Οι Achelous μιλούν για τον ήχο, τη μυθολογία και τη "χαρά" των metal συναυλιών

Οι Achelous είναι μια από τις μπάντες που αντιμετωπίζονται ως μία από τις νέες «σταθερές» του σύγχρονου ελληνικού metal. Το πρόσφατο LP τους, που τιτλοφορείται Tower of High Sorcery (κυκλοφόρησε το 2024) αντιμετωπίστηκε με διθυραμβικά σχόλια και από το κοινό και από τους κριτικούς και οι ζωντανές εμφανίσεις τους, όπως αυτή που έγινε στις 4 Οκτωβρίου στο Piraeus Club Academy αποθηκεύονται για πάντα στο σεντούκι των καλών αναμνήσεων.

Στη συνέντευξη που ακολουθεί, ο Χρήστος Κάππας, τραγουδιστής των Achelous μιλάει για όλα: τη διαδικασία της σύνθεσης των τραγουδιών, τα live, τι τους εμπνέει στιχουργικά, την ελληνική σκηνή και τα σχέδια για το μέλλον.

- Πώς γεννήθηκε η ιδέα των Achelous; Υπήρξε κάποια συγκεκριμένη στιγμή ή ανάγκη που σας ώθησε να δημιουργήσετε το συγκρότημα;

Η μπάντα ξεκίνησε πίσω στο 2011 σαν solo project του Chris Achelous ο οποίος είχε κυκλοφορήσει 2 demos σε πιο extreme και ατμοσφαιρικά μονοπάτια. Στα τέλη του 2013 όμως και κάπου ανάμεσα σε μπύρες, σουβλάκια και pro wrestling μου ζήτησε να τραγουδήσω στο 3ο demo που ετοίμαζε. Εγώ είχα αποστασιοποιηθεί αρκετά χρόνια από τη μουσική λόγω δουλειάς αλλά και της γέννησης της κόρης μου οπότε το είδα σαν μια καλή ευκαιρία να επιστρέψω. Με το Χρυσόστομο είμαστε χρόνια φίλοι και έτσι ήταν μια πολύ εύκολη απόφαση για μένα. Αποφασίσαμε να αλλάξουμε και λίγο του ύφος της μπάντας για να ταιριάζει στη φωνή μου οπότε τα πάντα πήραν το δρόμο τους.

- Ο ήχος σας συνδυάζει στοιχεία επικού και παραδοσιακού heavy metal με έντονη ελληνική ταυτότητα. Πόσο συνειδητή είναι αυτή η σύνδεση με την ελληνική μυθολογία και ιστορία;

Τα πάντα στη μπάντα είναι θέμα επιρροών και ακουσμάτων. Και ο Γιώργος αλλά και ο Χρυσόστομος ακούνε πολλά είδη μουσικής και αυτό φαίνεται στα τραγούδια μας. Ειδικά στο επικό μεταλ, που εμείς πιστεύουμε ότι είναι ένα ύφος που βασίζεται λιγότερο στο τι θα παίξεις και περισσότερο στο πως θα πεις τις ιστορίες που διηγείσαι, είναι πιο εύκολο να προσθέσεις και πράγματα που σε άλλα είδη δε μπορείς. Φυσικά και υπάρχει ένα τελικό φίλτρο έτσι ώστε τα κομμάτια στο τέλος να ακούγονται πιο Achelous αλλά σε γενικές γραμμές προσθέτουμε στο παζλ όποιοδήποτε κομμάτι χρειάζεται.

