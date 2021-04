Τελευταία Έξοδος: Still Corners

Το αγαπημένο ντουέτο του ελληνικού κοινού ανέβασε τον «πυρετό της ερήμου» στο νέο του δίσκο, The Last Exit και «κόλλησε» τάσεις φυγής τον Άγγελο Κλειτσίκα που μίλησε με τους Still Corners για όλα όσα τους κρατάνε ζωντανούς αυτό τον καιρό.

Οι Still Corners επανήλθαν τη στιγμή που τους χρειαζόμασταν, τώρα οι τάσεις φυγής είναι πιο έντονες από ποτέ. Το dream pop δίδυμο των Tessa Murray και Greg Hughes, που έχει γράψει το “The Trip” ένα από τα μεγαλύτερα, εναλλακτικά, «ραδιοφωνικά» χιτάκια των τελευταίων χρόνων, επέστρεψε φέτος με το νέο του δίσκοThe Last Exit και ελαφρώς διαφοροποιημένο ήχο , αλλά τις ίδιες προθέσεις: να μας ταξιδέψουν κάπου μακριά, πόσω μάλλον τώρα που το χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ. Έτσι επικοινωνήσαμε μαζί τους για να μάθουμε πως γεννήθηκε ο νέος δίσκος, τι τους κρατάει δυνατούς σε αυτούς τους καιρούς και πώς θα είναι όλα όταν και εφόσον τους απολαύσουμε ξανά από κοντά το φθινόπωρο (Gagarin 205, 24 Οκτώβρη).

Τι πυροδότησε την αμερικάνικη στροφή στο νέο σας δίσκο; Ποια άλλα νέα στοιχεία/επιρροές προσπαθήσατε να ενσωματώσετε σε αυτόν; Βρισκόμασταν στην έρημο Μοχάβε και περνούσαμε το χρόνο μας γράφοντας και εξερευνώντας. Είχαμε αρπάξει αυτό που αποκαλούμε «πυρετό της ερήμου», που δεν είναι φυσικά μια ασθένεια, αλλά μια ξαφνική επιθυμία να εγκαταλείψουμε την πόλη και να κατευθυνθούμε στην έρημο όπου όλα είναι απλά. Είναι μια επιθυμία για απομόνωση. Το τοπίο είναι στατικό, αυτός ο ανοιχτός χώρος ηρεμεί τον εσωτερικό θόρυβο. Δεν υπάρχει τηλεφωνικό σήμα. Υπάρχει λόγος που οι προφήτες πήγαν στην έρημο και όχι στη ζούγκλα. Έτσι, τα τραγούδια γεννήθηκαν μέσα σε αυτές τις συνθήκες. Δεν νομίζω ότι το περιβάλλον επηρεάζει το μυαλό, νομίζω ότι το περιβάλλον είναι το μυαλό. Με άλλα λόγια, το πού βρισκόμασταν και πως περνούσαμε το χρόνο μας είναι αυτό που διοχετεύθηκε με φυσικό τρόπο και ακούτε στα νέα μας τραγούδια.

Το The Last Exit αποπνέει την αίσθηση ενός road trip, σε μία εποχή που ο περισσότερος κόσμος δεν μπορεί να απομακρυνθεί πραγματικά από τo σπίτι του. Θα λέγατε πως πρόκειται για έναν δίσκο με τάσεις φυγής που επηρεάστηκε από το lockdown; ToThe Last Exit είναι ένας δίσκος με τραγούδια της ερήμου. Διαλυμένα βενζινάδικα, περίεργα μοτέλ στην άκρη του κόσμου, φαντάσματα, παράξενοι ήχοι τη νύχτα, ατελείωτοι ανοιχτοί δρόμοι, ούτε ψυχή στον ορίζοντα. Γράψαμε ό,τι είδαμε εκεί έξω. Ηχογραφήσαμε επίσης τη φύση -καταιγίδες, γρύλους και κογιότ, τα καταγράψαμε όλα και ακούγονται στο δίσκο. Θέλαμε να δημιουργήσουμε έναν μικρό κόσμο για εσάς και να σας βυθίσουμε στην εμπειρία. Νομίζω ότι κατέληξε να είναι καλό για τους ανθρώπους που περιορίζονται στο σπίτι να ταξιδεύουν μαζί μας στο μάτι του μυαλού τους.

Μιλώντας για ταξίδια, το “The Trip” έχει φτάσει έναν εντυπωσιακό αριθμό προβολών στο YouTube μέσα στα χρόνια. Εκ των υστέρων, ποιο ήταν το κλειδί της επιτυχίας σε αυτή την περίπτωση; Σας ανησυχεί μήπως στο μέλλον ταυτιστείτε μόνο με αυτό; Νομίζω ότι το κλειδί για την επιτυχία του “The Trip” είναι ότι πρόκειται για ένα όμορφο τραγούδι που πέτυχε μία καθολική σύνδεση με τους ανθρώπους σε πολλά επίπεδα. Όχι, δεν ανησυχούμε, είμαστε σε ταξίδι.

Το να είστε συγκρότημα για πάνω από μια δεκαετία απαιτεί συνέπεια και αφοσίωση σε έναν δημιουργικό σκοπό. Αντιμετωπίσατε προκλήσεις όλα αυτά τα χρόνια που σας δοκίμασαν ως καλλιτεχνικό ζευγάρι; Μόνο τις προκλήσεις που θέτουμε στους εαυτούς μας για να εργαζόμαστε σκληρότερα, να τα πάμε καλύτερα και να προσπαθήσουμε να γράφουμε τραγούδια που θα έχουν τη στόφα τους κλασικού, σταθερή απήχηση και διάρκεια μέσα στα χρόνια.





Ποια είναι η γνώμη σας για τη συζήτηση σχετικά με τις υπηρεσίες streaming; Πιστεύετε ότι το Spotify έχει φτάσει σε ένα σημείο εκμετάλλευσης των καλλιτεχνών; Είναι μια συζήτηση που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη -όποια και αν είναι η αλήθεια θα βγει στην επιφάνεια κάποια στιγμή. Το Spotify μόλις παρουσίασε ένα σωρό δεδομένα. Απ’ ότι φαίνεται, 286.000 DIY καλλιτέχνες που κυκλοφορούν μουσική μέσα από διανομείς παρήγαγαν 1,17 δισεκατομμύρια δολάρια για το Spotify πέρυσι.

Αν όλα πάνε καλά, το φθινόπωρο θα ξαναταξιδέψετε για τις πρώτες σας ζωντανές εμφανίσεις μετά την Covid. Ποια είναι τα πράγματα που σας λείπουν περισσότερο από τις περιοδείες; Το να φέρνουμε τους ανθρώπους κοντά για να χορέψουν και να τραγουδήσουν είναι μια πρωταρχική και πρωτόγονη ανάγκη για όλους μας, καθώς είμαστε κοινωνικά πλάσματα από τη φύση μας. Ανυπομονούμε να το ξανακάνουμε και να ταξιδέψουμε, να γνωρίσουμε τους fans μας και νέους ανθρώπους.



Μία από αυτές τις συναυλίες θα είναι στην Αθήνα, τρία χρόνια μετά την τελευταία, sold-out εμφάνιση σας. Έχετε αναφέρει στο παρελθόν ότι έχετε μια ιδιαίτερη σχέση με τη χώρα μας. Για τι ανυπομονείτε περισσότερο όταν έρθετε εδώ για το live; Πάντα είχαμε μια ιδιαίτερη σχέση αγάπης με την Ελλάδα. Εκτός από όλους τους υπέροχους ανθρώπους που έχουμε γνωρίσει, το φαγητό και τα απίστευτα τοπία υπάρχει η ιστορία που βρίσκεται παντού και είχε βαθιά επίδραση σε όλα! Αλλά και σε ένα πιο χαλαρό επίπεδο, απλώς την αγαπάμε, μας αρέσει να είμαστε εκεί, την αισθανόμαστε σαν το σπίτι μας.



Πιστεύετε ότι η πανδημία έχει αλλάξει τον τρόπο που καταλαβαίνουμε και βιώνουμε τη μουσική; Θα επανέλθει η μουσική ισχυρότερη μετά το τέλος όλων αυτών; Σίγουρα, μεγαλύτερη και δυνατότερη. Θα είναι φοβερό να είμαστε ξανά όλοι μαζί κοντά. Είμαστε όλοι έτοιμοι και το χρειαζόμαστε.



Το The Last Exit των Still Corners κυκλοφορεί από την Wrecking Light Records, σε διανομή της The Hubsters.