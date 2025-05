Τα κορίτσια του Athens Music Week!

Indie, dream pop, post-punk, διαφόρων αναλογιών επιρροές από jazz, soul και hip hop, παράδοση και σύγχρονα στοιχεία. Η παρουσία των θηλυκοτήτων στο φετινό Athens Music Week, που ξεκινά αύριο 07 Μαϊου, χαρακτηρίζεται από αισθητική ποικιλότητα και καλλιτεχνική ποικιλομορφία, ενδεικτική της δημιουργικότητας των γυναικών που αναζητούν και καταλαμβάνουν το δικό τους χώρο στα εγχωρια μουσικά τεκτενόμενα. Προσπαθώντας να χαρτογραφήσουμε τον κοινό τους τόπο, ζητήσαμε από τις Έλενα Λεώνη, Dollmaker, Savina, Billie Supernatural, Bipolia και Danai Nielsen να μας μιλήσουν για τη δουλειά τους, τις μουσικές τους εμμονές και τον έμφυλο χαρακτήρα της μουσικής τους.

Πώς ξεκίνησε η ενασχόληση σου με τη μουσική, και που σε πετυχαίνουμε τώρα;

ΕLENA LEONI: Η ενασχόλησή μου με τη μουσική ξεκινάει, κυριολεκτικά, από τότε που γεννήθηκα, αφού μεγάλωσα σε μια καλλιτεχνική και μουσική οικογένεια. Από πολύ μικρή ηλικία, το σπίτι μας ήταν πάντα γεμάτο με ήχους, πρόβες, μουσικούς. Η μουσική ήταν σχεδόν το φυσικό περιβάλλον μου. Έτσι, δεν μπορώ να προσδιορίσω μια “στιγμή” που ξεκίνησα, γιατί για μένα ήταν πάντα εκεί. Έγινε πολύ οργανικά κομμάτι του εαυτού μου. Αυτή την περίοδο βρίσκομαι σε μια δημιουργική φάση, καθώς ετοιμάζω το πρώτο μου EP που πρόκειται να κυκλοφορήσει το φθινόπωρο. Είναι μια δουλειά ιδιαίτερα προσωπική για μένα, αφού υπογράφω τόσο τη μουσική όσο και τους στίχους σε όλα τα κομμάτια. Ανυπομονώ να τη μοιραστώ με τον κόσμο, γιατί είναι η πρώτη μου ολοκληρωμένη παρουσία ως δημιουργός. Παράλληλα, “τρέχω” ένα project στα social media με διασκευές αγαπημένων τραγουδιών. Είναι ένας τρόπος να εξερευνώ διαφορετικά μουσικά είδη και να πειραματίζομαι, κάτι που μου δίνει πολλή χαρά.

DOLLMAKER: Ήταν ένα μακρύ ταξίδι – από το να σκοντάφτω στις κιθάρες που άφηνε ο πατέρας μου πεταμένες στο σπίτι όταν ήμουν μικρό παιδί, μέχρι το να φτιάχνω συγκροτήματα με αστεία ονόματα στα σχολικά μου χρόνια στη Νότια Αφρική. Η μετακόμισή μου στην Αθήνα πριν λίγα χρόνια μου έδωσε τον χρόνο, τον χώρο και την κοινότητα που χρειαζόμουν για να παράγω επιτέλους το ντεμπούτο μου ως Dollmaker, με τίτλο In Freefall I Feel Like You, που κυκλοφόρησε τον περασμένο Απρίλιο. Δεν σταματώ ποτέ να γράφω και αυτή την περίοδο οριστικοποιώ τη λίστα κομματιών για το δεύτερο άλμπουμ μου – συναρπαστικές στιγμές! Με πετυχαίνεις λίγο πριν την τελευταία πρόβα της απίθανης μπάντας μου για το showcase στην Athens Music Week την Πέμπτη 8 Μαΐου. Ανυπομονούμε να παίξουμε το δεύτερο live μας για όλους εσάς.

