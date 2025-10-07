Ο Kristof στο τέλος του παιχνιδιού και στην αρχή όλων των άλλων

Υπαινικτικός, (αυτό)σαρκαστικός, ειλικρινής. Γοητευτικός με απροσδιόριστο τρόπο, αστείρευτα δημιουργικός. Ο Kristof ανήκει σε εκείνους τους δημιουργούς που δεν χωρούν σε μία πρόταση. Ερμηνευτής, περφόρμερ, συνθέτης, σκηνοθέτης της ίδιας του της φαντασίας, στήνει κόσμους όπου το καμπαρέ συναντά την ποπ, το πιάνο γίνεται εξομολόγηση και το χιούμορ ακουμπά τη μελαγχολία.

Με αφορμή το album release show του δίσκου Το τέλος του Παιχνιδιού (ένα άλμπουμ-καθρέφτη πάνω στην έννοια της ταυτότητας, της απώλειας και της επανεκκίνησης ) στο Ρομάντσο, την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, ο Kristof μιλά στο Avopolis για τα παιχνίδια που δεν τελειώνουν ποτέ, για το κοινό που «καθορίζει το 51%» κάθε live, και για την ανάγκη να αλλάζουμε δέρμα όταν όλα δείχνουν να ξεκινούν απ’ την αρχή.

Φωτ.: Γιάννης Παπαϊωάννου

- Έχοντας διανύσει ήδη μερικούς μήνες από την κυκλοφορία του άλμπουμ σου Το τέλος του Παιχνιδιού, πού σε βρίσκουμε αυτή τη στιγμή;

Με βρίσκετε σπίτι μου. Χαζεύω τη βροχή και προσπαθώ να συγκεντρωθώ ώστε να απαντήσω στις ερωτήσεις. Η αλήθεια είναι ότι ανυπομονώ να έρθει η Τετάρτη, να συμβεί το live!

- Κάθε ζωντανή σου εμφάνιση είναι μια ξεχωριστή performance, που συχνά ξεπερνά και ενίοτε επιδιώκει να επαναπροσδιορίσει τα όρια του τι σημαίνει «συναυλία» στην Ελλάδα. Τι είναι αυτό που σε οδηγεί κάθε φορά στο εκάστοτε concept;

Το κυριότερο που με οδηγεί- και το λέω συχνά - είναι ο κόσμος. Η διάθεση του κόσμου, δηλαδή, παίζει σημαντικό ρόλο. 49% οι καλλιτέχνες - 51% ο κόσμος. Άλλες φορές με οδηγεί μια συνθήκη που έχω στο νου (βλέπε Αγοραφοβικό, όπου ήρθα τάχα κρυφά να κάνω live) ή το ένστικτό μου ή σε ποιο κομμάτι θα εστιάσω. Μετά όλο αυτό ντύνεται…και διηγείται συνολικά μια ιστορία. Γενικά σκέφτομαι πως θα’ θελα να γίνουμε όλοι μια παρέα. Αυτό μου λείπει από τα live. Με ενδιαφέρει να περνάω καλά όση ώρα είμαι πάνω στη σκηνή. Αλλιώς κάθομαι και σπίτι μου να παίξω pokemon…

- Τι ετοιμάζεις για την επερχόμενη εμφάνισή σου στο Ρομάντσο;

Ένα γενέθλιο live σε συνδυασμό με παρουσίαση του δίσκου. Τα υπόλοιπα είναι έκπληξη! ( μ’αρέσει η λέξη έκ-πληξη)

- Ποια είναι η σχέση σου με τα παιχνίδια; Έχεις κάποια αγαπημένα;

Μου αρέσουν όλων των ειδών τα παιχνίδια…Κούκλες, επιτραπέζια, ρόλων, γρίφων, ερωτικά, ηλεκτρονικά κλπ… Το αγαπημένο μου παιχνίδι θα είναι για πάντα το Legend of Zelda- Majora’s mask. Τον τελευταίο χρόνο έπαθα μια εμμονή με το Villainous. Shout out στη Dolly Vara που με μύεισαι! Τέλος, αγαπώ όλες τις κούκλες μου.

