Wrathblade: «Τι κακό έχει η νοσταλγία;»

Στον κόσμο του ελληνικού epic metal, λίγες μπάντες έχουν καταφέρει να διαμορφώσουν ένα τόσο αναγνωρίσιμο και «βαρύ» καλλιτεχνικό αποτύπωμα όσο οι Wrathblade. Μετρώντας σχεδόν δύο δεκαετίες δημιουργίας, το συγκρότημα συνεχίζει να πορεύεται με ακεραιότητα, πίστη στις αξίες του και μια σπάνια αίσθηση συνέπειας, παρά τις αναπόφευκτες αλλαγές και προκλήσεις. Από το πρώτο τους single "War of the Titans" μέχρι το επιβλητικό LP God of the Deep Unleashed, οι Wrathblade παραμένουν σταθεροί στο όραμά τους: ιστορίες και μύθοι που λειτουργούν όχι μόνο ως αφηγηματικά εργαλεία, αλλά ως αντανάκλαση βαθύτερων υπαρξιακών αναζητήσεων για τιμή, μοίρα και ανθρώπινη ηθική. Με νέο άλμπουμ να αναμένεται το 2026 και με την ίδια δημιουργική φλόγα που τους χαρακτηρίζει από τα πρώτα τους βήματα, η μπάντα ανοίγει ξανά το δρόμο σε κόσμους όπου το παρελθόν, το παρόν και το επικό στοιχείο συναντιούνται αδιάκοπα. Στη συνέντευξη που ακολουθεί, ο τραγουδιστής του συγκροτήματος Νίκος Βαρσαμής ορίζει τον Δευκαλίωνα και την Πύρρα ως ιδέες και σύμβολα που βρίσκονται στον πυρήνα των δημιουργιών της μπάντας και μιλά ανοιχτά για όλα τα ζητήματα που απασχολούν τους οπαδούς των Wrathblade.

- Όταν βγάζατε το πρώτο single σας ("War of the Titans") το 2006, είχατε φανταστεί τη συνέχεια; Η εικόνα που είχατε για το μέλλον σας ήταν ακριβής ή όχι;

Πρώτο και μοναδικό single και πρώτη μας επαγγελματική δουλειά για την ακρίβεια...δύσκολο να προσδιορίσεις το πού ακριβώς θα φτάσεις, καταστάσεις και διαθέσεις αλλάζουν, οπότε πάντα είχαμε το νού μας στο επόμενο βήμα, ίσως και λίγο πέρα από αυτό. Κοιτώντας το λοιπόν βραχυπρόθεσμα, τις περισσοτερες φορές, ήταν σχετικά ακριβής.

- Το God of the Deep Unleashed κυκλοφόρησε το 2017. Γιατί απέχουν τόσο, από απόψεως χρόνου, οι κυκλοφορίες σας; Πότε θα ακούσουμε νέα δουλειά σας;

Σε γενικές γραμμές είμαστε αρκετά επιλεκτικοί στο τι υλικό θα χρησιμοποιήσουμε για κυκλοφορία, πολλά πράματα στο παρελθόν έχουν απορριφθεί ή έχουν κριθεί ανεπαρκή. Έχε επίσης υπόψη ότι ο προσωπικός χρόνος είναι αρκετά περιορισμένος, η μουσική είναι το hobby μας, όχι η δουλειά μας, συν του ότι η «πανδημία», διάφορες αλλαγές εσωτερικά στην μπάντα (φυγή του Χρήστου, κιθαρίστα, συνθέτη και συνιδρυτή του group, μετατόπιση του Γιώργου από μπάσο σε κιθάρα, νέος μπασίστας) καθώς επίσης και αλλαγές στην προσωπική ζωή, συνετέλεσαν σε αυτή την «αποχή». Ωστόσο, να περιμένετε το τρίτο μας album να κυκλοφορήσει κάποια στιγμή μέσα στο 2026.

- Στα τραγούδια σας υπάρχει πάντα μια αίσθηση μοίρας, τιμής και θυσίας. Θεωρείτε πως το epic metal είναι απλώς αφήγηση ηρώων ή είναι ένας τρόπος να εκφράσετε κάτι πιο βαθύ, υπαρξιακού χαρακτήρα για τον άνθρωπο και τη σύγκρουσή του με τον χρόνο, το πεπρωμένο και τον κόσμο;

Το epic metal είναι κυρίως αφηγηματικό, το οποίο έχει την σημασία του, αλλά εμείς το χειριζόμαστε με διαφορετικό τρόπο θα έλεγα. Η αφήγηση ηρωικών πράξεων, η μυθοπλασία – μυθολογία χρησιμοποιείται ώς μέσο, είτε για να αναδείξεις πράματα από το παρελθόν τα οποία στιγματίζουν το παρόν και θα μας απασχολήσουν και στο μέλλον, είτε να αναδείξεις τις αξίες με τις οποίες πορευόμαστε. Οι αξίες λοιπόν μας καθορίζουν ώς άτομα και προσωπικότητες, οπότε δίνουμε έμφαση σε αυτό τον τομέα.