SAVINA: Η μουσική μπήκε σοβαρά στην ζωή μου με το κομμάτι μου "Charllotte", ήμουν 17 χρονών. 'Ήταν, είναι και θα είναι για εμένα ένα τραύμα που έγινε τραγούδι, επηρεασμένη από το ξύλο που έτρωγε η θεία μου από τον άντρα της και εγώ με την ξαδέρφη μου (μόλις 9 χρονών) στο διπλανό δωμάτιο να ακούμε τα πάντα. Η λέξη "ξύλο" θέλω να παραμείνει όπως ακούγεται, βαριά και λαϊκή. Η ενδοοικογενειακή βία είναι ένα χτικιό που ίσως να αρρωσταίνει το διπλανό διαμέρισμα από το δικό μας, είναι δουλειά μας να μην το επιτρέπουμε. Η μουσική μου είναι όμορφη γιατί εγώ επιλέγω να την κάνω όμορφη, τίποτα όμως από τα παραπάνω δεν παίρνει ωραιοποίηση. Σήμερα, είμαι σταθερά στην εσωτερική μου ενδοσκόπηση, ενώ η χαρά μου είναι τα lives και ο κόσμος που ακούει τα τραγούδια μου.

BILLIE SUPERNATURAL: Ξεκίνησα να κάνω μουσική από πολύ μικρή, όταν συνειδητοποίησα ότι ανοίγει μέσω αυτής μια πύλη εξωτερίκευσης των συναισθημάτων τα οποία αναβιώνεις τραγουδώντας τα δυνατά, και με αυτό τον τρόπο τα ξορκίζεις. Την στιγμή που μιλάμε ετοιμάζεται το δεύτερο album μου με τίτλο ‘’Dharma’’ - ο δρόμος προς την κοσμική τάξη - και περνάμε αρκετές ώρες στο στούντιο. Στην συνέχεια, ευελπιστώ να ταξιδέψει η μουσική μου σε διαφορά μέρη της γης, και να προκύψουν νέες συνεργασίες, ιδέες και εμπειρίες.

BIPOLIA: Ξεκίνησε στα 13 μου, με μια κλασσική κιθάρα που έκλεψα από την αδερφή μου όσο αυτή σπούδαζε. Είχα καλλιεργήσει μια έντονη φαντασίωση του να κρατάω κιθάρα και να βρίσκομαι σε μια σκηνή. Το πρώτο κομμάτι που ήθελα να μάθω και να παίξω ήταν το Meds των Placebo. Έβλεπα κάθε απόγευμα μετά το φροντιστήριο το ίδιο βίντεο tutorial στο YouTube για 3 μήνες. Τελικά το έμαθα. Έγραφα πολύ, αλλά κυρίως ποιήματα, δεν είχα στο μυαλό μου να τα ντύσω με μουσική, ήταν όλα πολύ πυκνά. Ήρθε στη ζωή μου ένας άνθρωπος ο οποίος είδε τα covers που ανέβαζα online και μου είπε «γιατί δε γράφεις τα δικά σου τραγούδια;» του είπα νομίζω δεν μπορώ, μου είπε να προσπαθήσω.

Αυτή την περίοδο επικεντρώνομαι στα live που κάνω και στο πως θέλω να αλλάξω τον ήχο μου, δουλεύω καινούριο υλικό, ακούω πολύ όσους έχουν κάτι να πουν, και ανυπομονώ να μοιραστώ ένα καινούριο μου τραγούδι μες το καλοκαίρι.

DANAI NIELSEN Ξεκίνησε από μικρή ηλικία, με πιάνο σε ωδείο και κλασική μουσική, με synthesizers, αυτοσχεδιασμούς και πετάλια σε μπάντες αργότερα, και τέλος με φωνή, τραγούδι και σύνθεση που καταλήγει να είναι η μεγάλη μου αγάπη.Τώρα βρίσκομαι στο στούντιο και γράφω το δεύτερό μου άλμπουμ, ελληνόφωνο αυτή τη φορά, μετά από αρκετούς μήνες αποχής. Απείχα από την σκηνή, γέμισα όμως με ζωή, έμεινα έγκυος και γέννησα το πρώτο μου παιδί! Τρομερή αλλαγή, εξέλιξη και έμπνευση.