Φωτ.: Χρήστος Φίλης

- Το τελευταίο σας άλμπουμ έχει λάβει εξαιρετικά θετικές κριτικές. Ποια ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση στη δημιουργία του;

Γενικά τα πάντα κύλησαν ομαλά. Είμαστε μπάντα που πατάμε πολύ στο σωστό προγραμματισμό και οτιδήποτε κάνουμε έχει προηγουμένως σχεδιαστεί για να μην υπάρχουν προβλήματα. Έτσι και με το Tower of High Sorcery τα πάντα είχαν σχεδιαστεί 1.5 με 2 χρόνια πριν. Τα κομμάτια τα συνθέσαμε την ώρα που έπρεπε, οι ηχογραφήσεις ξεκίνησαν και τελείωσαν σύμφωνα με το πρόγραμμα και τα πάντα έγιναν με το χρονοδιάγραμμα που είχαμε ετοιμάσει. Οπότε δε μπορώ να πω ότι υπήρξε κάποια μεγάλη πρόκληση.

- Πώς λειτουργεί η διαδικασία σύνθεσης μέσα στο συγκρότημα; Ξεκινάτε από μια μουσική ιδέα ή από το στιχουργικό/θεματικό περιεχόμενο;

Πάντα ξεκινάμε ο Χρυσόστομος και εγώ για το τι concept θα ακολουθήσουμε στον επόμενο δίσκο. Για TOHS είχαμε αποφασίσει ότι θα κινηθούμε στις νουβέλες Dragonlance. Μόλις είχαμε τελειώσει με τις ηχογραφήσεις του Icewind Chronicles. Μετά αναλαμβάνουν ο Γιώργος και το Χρυσόστομος. Ηχογραφούν τις ιδέες τους στο σπίτι του Γιώργου και μετά τις χτίζουν σαν κομμάτια. Φτιάχνουν το demo μου το δίνουν για να γράψω τις φωνές και μετά τα δουλεύουμε στο studio έτσι ωστε όταν μπουμε για να ηχογραφήσουμε το δίσκο να γίνουν όλα γρήγορα και σωστα.

- Ποιο είναι το προσωπικό σου αγαπημένο τραγούδι από τη δισκογραφία των Achelous και γιατί;

Όλα τα κομμάτια μας τα έχω σαν παιδιά μου. Είναι πολύ δύσκολο να διαλέξω κάποιο. Είναι λογικό όταν γράφεις νέα κομμάτια να θεωρείς ότι είναι πάντα καλύτερα αλλά όταν επιστρέφουμε και στα παλιά μας τραγούδια σε κάποια live είναι σα να τα τραγουδάω για πρώτη φορά.

- Πώς βλέπετε τη σημερινή ελληνική metal σκηνή; Πιστεύετε ότι έχει καταφέρει να βρει τον δικό της ήχο και να εκτιμηθεί όσο της πρέπει στο εξωτερικό;

Εννοείται ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν μπάντες που έχουν εκτοξεύσει τη σκηνή πολύ ψηλά. Στο εξωτερικό μάλιστα μιλάνε με τα καλύτερα λόγια για την Ελληνική Epic Heavy Power σκηνή. Θεωρώ ότι μπάντες σαν τους Sacred Outcry, Triumpher, Dragon Skull και πολλούς άλλους έχουν να δώσουν πολλά πράγματα και νομίζω ότι με τις κυκλοφορίες τους θα δημιουργήσουν ένα κοινό που θα στηρίζει όλο αυτό το οικοδόμημα!

Φωτ.: Χρήστος Φίλης

- Έχετε μοιραστεί τη σκηνή με σημαντικά ονόματα του χώρου. Υπάρχει κάποια εμπειρία ή συνεργασία που σας έχει μείνει αξέχαστη;

Έχουμε παίξει σε festival με μερικά από τα αγαπημένα μας συγκοτήματα... Το καλοκαίρι στο Rockwave μοιραστήκαμε τη σκηνή με ένα από τα αγαπημένα μας συγκροτήματα τους WASP! Αυτό ήταν ένα όνειρο ζωής! Παίξαμε μαζί με τους Warlord, τους Ancient Rites, τους Demon, supportάραμε τους Rage και τους Heir Apparent! Τι άλλο να ζητήσει κανείς;

