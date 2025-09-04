25 χρόνια Planet Of Zeus: Από τα υπόγεια της Αθήνας στην Τεχνόπολη

Λίγο πριν τελειώσει το καλοκαίρι, όταν η ζέστη της Αθήνας έμοιαζε να λιώνει και τον χρόνο μαζί με την άσφαλτο, βρέθηκα στην Τεχνόπολη για να συναντήσω τους Planet Of Zeus. Ένα ραντεβού που έμοιαζε λιγότερο με «συνέντευξη» και περισσότερο με συνάντηση παλιών γνωστών. Γιατί, ας μην κρυβόμαστε, οι περισσότεροι από εσάς ήδη τους ξέρετε∙ και προσωπικά, δεν έκρυψα τη χαρά μου που βρεθήκαμε σε μια κουβέντα γεμάτη καλή διάθεση και αμοιβαίο σεβασμό.

Με κάποιους από την μπάντα είχαμε ήδη μοιραστεί νύχτες στο κέντρο της Αθήνας, εκείνες τις ατελείωτες βόλτες, τα μπαρ, τους ιδρωμένους συναυλιακούς χώρους. Τους υπόλοιπους τους γνώρισα καλύτερα εκείνη τη μέρα, κάτω από τον ανοιχτό ουρανό της Τεχνόπολης, με τον ήλιο να σβήνει σιγά-σιγά πίσω από τα κτίρια.

Αφορμή για αυτή τη συνάντηση, τα 25 χρόνια από την πρώτη τους μουσική σπίθα. Ένα τέταρτο του αιώνα γεμάτο riffs, περιοδείες, ιδρώτα και ιστορίες. Μιλήσαμε για το πώς βλέπουν τη μουσική σκηνή σήμερα, το 2025, για το πού τοποθετούν οι ίδιοι τον εαυτό τους μέσα σε αυτό το ρευστό τοπίο, και, φυσικά, απαθανατίσαμε τη στιγμή με μερικές φωτογραφίες. Και τώρα, λίγες μέρες πριν από τη μεγάλη συναυλία για την επέτειό τους στην Τεχνόπολη, ήρθε η ώρα να μοιραστώ μαζί σας αυτήν τη συνέντευξη. Θα τα πούμε εκεί. Enjoy.

Φωτ.: Πένη Σωτηροπούλου

- Εάν τα 25 χρόνια των Planet of Zeus ήταν ένα άλμπουμ από τη δισκογραφία σας, ποιό θα ήταν αυτό και γιατί;

Ο live δίσκος μας. Ήμασταν και είμαστε μια live μπάντα και σε αυτό το δίσκο το δείχνουμε ξεκάθαρα.

- Ποιά ήταν η πιο κομβική στιγμή στην καριέρα σας που καθόρισε και την πορεία σας σαν συγκρότημα;

Όλες αυτές οι φορές γύρω στα 16 μετά απο μια αποτυχημένη πρόβα. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό το συναίσθημα. Με σκυμμένο το κεφάλι να σκέφτομαι αν αξίζει τον κόπο που τραβιόμαστε και προβάρουμε σαν τους μαλάκες ενώ οι συνομήλικοι μας ζούνε μια άλλη ζωή με άλλες προτεραιότητες. Αν είναι απλά χάσιμο χρόνου. Και η πραγματικότητα δε στο έκανε πιο εύκολο. Όλοι προσπαθούσαν με νύχια και με δόντια να σε βγάλουν από το στόχο σου. Ότι τάχα δεν αξίζει. Άξιζε ΚΑΘΕ γαμημένη ταλαιπωρία. Είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος που τότε δεν είπα ποτέ «Γάμα το. Σάββατο βράδυ είναι. Πάμε καλύτερα για ποτάκια». Τώρα που το σκέφτομαι άλλες τόσες ήταν και οι στιγμές που ευτυχώς δεν είπαμε «Καλοί είμαστε. Ας αράξουμε λίγο».

- Πώς διαχειριστήκατε τη μετάβαση από το underground στο πιο ευρύ κοινό, το οποίο και σας ακολουθεί ως σήμερα;

Δεν υπάρχει τόσος χρόνος για τέτοιες σκέψεις όταν είσαι σοβαρός με αυτό που κάνεις. Δεν υπάρχει στόχος αρκετά ψηλός. Κάθε νέο μεγαλύτερο επίτευγμα είναι απλά το σκαλί που θα πατήσουμε μέχρι την επόμενη επιτυχία.

- Mε ποιόν καλλιτέχνη ζωντανό ή όχι θα θέλατε να συνεργαστείτε σε κάποιο album ή σε κάποιο project;

Με τον Jim Morrison.