Elena Leoni

Αν μπορούσες να το περιγράψεις με μία μόνο λέξη ή φράση, ποιο είναι το κυρίαρχο χαρακτηριστικό της μουσικής σου;

ELENA LEONI: Αν έπρεπε να περιγράψω τη μουσική μου με μία φράση, θα έλεγα: “Παντρεμένες Αντιθέσεις”. Μου αρέσει να συνδυάζω στοιχεία που, με την πρώτη ματιά, μοιάζουν ασύμβατα. Στα τραγούδια μου συνδυάζω τα μουσικά όργανα που παίζω που είναι λυρικά (άρπα και τσέλο) με παραδοσιακά και ηλεκτρονικά στοιχεία.

DOLLMAKER: Μέχρι τώρα, το μότο μου είναι “wholehearted audiolovesnark”, αλλά η μουσική μου είναι το υποπροϊόν ενός εξελισσόμενου όντος, όχι ενός στατικού brand, οπότε θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό!

SAVINA: Είναι ποικιλόμορφη, αυτό μπορώ να το πω με σιγουριά. Κάτι σου λέω όταν σου τραγουδάω, και αυτό μπορώ να το πω, μου αρέσει επίσης να χρησιμοποιώ κρυφά μηνύματα στους στίχους μου.

BILLIE SUPERNATURAL: Από καρδιά σε καρδιά!

BIPOLIA: Σκληρή τρυφερότητα

DANAI NIELSEN: Dream Pop!

Dollmaker

Τι ακούς περισσότερο αυτό τον καιρό;

ELENA LEONI: Αυτόν τον καιρό ακούω, όπως πάντα, πολλά και διαφορετικά πράγματα. Μου αρέσει να εξερευνώ διάφορα είδη ενώ ταυτόχρονα φροντίζω να ενημερώνομαι για το τι είναι «επίκαιρο» στη μουσική σήμερα. Παρ’ όλα αυτά, πάντα επιστρέφω σε καλλιτέχνες που με εμπνέουν σταθερά– και μια από αυτές είναι σίγουρα η Billie Eilish, την οποία ακούω πάντα, σε όποια φάση και να είμαι!

DOLLMAKER: Δεν μπορώ να σταματήσω να ακούω το Imaginal Disk Του ντουέτου Magdalena Bay. Μου το πρότειναν κάποιοι φίλοι και μεταφέρω το δώρο και σε εσάς. Είναι το πιο απίστευτα conceptual και ταυτόχρονα οικείο άλμπουμ, που αποδεικνύει πως η pop μπορεί να είναι σύνθετη και πως το DIY είναι δύναμη για άμεση έκφραση.

Είμαστε τυχεροί που ζούμε για να το ακούσουμε, οπότε τσεκάρετέ το!

SAVINA: Mariola Kacani. Μπάλο/ Αλβανικά δημοτικά. Επίσης, disco/house 80's, που ετοιμάζω κάτι εμπνευσμένη.

BILLIE SUPERNATURAL: Ακούω διάφορα πράγματα που πέφτω κατά λάθος πάνω τους και παθιάζομαι, και τα ακούω στο repeat για να κρατήσω λίγο ακόμα το συναίσθημα που μου δίνουν. Το συναίσθημα δεν έχει για μένα είδος.

BIPOLIA: Ακούω πολύ Saya Gray, Kilo Kish και Arab Strap. Μου αρέσει πολύ το καινούριο single της Sci-Fi River με την Melentini, το «Φάντασμα της Πατησίων» και του Kae Tempest το "Statue in the square". Ντάξει, και το «Βράδια αξημέρωτα» του Βαρθακούρη.

DANAI NIELSEN: Τσαφ τσουφ τσαφ τσουφ το τρένο περνά και το «Μια ωραία πεταλούδα», ε ρε γλέντια!