- Το κοινό του metal είναι γνωστό για το πάθος και την αφοσίωσή του. Πώς βιώνετε τη σχέση σας με τους fans στις συναυλίες;

Τα metal lives πρέπει να είναι ένα μεγάλο πάρτυ. Έτσι μάθαμε από τις μπάντες που μεγαλώσαμε. Καλά τα παιξίματα, καλές οι νότες αλλά πάνω απ’ όλα είναι η διασκέδαση... Ο κόσμος έρχεται για να περάσει καλά και να ξεφύγει από τα καθημερινά προβλήματα που έχει. Όταν τα δίνεις όλα πάνω στη σκηνή ο κόσμος το εισπράττει και περνάει καλά. Αυτό θέλουμε και εμείς. Να έρθει να περάσει καλά και να φύγει γεμάτος με ωραία συναισθήματα. Θα πρέπει να σου πω ότι σαν μεγάλοι οπαδοί του pro wrestling, όπου ο κόσμος με τους παλαιστές έχουν μια διαδραστική σχέση έτσι είμαστε και εμείς. Θέλουμε ο κόσμος να φωνάζει να τραγουδάει και γενικά να συμμετέχει. Στο τέλος της ημέρας θα πρέπει όλοι να φύγουν χαρούμενοι ... και η μπάντα και οι οπαδοί.

- Οι στίχοι σας συχνά αναφέρονται σε ηρωισμό, μάχες, τιμή. Πώς συνδέετε αυτά τα θέματα με τη σύγχρονη πραγματικότητα;

Οι νουβέλες του φανταστικού πάντα με ιντριγκάρανε και θεωρούσα ότι πολλά από τα μηνύματα που πέρναγαν είναι αλληγορικά και συνδεδεμένα άρρηκτα με την εκάστοτε εποχή. Η τιμή, η πίστη και ο καθημερινός αγώνας ενός μέσου ανθρώπου είναι διαχρονικά θέματα που απασχολούσαν απασχολούν και θα απασχολούν τον κόσμο σε οποιαδήποτε εποχή.

Φωτ.: Χρήστος Φίλης

- Αν μπορούσατε να επιλέξετε οποιονδήποτε καλλιτέχνη, ζωντανό ή μη, για συνεργασία σε ένα κομμάτι, ποιον θα διαλέγατε;

Αν ρωτάς εμένα λόγω του ότι είμαι φανατικός οπαδός των Scorpions από το 1985 μια συνεργασία με τον Klaus και τον Rudy θα ήταν όνειρο ζωής! Ο Χρυσόστομος είμαι σίγουρος ότι θα έδινε τη ψυχή του για να συνεργαστεί με τον Quorthon!

- Ποια είναι τα επόμενα σχέδιά σας; Να περιμένουμε νέο υλικό, περιοδεία ή κάποια ιδιαίτερη κυκλοφορία;

Προφανώς και δε σταματάμε! Έχουμε ήδη ετοιμάσει το demo για τον επόμενο δίσκο και σκοπεύουμε να μπούμε να γράψουμε την άνοιξη του 2026 έτσι ώστε το 2027 να κυκλοφορήσει. Θεωρούμε δεδομένο ότι θα κάνουμε πάλι ένα Ευρωπαϊκό tour αλλά και ένα Ελληνικό όπου θα προσπαθήσουμε να παίξουμε σε όσες περισσότερες πόλεις μπορούμε.

- Και κάτι για το τέλος: Αν ο ποταμός Αχελώος, το μυθικό σας alter ego, μπορούσε να μιλήσει σήμερα, τι πιστεύετε πως θα έλεγε για τον κόσμο του 2025;

Μάλλον δε θα ήταν και πολύ ευχαριστημένος με τα πράγματα που συμβαίνουν στο κόσμο σήμερα! Ευτυχώς που έχουμε και τη μουσική έτσι ώστε να γιατρεύουμε τη ψυχή μας... Ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συνέντευξη και ελπίζουμε να σας δούμε όλους on stage!