- Ποια είναι η γραμμή που χωρίζει τον ήρωα από τον αντιήρωα στους στίχους σας; Υπάρχει θέση για αδυναμία ή αμφιβολία μέσα στη θεματολογία των Wrathblade;

Η γραμμή των αξιών και μόνο αυτή! Υπάρχει θέση για κάθε είδους δύναμη ή αδυναμία, αμφιβολία, ή αποφασιστικότητα, όλα είναι μέσα στο παιχνίδι, και για εμάς τα πάντα συνυπολογίζονται, δεν μας αφήνουν αδιάφορους.

- Το epic metal συχνά παρεξηγείται ως νοσταλγικό είδος. Πώς αντιμετωπίζετε το παρελθόν της σκηνής; Σαν σημείο αναφοράς ή σαν κάτι που πρέπει να ξεπεραστεί;

Τι κακό έχει η νοσταλγία; Όπως γνωρίζεις, ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, οπότε το αντιμετωπίζουμε ώς μάχη (με τη ευρύτερη έννοια).

- Αν θεωρήσουμε ότι κάθε συγκρότημα έχει έναν εσωτερικό μύθο, ποιος είναι αυτός των Wrathblade; Ποια ιδέα ή σύμβολο κρατάτε στο κέντρο της δημιουργίας σας;

Δευκαλίων και Πύρρα! Για το 2ο σκέλος της ερώτησής σου, θα σου έλεγα, καμία ιδέα, μόνο αξίες, ανιδιοτέλεια, ισότητα και τάξη, με άλλα λόγια δικαιοσύνη.

- Ζούμε σε μια εποχή όπου η ταχύτητα της πληροφορίας έχει αλλοιώσει τη σχέση του ακροατή με το άλμπουμ ως ενιαίο έργο. Πώς βλέπετε τη θέση ενός concept ή epic album μέσα σε αυτή τη νέα πραγματικότητα;

Την σχέση την οποία αναφέρεις, δεν την έχει «τροποποιήσει» η ταχύτητα της πληροφορίας, αλλά ο τρόπος με τον οποίο την αντιλαμβάνεται ο ακροατής, υπό αυτή την παραδοχή, λοιπόν, ο ακροατής έχει το μαχαίρι, έχει και το καρπούζι. Οπότε, μιά χαρά!

- Αν μπορούσατε να απευθυνθείτε στους Wrathblade του μέλλοντος, αυτούς που θα κοιτάζουν πίσω στη δισκογραφία σας σε 30 χρόνια, τι θα θέλατε να έχουν καταλάβει για το πνεύμα και τον σκοπό σας;

Δε θέλουμε κάτι συγκεκριμένο, αν κάποιος "χρησιμοποιεί" την μουσική μας ως μέσο ψυχαγωγίας, μας φτάνει και μας περισσεύει!

- Ποια ήταν η πιο αξέχαστη στιγμή σας επί σκηνής (είτε θετική είτε… χαοτική);

Προσωπικά μιλώντας, παίζοντας το χειρότερό μας live (από απόδοση), στο "Οξυγόνο" αν θυμάμαι καλά, ο κόσμος αντί να μας πετάει αυγά, μας αποθέωνε!

- Πώς βλέπετε τη σημερινή ελληνική metal σκηνή; Υπάρχει κάτι που σας εμπνέει ή σας προβληματίζει σε αυτήν;

Μια τρομάρα και δύο χαρές! Προσωπικά, όλα με εμπνέουν και τίποτα δε με προβληματίζει, εύχομαι σε όλα τα ελληνικά group να πετύχουν τους στόχους τους!

- Υπάρχουν συνεργασίες ή καλλιτέχνες με τους οποίους θα θέλατε να δουλέψετε στο μέλλον;

Προς το παρόν, όχι! Βραχυπρόθεσμα, ναι!

- Τι να περιμένουμε από τους Wrathblade τα επόμενα χρόνια; Θα υπάρξουν νέες κυκλοφορίες, θα γίνουν περιοδείες ή κάποια αλλαγή μουσικής ή στιχουργικής κατεύθυνσης;

Θα τα δείτε στη πορεία...το μόνο σίγουρο είναι ότι το ύφος της μπάντας, τόσο μουσικά, όσο και στιχουργικά δεν αλλάζει παρά μόνο εμπλουτίζεται, και αυτό είναι δέσμευση!