Billie Supernatural

Έχει έμφυλο χαρακτήρα η μουσική σου, και αν ναι, πώς προσδιορίζεται;

ELENA LEONI: Δεν θα έλεγα ότι η μουσική μου έχει έμφυλο χαρακτήρα συνολικά, όμως έχω κυκλοφορήσει ένα τραγούδι με τίτλο «Γυναίκα» που είχα την τιμή να το κυκλοφορήσω με 3 σπουδαίες γυναίκες καλλιτέχνιδες, τη Νατάσσα Μποφίλιου, τη Μάρθα Φριτζήλα και την Κόρα Καρβούνη. Το τραγούδι «Γυναίκα» αναδεικνύει και ενδυναμώνει τη γυναικεία ταυτότητα και εμπνέει την αυτοεκτίμηση και την αυτονομία των γυναικών. Μιλάει για τους αγώνες της γυναίκας να βρει τη θέση της στην κοινωνία.

DOLLMAKER: Τα τραγούδιa μου είναι εξαιρετικά προσωπικά, οπότε πιθανότατα έχουν έμφυλο χαρακτήρα στον βαθμό που έχω κι εγώ. Κομμάτια όπως το Huntress μιλούν πιο άμεσα για τους έμφυλους ρόλους και την ανατροπή τους, και είναι αναμενόμενο οι γυναίκες να ταυτίζονται με την οπτική μου, λόγω κοινών κοινωνικών εμπειριών. Το επόμενο άλμπουμ μου θα είναι γεμάτο αναφορές σε λογοτεχνία που λειτουργεί σαν ένα girl-coded αντί-κανόνας, με τίτλους όπως The Lidl Mermaid και The Love Witch. Να πως εδώ, βέβαια, το τι σημαίνει φύλο είναι κάτι που αναπόφευκτα θα αλλάξει εν καιρώ – και ελπίζω κάποια στιγμή να ξεθωριάσει. Συνδέομαι βαθιά με το έργο πολλών ανδρών καλλιτεχνών και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι και οι άνδρες σχετίζονται με τα θεμελιώδη ανθρώπινα συναισθήματα που εκφράζω.

SAVINA: Ναι, έχει, πως είναι δυνατόν να μην έχει; Εγώ η ίδια είμαι γυναίκα. Τραγουδάω μέσα από εμένα, τις φίλες μου και εκείνες και εκείνα που δεν είναι εδώ.

BILLIE SUPERNATURAL: Αν η μουσική παίρνει το φύλο από τον δημιουργό της, θα έλεγε κανείς ότι γράφω από την πλευρά μιας γυναίκας και άρα η μουσική είναι femme. Αλλά τα πράγματα δεν είναι τόσο μονοδιάστατα. Έχω πολλούς άντρες μέσα μου και πολλές διαφορετικές γυναίκες, και για αυτό αν παρατηρήσεις τον τρόπο που γράφω δεν καταλαβαίνεις ποιος από τους δύο μιλάει. Είμαι και υπάρχω σε κάθε κατάσταση με τόσο διαφορετικό τρόπο που δεν μπορώ να προβλέψω. Έτσι και η μουσική μου, στην οποία στέκομαι αυθεντικά και κοιτάζομαι μέσα από αυτή, στα αλήθεια χωρίς να με κρίνω ή να με χαρακτηρίζω.

BIPOLIA: Όλα έχουν έμφυλο χαρακτήρα, τον αποκτούν γιατί έρχονται σε ένα κόσμο που θέλει να σε προσδιορίσει από τη στιγμή που είσαι παιδί και θέλεις αυτοκινητάκι αντί για κούκλα ή φοράς φούστα αντί για παντελόνι. Όσο και αν θέλω να ζω και να υπάρχω σε μια άφυλη ουτοπία, όσο και αν θέλω να καταργήσω το φύλο, το πλαίσιο είναι ορισμένο και τα χρόνια που ζούμε λίγα. Έτσι λοιπόν, συχνά με τη μουσική μου ή το performance μου παίζω με την έννοια του φύλου και της σεξουαλικότητας, είμαι κορίτσι αν θέλεις να με δεις έτσι, είμαι αγόρι αν θέλεις να με δεις αλλιώς, γουστάρω κοπέλες, γουστάρω τα πάντα.