Φωτ.: Πένυ Σωτηροπούλου

- Μετά από 25 χρόνια, τι είναι αυτό που σας κρατά δεμένους τόσο μεταξύ σας, όσο και με το κοινό σας;

Οι Planet έχουν πετύχει κάτι που ακόμα και για μεγαλύτερες σε αριθμούς μπάντες είναι άπιαστο όνειρο. Έχουμε αυτή τη σχέση μεταξύ μας και με τους ανθρώπους που ακολουθούν τη μπάντα. Είμαστε μέλη της ίδιας αγέλης. Είμαστε οικογένεια. Κάτι που ήρθε εντελώς φυσικά και αναπάντεχα. Χωρίς την παραμικρή προσπάθεια.

- Yπάρχει κάποιο κομμάτι σας που γράφτηκε με τελείως διαφορετική πρόθεση από ότι το αντιλαμβάνεται το κοινό σήμερα;

Τα τραγούδια παύουν να ανήκουν σε σένα από τη στιγμή που κυκλοφορούν. Ο καθένας ερμηνεύει ό,τι θέλει όπως θέλει και αυτό είναι η μαγεία της τέχνης. Ευτυχώς το κοινό που ακολουθεί τους Planet είναι και ευαίσθητο και έξυπνο οπότε είμαι ήσυχος ότι οι αποκωδικοποιήσεις και οι ερμηνείες που θα δίνουν στα κομμάτια μας θα είναι ευφάνταστες.

- Αν έπρεπε να σβήσετε ένα κομμάτι σας από την μνήμη του κόσμου, για πάντα, ποιο θα ήταν αυτό;

Δεν υπαρχει αυτό. Δεν θα αλλάζαμε τίποτα. Κάθε στιγμή, μεγάλη ή μικρή κάθε απόφαση σωστή ή λάθος, κάθε τραγούδι πιο επιτυχημένο ή λιγότερο, καθόρισε την ιστορία των Planet.

- Ποιό riff άλλου καλλιτέχνη ζηλεύετε ή έστω θα θέλατε να έχετε γράψει εσείς;

Κανένα.

Yπήρξε κάποιο live μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια που σας στιγμάτισε ή σας άλλαξε κατά κάποιο τρόπο;

To live της Ιεράς Οδού. Εκεί είδαμε πως όντως γράφουμε ιστορία. Όχι τη δική μας αλλά της ανεξάρτητης μουσικής στην Ελλάδα.

Φωτ.: Πένυ Σωτηροπούλου

- Έχετε ένα τελευταίο encore. Ποιό είναι αυτό;

Το "Loyal to the Pack" και το "Vigilante". Όταν σκέφτομαι καμία φορά ποια θα 'θελα να ‘ναι τα τελευταία κομμάτια που θα παίξουμε πότε, πάντα εκεί καταλήγω. Tο "Vigilante" παρότι δεν είναι ενα συγκινητικό τραγούδι κρύβει πολύ συγκίνηση. Ο κόσμος συμμετέχει γινόμαστε ένα. Και έχει και αυτό που γουστάρουμε να κάνουμε. Ένα μεγάλο "ΜΠΑΜ" πριν την αποχώρηση μας από τη σκηνή. Όσο για το "Loyal"... Αυτό είναι το mentality μας σε μια εποχή που δεν το σηκώνει και πολύ ή μάλλον προστάζει το αντίθετο. Εμείς είμαστε πάντα πιστοί στην αγέλη. Και φυσικά το encore θα λήξει με αυτό που λεω πάντα στις συναυλίες μας. «Ευχαριστούμε πολύ. ΗΣΑΣΤΑΝ οι Planet of Zeus».

- Ποιό ήταν το πρώτο “ναι’’ που είπατε, χωρίς να είστε έτοιμοι;

Έχω την εντύπωση ότι πάντα είμαστε έτοιμοι και ποτέ δεν είμαστε έτοιμοι την ίδια στιγμή. Όταν γράφεις ιστορία δεν γνωρίζεις ότι είσαι έτοιμος. Ούτε καν αν είσαι ικανός. Και οι Planet είναι από τις μπάντες που ήρθαν για να γράψουν ιστορία. Αυτό το συναίσθημα το νιώθω ακόμα και σήμερα σε κάθε μεγάλη απόφαση. Το να βαδίζεις στο ανεξερεύνητο. Έτσι γράφεται η ιστορία. Είναι ο τρόπος που κινούμαστε. Τζογάρουμε και τολμάμε και αυτό κάνει αυτή τη διαδρομή πιο διασκεδαστική.

- Όταν πρωτοξεκινήσατε, τι σήμαινε για εσάς η επιτυχία. Σήμερα έχει αλλάξει η σημασία αυτής της λέξης για εσάς;

Από πολύ μικρή ηλικία ένιωθα ένα τέλειο συναίσθημα ολοκλήρωσης όταν με έπιανε κάποιος και μου έλεγε πόσο έχει συνδεθεί ένα τραγούδι μας με κάποια στιγμή της ζωής του. Αυτός ο άνθρωπος πήρε ένα τραγούδι μας και το έβαλε μέσα σε μια ανάμνησή του. Το συνέδεσε με μια δύσκολη ή μια ευχάριστη στιγμή της ζωής του. Δεν υπάρχει πιο κολακευτικό σχόλιο. Δεν υπάρχει κάτι πιο μεγαλειώδες. Κάτι που εχεις δημιουργήσει φεύγει πλέον από σένα και γίνεται κτήμα κάποιου άλλου ανθρώπου που μπορεί να μη γνωρίσεις και ποτέ. Τα δάκρυα του και τα χαμόγελά του ντύνονται με τη μουσική σου. Πραγματικά δε μπορώ να σκεφτώ κάτι σα μεγαλύτερη επιτυχία.

