέχρι τώρα το Τectonics;

Είναι δύσκολο να τις ξεχωρίσω. Μου αρέσει όταν το κοινό με εκπλήσσει εντελώς και του αρέσει κάτι που νόμιζα ότι είναι αρκετά ιδιαίτερο και δύσκολο να το χωνέψεις. Αυτό συμβαίνει συχνά στην πραγματικότητα. Η συνεργασία με συνθέτες όπως ο Alvin Lucier και ο Christian Wolff άλλαξε τη ζωή μου με πολλούς τρόπους, έτσι έμαθα τόσα πολλά για τη μουσική δουλεύοντας σε αυτό το έργο τα τελευταία 10 χρόνια.

Υπάρχει κάτι που δεν έχετε καταφέρει ακόμα και θα θέλατε να πετύχετε για να πραγματοποιήσετε το φεστιβάλ;

Ελπίζω να συνεχίσουμε να επεκτείνουμε τα όρια και τα στεγανά της μουσικής που προγραμματίζουμε και παρουσιάζουμε. Για να πάμε σε νέους (και παλιούς) τομείς της μουσικής και να παρουσιάσουμε πιο ασυνήθιστες και εκπληκτικές συνεργασίες... υπάρχει μια ατελείωτη λίστα επιθυμιών από αυτή την άποψη.

Πρόγραμμα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

21:00 | Πολυχώρος Ω2

Κωστής Δρυγιανάκης (electronics), Έλενα Κακαλιάγκου (γαλλικό κόρνο), Χάρης Παζαρούλας (κοντραμπάσο), Σαβίνα Γιαννάτου (φωνή)

Limpe Fuchs

Rashad Becker

Εκδήλωση

02.12.2022

Tectonics Athens ’22 | Ημέρα 1

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

19:00 | Νέα Σκηνή

“Occam Ocean XXVI” (Éliane Radigue, 2018)

Enrico Malatesta, κρουστά

19:45 | Φουαγέ Τεχνών

Farida Amadou

20:30 – 22:00 | Αμφιθέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος

Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ υπό τη διεύθυνση του Ilan Volkov

- “Zero Universe” (Αντώνης Ανισέγκος, 2013)

- “Kama” (Μιχάλης Παρασκάκης, 2016)

- “Kanon” (Krzysztof Penderecki, 1962)

- “Sous Vide” (Oren Ambarchi, 2022)

Oren Ambarchi, ηλεκτρική κιθάρα

22:15 | Φουαγέ Τεχνών

Park Jiha

Mariam Rezaei

Εκδήλωση

03.12.2022

Tectonics Athens ’22 | Ημέρα 2

ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

18:00 | Νέα Σκηνή

“shimatsu 12”

μια περφόρμανς μεγάλης διάρκειας από τη Ryoko Akama

19:00 | Φουαγέ Τεχνών

“At Least One Hundred Devices Being Turned On And Off” (James Saunders, 2012)

“An Unknown Territory” (Αλέξης Πορφυριάδης, 2021)

WHI Ensemble

20:00 – 22:00 | Αμφιθέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος

Three times - we parted - Breath - and I

“Occam Ocean XXIV” για άλτο φλάουτο (Éliane Radigue, 2018)

“The Long Now II” για μπάσο φλάουτο και υπόηχο τόνο (Cat Hope, 2022)

“Les Serpents” για άλτο φλάουτο και ηλεκτρονικά (Lionel Marchetti/ Cat Hope, 2022)

Cat Hope, φλάουτα

“Double Rainbow” (Alvin Lucier, 2016)

Άννα Παγκάλου, φωνή

Supersilent

Arve Henriksen (τρομπέτα, φωνή, electronics), Ståle Storløkken (πλήκτρα, electronics), Helge Sten (electronics)

Εκδήλωση

04.12.2022

Tectonics Athens ’22 | Ημέρα 3

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

ILAN VOLKOV, ANNE HILDE NESET, ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΟΣΧΟΥΤΗΣ

