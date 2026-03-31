ΟΥΤΕΚΑΝ: «Τα μουσικά είδη είναι βαρίδια όταν θέλεις να δημιουργήσεις»

Ο Γιώργος Καπής δεν είναι άγνωστος των Αθηναϊκών σκηνών, μιας και ως μουσικός έχει γυρίσει ήδη τις περισσότερες από αυτές. Όταν δεν βρίσκεται πάνω σε αυτές, διδάσκει κιθάρα, διαλέγει μουσική σε ψαγμένα μπαρ και διασκευάζει από Μάνο Λοϊζο μέχρι Daft Punk. Με αυτή την πληθώρα επιρροών και εμπειριών μας συστήνεται μέσα από το προσωπικό του project Oytekan και το ντεμπούτο του άλμπουμ ΜΟΝΟ, στο οποίο οργανικά και ηλεκτρονικά στοιχεία μπλέκονται σε ένα ιδιότυπο ρετροφουτουριστικό κόσμο, ένα κόσμο που, όπως ο ίδιος περιγράφει, το ψυχεδελικό post punk συναντά την ηλεκτρονική μουσική.

Σε αυτό το μουσικό σύμπαν συμβάλλουν οι συνεργασίες με ονόματα όπως οι Atana, Turboflow3000, King Elephant, Ghetto Rock, Savina, Mi55t, Q.B.Mix, Tania TanTan που έχουν ως αποτέλεσμα ένα album με κινηματογραφική ατμόσφαιρα και αστική ένταση, που ισορροπεί ανάμεσα στη μελωδία και τον πειραματισμό. Το ΜΟΝΟ είναι ένα άλμπουμ γεμάτο κίνηση, σωματική, ψυχική, συναισθηματική, λουσμένο σε νέον χρώματα, αλλά και λιγάκι δυστοπικό. Με αφορμή την κυκλοφορία του, ζητήσαμε από τον Oytekan να μας μιλήσει για αυτό, με τα δικά του λόγια.

- Ρόδες United, Valletta str. Project, προσφάτως The Noodles. Έχεις υπάρξει και παραμένεις ένας «κοινωνικός μουσικός», ως μέλος συγκροτημάτων. Πώς προέκυψε η ανάγκη ενός προσωπικού project και πως διαφοροποιείται η δημιουργική σου διαδικασία (δεδομένου, μάλιστα, ότι στο άλμπουμ σου συμμετέχουν άτομα με τα οποία ούτως ή άλλως συνυπάρχεις καλλιτεχνικά);

Αν τα άλλα πρότζεκτ είναι η κοινωνική μου πλευρά, το προσωπικό είναι μάλλον η αντικοινωνική. Είναι αυτά που γράφω όταν θέλω να είμαι μόνος.

- Πέρα από genres, που άλλωστε διαπλέκονται έντονα στο δίσκο αυτό, πώς θα περιέγραφες ο ίδιος τη μουσική σου;

Προσπάθησα να μη με απασχολήσει ιδιαίτερα η ένταξη σε κάποιο genre. Είναι βαρίδια αυτά, όταν θες να δημιουργήσεις κάτι.

Φωτ.: Γιάννης Παπαϊωάννου

- Ο τίτλος "ΜΟΝΟ" είναι ανοιχτός προς μετάφραση, ή έχει κάποια ιδιαίτερη σημασία για εσένα;

Μου αρέσουν οι αμφίσημες λέξεις. Δίνουν το “δικαίωμα” σε πολλαπλές ερμηνείες. Μετά μου αρέσει η συμμετρία, έχει κάτι ωραίο γεωμετρικά το "ΜΟΝΟ". Επίσης, εκτός από ελληνική λέξη είναι και αγγλική, και αφορά τη μουσική. Όσο κι αν έχει επικρατήσει, δικαίως, το stereo, το mono έχει κάτι ρετρό. Για παράδειγμα, αν θες να ακούσεις Beatles κανονικά, μέχρι και το White Album, πρέπει να ακούσεις μονοφωνικά.

- Θα σταθώ στο "ΟK Ψυχολόγε", ένα synth punk κομμάτι με πολύ χιούμορ. Πες μου την ιστορία πίσω από αυτό.

Ήταν περίεργη περίοδος όταν το έγραφα το "ΟK Ψυχολόγε". Χρειαζόμουν ένα κομμάτι λίγο σατιρικό, ανεβαστικό, να μετουσιωθεί η μαυρίλα σε κάτι πιο φωτεινό. Περάσαμε πολύ ωραία στο στούντιο με τον Atana όταν το γράφαμε. Δοκιμάσαμε τα πάντα σ’ αυτό το τρακ. Έγινε κυριολεκτικά μια παιδική χαρά που μας έφερε γέλια και χαλάρωση. Πολύς κόσμος όταν το ακούει λέει ότι του θυμίζει video game.

- Υπάρχει κάποιο κομμάτι που προσωπικά ξεχωρίζεις από τη δουλειά σου αυτή και γιατί;

Μα τι με βάζεις τώρα να κάνω; Καλά, εντάξει, το "Μασίνια", το πρωτότοκο (γέλια).

- Πριν από ένα χρόνο τα είχαμε πει ξανά στο Avopolis και τότε σε είχα ρωτήσει σε τι λες «ούτε καν». Η απάντηση σου ήταν στο «αν έχεις insta». Ακούγοντας το δίσκο αισθάνομαι πως σε απασχολεί γενικά η ψηφιοποίηση της καθημερινότητας. Τι ρόλο παίζει η τεχνολογία στη ζωή σου και πως θα έλεγες ότι επηρεάζει τη μουσική σου;

Δεν μου αρέσει πολύ η ψηφιοποίηση, οπότε υπό αυτή την έννοια ναι, με απασχολεί. Με ενοχλεί που όλα γίνονται από το κινητό πλέον, από την ακρόαση της μουσικής, την παραγγελία, την κράτηση για ένα θέαμα κλπ. Με ενοχλεί αυτή η υποδόρια δημιουργία αναγκών, και ακόμα περισσότερο η μετατροπή τους σε κέρδος, που ακολουθεί πάντα. Η ταχύτητα της εποχής είναι πια μέσα στην καθημερινότητα μας και έχει αντίκτυπο σε ό,τι κάνουμε. Στη μουσική μου υπάρχει ένα ρετρό στοιχείο, που είναι υπό μια έννοια η αδράνειά μου απέναντι στην εποχή. Επίσης, υπάρχει το στρες, που είναι ο αντίκτυπος της ταχύτητας.

Φωτ.: Γιάννης Παπαϊωάννου

- Επίσης, κεντρικό ρόλο στους στίχους σου έχουν οι διαπροσωπικές σχέσεις και η πόλη. Ερωτεύονται οι άνθρωποι της Αθήνας;

Ερωτεύονται ναι, οι άνθρωποι πάντα θα ερωτεύονται ακόμα και μέσα στα πιο δυστοπικά σενάρια. Ο έρωτας έχει τη δύναμη της αναγέννησης, μπορεί να μηδενίσει το ψυχικό κοντέρ και να γίνει όχημα απελευθέρωσης.

- Στο άλμπουμ υπάρχουν τα κομμάτια "Μασίνια" και "Άλωσ’ τη", που είχες μοιραστεί μαζί μας ήδη από το 2023. Πως διαχειρίστηκες την «επιστροφή» σου σε αυτά κατά την δημιουργία του άλμπουμ;

Το "Μασίνια" σηματοδοτεί την αρχή του Oytekan, δε θα μπορούσε να λείπει. Έχει όλα τα στοιχεία που μου αρέσουν σ’ ένα κομμάτι. Κιθάρες, κρουστά, μοτίβα και πολλές εναλλαγές. Το "Αλωσ’ τη" το κάναμε remix για να χωρέσει στο «ΜΟΝΟ». Αν και δίνει την αίσθηση ότι είναι πολύ κοντά στο παλιό, έχει πολλές ουσιαστικές διαφορές. Προσθέσαμε μπάσα, αναλογικά σύνθια, αλλάξαμε φωνές και δώσαμε μια πιο ώριμη συνθετικά ροή, περιορίζοντας το θεατράλε στοιχείο που είχε το αρχικό τρακ.

- Τι θα θυμάσαι περισσότερο από την συνολικότερη διαδικασία της ηχογράφησης και παραγωγής του;

Ότι μπήκα σε μια δημιουργική σκουληκότρυπα πριν από 4 χρόνια και βγήκα γνωρίζοντας καλύτερα τον εαυτό μου.

- Τι έρχεται στη συνέχεια για τον Oytekan;

Στις 17 Μαΐου θα παρουσιάσουμε το MONO με full band στο ΙΛΙΟΝ plus.

17 Μαΐου 2026

ΙΛΙΟΝ Plus, Κοδριγκτώνος 17, Αθήνα 104 34, Αθήνα