Φωτ.: Πένυ Σωτηροπούλου

- Υπάρχει κάποια απόφαση του παρελθόντος που δεν θα παίρνατε με τίποτα σήμερα; Aν ναι, ποιά;

Όπως είπα και πιο πάνω… Όλες αυτές οι αποφάσεις έκαναν τους Planet, τόσο σε ομαδικό όσο και προσωπικό επίπεδο, αυτό που είναι σήμερα. Όλα τα λάθη. Όλες οι επιτυχημένες αποφάσεις. Δεν υπάρχουν λάθος και σωστές αποφάσεις. Όλα είναι διδακτικά και είναι μέρος του παιχνιδιού.

- Στα 25 χρόνια σας ποιο "παλιό" στοιχείο σας προσπαθείτε να κρατάτε ζωντανό και ποιο προσπαθείτε συνειδητά να αφήσετε πίσω;

Το παλιό στοιχείο που κρατάμε… Όποιος έχει έρθει σε κάποια συναυλία μας το ξέρει αυτό.... Είναι η λύσσα μας να παίζουμε λάιβ. Το λέμε από "μικράκια" στις συνεντεύξεις μας και το λέμε ακόμα και σήμερα. Εκεί πάνω συμβαίνει κάτι πολύ παράξενο. Βρισκόμαστε στον φυσικό μας χώρο και την ίδια στιγμή μεταμορφωνόμαστε σε κάτι άλλο. Είναι ένα ακραίο συναίσθημα υπερέκθεσης αλλά και απόλυτης ελευθερίας ταυτόχρονα. Αυτό το κρατάμε ζωντανό ακόμα και σήμερα. Μέχρι και σε εποχές κρίσης ή δυσάρεστες αυτό μας δείχνει το δρόμο, μας επαναφέρει και μας κάνει ομάδα. Η αλήθεια είναι ότι δεν γίνεται κάποια ιδιαίτερη προσπάθεια. Είναι η φύση μας. Είναι το πεπρωμένο μας.

- Η ελληνική μουσική σκηνή έχει αλλάξει αρκετά από όταν κάνατε τα πρώτα σας βήματα. Πώς τη βλέπετε σήμερα;

Η μουσική σκηνή σήμερα έχει ακόμα αξιόλογες μπάντες που προσπαθούν να σταθούν και να δημιουργήσουν. Αυτό δεν θα σταματήσει ποτέ. Υπάρχει όμως μια μεγάλη διαφορά με αυτό που κάναμε τότε. Τότε δεν υπήρχε ΤΙΠΟΤΑ. Κανένα μέτρο σύγκρισης. Καμία πεπατημένη. Κανένας μπούσουλας. Κανένας αριθμός. Πηγαίναμε στα τυφλά. Σε αχαρτογράφητα μέρη. Αυτό ήταν πολύ δύσκολο αλλά κατά μία έννοια ήταν ευλογία γιατί δεν ήξερες τι πας να καταφέρεις. Μας έκανε ταπεινούς και μας προσγείωνε την ίδια στιγμή που μας όπλιζε με θάρρος και θράσος να καταφέρουμε αυτό που δεν είχε κάνει κανείς ως τότε. Σήμερα το ότι υπάρχουν οι αριθμοί, τα μονοπάτια και έχει δημιουργηθεί ασφαλής χώρος αντί να αποτελεί όπλο για τις νέες μπάντες, τις αποδυναμώνει. Αυτό είναι η δική μου ανάγνωση. Νιώθω πως αντί να λυσσάνε γίνονται όλο και πιο ανυπόμονοι με την κακή έννοια. Και προφανώς στην πρώτη στραβή θα υπάρξει ρήγμα αφού δεν έχουν αναπτυχθεί μηχανισμοί να αυτοπροστατεύονται.

- Kάντε shout out σε νεότερους καλλιτέχνες που θα άξιζε να ακουστούν.

Liptards, Rainyard, Khirki, οι πρώτες 3 που μου έρχονται στο μυαλό.

- Ετοιμάζετε κάτι ιδιαίτερο για τα 25 χρόνια Planet of Zeus;

Nαι...

INFO: Website • Instagram

Planet Of Zeus | 25th Anniversary Show | Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025

Πληροφορίες:Ώρα προσέλευσης: 19:00

Ώρα Έναρξης: 20:00

Τιμές Εισιτηρίων

Early Bird : 15€

Προπώληση : 18€

Ταμείο: 20€

Προπώληση: ticketmaster.gr