Νομίζω προσδιορίζεται από το δεδομένο του ότι είμαι cis γυναίκα τραγουδοποιός, κουβαλάω προφανώς βιώματα που κουβαλούν θυληκότητες, και θεωρώ πολύ σημαντικό να τοποθετούμαι έτσι διότι υπάρχουν λίγες αναπαραστάσεις, αλλά θα σου πω ψέματα αν σου πω πως όταν γράφω μουσική δεν ξεφεύγω εντελώς από τα όρια του φύλου

DANAI NIELSEN: Δεν θεωρώ πως έχει φύλο η μουσική μου. Αν έχει με κάποιο τρόπο έμφυλο χαρακτήρα, τότε είναι αυτός που της αποδίδει το κάθε αυτί. Την αφήνω ανοιχτή, ευαίσθητη, και ευάλωτη.

Bipolia

Ποιος είναι ο χώρος που καταλαμβάνει μία νέα γυναίκα δημιουργός στην εγχώρια μουσική σκηνή; Εντοπίζεις, ή έχεις αντιμετωπίσει ιδιαίτερες (θετικές ή δύσκολες) καταστάσεις;

ELENA LEONI: Η ελληνική μουσική σκηνή υπήρξε για πολλά χρόνια έντονα ανδροκρατούμενη. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια παρατηρώ ότι οι γυναίκες δημιουργοί καταλαμβάνουν ολοένα και πιο δυναμικό χώρο — όχι απλώς ως ερμηνεύτριες, αλλά και ως συνθέτριες, στιχουργοί, παραγωγοί. Η παρουσία τους είναι πλέον ορατή και ουσιαστική, και αυτό αλλάζει το τοπίο με πολύ θετικό τρόπο. Εγώ προσωπικά είχα την τύχη να συνεργαστώ από μικρή ηλικία με μια καλλιτέχνιδα που αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα γυναικείας ενδυνάμωσης στη μουσική βιομηχανία: τη Μαρίνα Σάττι. Η συνεργασία αυτή υπήρξε καθοριστική για μένα και με ενέπνευσε βαθιά, όχι μόνο καλλιτεχνικά αλλά και ως στάση απέναντι στο τι σημαίνει να είσαι γυναίκα δημιουργός σήμερα. Παρόλα αυτά, δεν μπορώ να παραβλέψω ότι ακόμα και σήμερα υπάρχουν διαφορές στον τρόπο που αντιμετωπίζονται οι γυναίκες στον χώρο — συχνά υπάρχει περισσότερη δυσπιστία, περισσότερη ανάγκη να "αποδείξεις" την αξία σου. Ευτυχώς νομίζω θα το αφήσουμε πίσω μας αυτό χάρη στη δυναμική παρουσία των γυναικών τα τελευταία χρόνια που όχι απλά στέκονται στα πόδια τους, αλλά ανοίγουν και τους δρόμους. Αυτό προσπαθώ κι εγώ ως γυναίκα δημιουργός!