Φωτ.: Γιάννης Παπαϊωάννου

- Αν η ζωή ήταν τάβλι, θα διάλεγες τα μαύρα ή τα λευκά;

Θα διάλεγα τα ζάρια! (Μισό και μισό)

- Κι έπειτα, όταν πέφτεις στο τετράγωνο με το φιδάκι και πρέπει να ξαναρχίσεις από την αρχή, πώς διαχειρίζεσαι εκείνες τις στιγμές της ζωής που όλα μοιάζουν να πηγαίνουν στραβά;

Το φιδάκι αυτό έχει ενδιαφέρον. Είναι σαν να σου λέει θα ξαναρχίσεις μεν από την αρχή αλλά θα το κάνεις αλλιώς. Σαν να αλλάζεις δέρμα. Η έκδυση του φιδιού είναι τρομερό φαινόμενο! Μου αρέσουν πολύ τα φίδια. Κάπως έτσι νομίζω διαχειρίζομαι και τις στιγμές αυτές. Αφήνω πίσω ό,τι δεν μου κάνει και αλλάζω δέρμα…

- Pokemon μέσα στην pokéball ή έξω από αυτή;

Μέσα και έξω! Αν θυμάσαι στα pokemon, σε κάθε pokemon center υπάρχουν οι νοσοκόμες Joy που έχουν δίπλα τους ένα chansey (το λεγόμενο pokemon νοσοκόμα). Πάντα έχω ένα τέτοιο στην εξάδα μου.

- Σκέφτομαι αυτά τα παιχνίδια με κάρτες και χαρακτήρες που ποτέ δεν κατάλαβα καλά. Ο χαρακτήρας καθοδηγεί τον παίκτη ή ο παίκτης τον χαρακτήρα; Στη δική σου περίπτωση, καθοδηγείσαι από την περσόνα του Κριστόφ ή η περσόνα είναι αναπόσπαστο κομμάτι σου;

Όσοι ξέρουν, ξέρουν.

- Αν η μουσική συνδυάζει στοιχεία δημιουργίας αλλά και βιομηχανίας, πιστεύεις πως χρειάζεται περισσότερο στρατηγική ή τολμηρές αποφάσεις, και γιατί;

Ως ζυγός θα πω μισό και μισό. Καλό θα ήταν βέβαια ο καθένας να κάνει αυτό που πιστεύει καλά κι αυτό που τον αφορά πραγματικά- χωρίς να ακολουθεί τάσεις ή ό,τι… Τώρα η στρατηγική προϋποθέτει να έχουμε ήδη δημιουργήσει κάτι , ένα κάποιο υλικό και το πως αυτό θα φτάσει κάπου. Αχ. Με μπέρδεψε αυτή η ερώτηση! Μου αρέσουν γενικά τα ρίσκα, οπότε τα παίρνω.

- Κλείνοντας, έχεις ανακαλύψει τι συμβαίνει στο τέλος του παιχνιδιού;

Είναι μόνο η αρχή.

ΙΝΦΟ: KRISTOF, "Το τέλος του παιχνιδιού" Album Release Show

Τετάρτη 8 Οκτωβρίου

Kristof. Συναυλία- Παρουσίαση δίσκου. Show.

Εκπλήξεις, τραγουδάκια για μεγάλα παιδιά, guests.

Ακολουθεί τηλεγραφικό μήνυμα:

“Αγαπητά μου παιδιά,

Την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου έχω ΚΑΙ τα γενέθλια μου.

Τέλος Μηνύματος <3”

Πόρτες ανοίγουν στις 21:00

Λαιβ : 21:30

Είσοδος: 10€ early birds | 12€ ευρώ bios.gr και στο ταμείο.