DOLLMAKER: Από τη δική μου σκοπιά, οι γυναίκες καλλιτέχνιδες βρίσκονται στην κορυφή της σκηνής στην Ελλάδα. Από τη Μαρίνα Σάττι ως τη Νεφέλη Φασούλη, τη Nalyssa Green ως τη VASSIŁINA και ακόμα παραπέρα – δεν είναι δύσκολο να βρεις παραδείγματα γυναικών που διαπρέπουν στη δική τους γωνιά. Το αν λαμβάνουμε την αναγνώριση που μας αξίζει – ή οποιαδήποτε οικονομική στήριξη – είναι άλλο ζήτημα. Πιστεύω όμως ότι αυτή η έλλειψη εξωτερικών κινήτρων απομακρύνει εκείνους τους άνδρες μουσικούς των οποίων το κύριο κίνητρο είναι να γίνουν σεξουαλικά σύμβολα μέσω της τέχνης τους. Η δύναμή μας είναι η ακεραιότητα, το όραμα και η συνολική δημιουργία κόσμων. Οι κοινοί μας εχθροί είναι η απαξίωση της μουσικής από τον όψιμο καπιταλισμό, το σύνδρομο του απατεώνα που κουβαλάμε, και οι άνδρες που μας βλέπουν πρώτα ως σεξουαλικά αντικείμενα και μετά –αν ποτέ– ως καλλιτέχνιδες.Γυναίκες καλλιτέχνιδες: να έχετε θράσος!

SAVINA: Ναι, έχει, πως είναι δυνατόν να μην έχει; Εγώ η ίδια είμαι γυναίκα. Τραγουδάω μέσα από εμένα, τις φίλες μου και εκείνες και εκείνα που δεν είναι εδώ.

BILLIE SUPERNATURAL: Ο χώρος που καταλαμβάνει κανείς στην μουσική σκηνή, ακόμα και όταν δεν τον στηρίζει η βιομηχανία μουσικής, η οικονομική του ευχέρεια και το σύστημα, έχει να κάνει με το όραμα του. Η δύναμη του οράματος είναι τόσο μεγάλη που και να μην σου μοιράζουν κομμάτι από την πίτα, δημιουργείς μια σχισμή στο χωροχρόνο και τρυπώνεις. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα για την τέχνη στην Ελλάδα αυτή την εποχή. Ειδικά για τις ανεξάρτητες παραγωγές όπως η δική μου. Εύχομαι να είμαι πάντα σε θέση να στηρίζω το όραμα μου, και να το μεγαλώνω όπως κανείς μεγαλώνει ένα παιδί. Είμαι τυχερή που ολοένα περισσότεροι άνθρωποι έχουν πιστέψει σε μένα και αγαπήσει αυτό που κάνω και στηρίζουν με την παρουσία τους, το όραμά μου.

BIPOLIA: Βλέπω σταδιακά αυτόν τον χώρο να διεκδικείται και να δημιουργείται. Υπάρχουν σίγουρα πλέον ανοιχτές κουβέντες για την παρουσία γυναικών (επιτέλους) στη μουσική, οπότε υπάρχει ελπίδα. Μου αρέσει πολύ ας πούμε στην εγχώρια ραπ σκηνή που βλέπω θυληκότητες να βγαίνουν μπροστά, με ένα φοβερό attitude και με πολύ ταλέντο. Άλλα αν πιάσουμε το ευρύτερο πλαίσιο του μουσικού χώρου, σκέφτομαι ότι σπανίζουν οι γυναίκες που βγάζουν τις μπλούζες τους στη σκηνή, γυναίκες παραγωγοί, γυναικές που κάνουν ηχοληψία, γυναίκες που έχουν στούντιο, δισκογραφικές. Ρωτάω γιατί; Έχω αντιμετωπίσει δυσκολίες, σημαντικά λιγότερες σε σχέση με εμπερίες που έχω ακούσει απο φίλες, ίσως γιατί δεν είμαι τόσο θυληπρεπής, ίσως γιατί δε φοράω φούστες, δεν ξέρω. Νομίζω πάντως, ότι έχουμε το σύνδρομο του να αποδείξουμε κάτι ως γυναίκες πολλές φορές, του να προλάβουμε την κριτική, του να μη θεωρήσουν ότι είμαστε άσχετες στο soundcheck, όταν παίζουμε κιθάρα, ακόμη και όταν εκφέρουμε λόγο. Έχω δει σίγουρα τα πράγματα να βελτιώνονται, τους ανθρώπους να εκπαιδεύονται, αλλά χρειάζεται ακόμη περισσότερη τριβή και προσπάθεια χωρίς φόβο, η πατριαρχία έχει πολύ βαθιές ρίζες.

DANAI NIELSEN: Ο χώρος υπάρχει αλλά τον διεκδικείς, δεν σου προσφέρεται. Ως γυναίκα δημιουργός έχω νιώσει κατά βάση την περιέργεια και πιθανά υποτίμηση του τύπου “Για να δούμε αν έχει κάτι να πει” ή “Για να δούμε αν ξέρει όντως να παίζει”. Υπάρχει στήριξη, απλά συχνά έρχεται αφού αποδείξεις τρεις φορές περισσότερα.

Danai Nielsen

Τι να περιμένουμε από τη ζωντανή σου εμφάνιση στην Athens Music Week;

ELENA LEONI: Στην εμφάνισή μου στην Athens Music Week έχω προσπαθήσει να χωρέσω, σε μόλις 25 λεπτά, όλο τον κόσμο μου – συμπυκνωμένο! Θα ακούσετε την άρπα μου, τα δικά μου τραγούδια, αλλά και τσάμικα, παλιά λαϊκά, λίγη Πάολα (!),... Ένα πάντρεμα φαινομενικά ασύμβατων ήχων που όμως, για μένα, συνυπάρχουν απόλυτα. Νομίζω πως τα κατάφερα – και ανυπομονώ να το μοιραστώ με το κοινό!

DOLLMAKER: Magic, chaos, fun, yearning, burning, learning. Ελάτε να το ανακαλύψετε!

SAVINA: ΔΕΝ ΛΕΩ ΤΙΠΟΤΑ,ΑΠΛΑ ΕΛΑΤΕ! Το showcase μου είναι στις 9/5 στο θέατρο ΡΕΚΤΙΦΙΕ, ελάτε να γουστάρουμε και έρχεται καλοκαίρι, τα φιλιά μου!

BILLIE SUPERNATURAL: Είμαι πολύ χαρούμενη που θα παρουσιάσω το πρώτο άλμπουμ με τίτλο ΣΑΝ ΚΥΡΙΑ και κάποια κομμάτια από το δεύτερο με τίτλο DHARMA με την μπάντα μου που αποτελείται από φανταστικούς μουσικούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, και θα πάρω μέρος σε αυτή την μεγάλη εμπειρία μουσικής, και όταν είμαι χαρούμενη γίνονται πολύ τρελά πράγματα.

BIPOLIA: Εμφανίζομαι την Πέμπτη 8/5 τα μεσάνυχτα, συγκεκριμένα 00:10. Όποτε να περιμένετε κάτι χοτ και εγώ δε θα σας απογοητεύσω.

DANAI NIELSEN: Θα παίξω πρώτη φορά live δύο ελληνόφωνα τραγούδια από τον επερχόμενο δίσκο μου σε μια πιο γήινη κι ανθρώπινη εκδοχή μου, χωρίς περούκα και αμφίεση!

Η Elena Leoni εμφανίζεται στο showcase festival του Athens Music Week την Τετάρτη 7 Μαΐου στις 22:50 στο AUX Club και συμμετέχει στη συζήτηση Nobody said it was easy. No one ever said it would be this hard! την Πέμπτη 8/5 στις 17:00 στο Olympias (2nd floor, Room 1).

Η Dollmaker εμφανίζεται στο showcase festival του Athens Music Week την Πέμπτη 8 Μαΐου στις 23:30 στο AUX Club.

Η Savina εμφανίζεται στο showcase festival του Athens Music Week την Παρασκευή 9 Μαΐου στις 22:00 στο REKTIFIE.

Η Bipolia εμφανίζεται στο showcase festival του Athens Music Week την Παρασκευή 9 Μαΐου στις 00:10 στο AUX Club.

Η Danai Nielsen εμφανίζεται στο showcase festival του Athens Music Week την Πέμπτη 8 Μαΐου στις 22:10 στο REKTIFIE και συμμετέχει στη συζήτηση Artists unplugged. Raw talk on breaking through την Παρασκευή 9 Μαΐου στις 17:00, στο Olympias (2nd Floor) Room 1.

