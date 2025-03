iota: «Όταν ξεκινήσαμε δεν υπήρχε καν nu jazz σκηνή στην Ελλάδα, στα δισκοπωλεία η μουσική μας κατέληγε στα ράφια του trip hop»

Messier 13 - Stay For A While

Τι σημαίνει iota (άι-ότα) και πώς προέκυψε η ιδέα για αυτό το όνομα;

iota σημαίνει το μικρότερο μέρος ενός πράγματος. Έτσι και η μουσική μας αποδομεί τον ήχο, ανασυνθέτει μικρά θέματα και δημιουργεί απρόσμενα αποτελέσματα. Έχει ενδιαφέρον να βλέπεις τα πράγματα στη βασική τους δομή και να τα ανασυνθέτεις με έναν νέο, φρέσκο τρόπο. Επιπλέον, το όνομα ηχεί όμορφα στα αυτιά μας και κουβαλά μια μυστικιστική λιτότητα.

Ποιοι αποτελούν σήμερα τους iota; Πώς συναντήθηκαν τα μέλη τους;

Η μπάντα αποτελείται από τους Mc Yinka (φωνητικά), Τάσο Πέππα (τύμπανα), Μιχάλη Ευδαίμων (μπάσο), Κίμωνα Τσομίδη (sound design), Νίκο Παραουλάκη (νέυ) και Γιώργο Χριστόπουλο (κιθάρα). Μας συνδέουν πολύχρονη φιλία, μουσική συνύπαρξη και κοινές εμπειρίες από παλιότερα projects. Ο καθένας μας μπήκε στην εξίσωση σε διαφορετική φάση, αλλά το αποτέλεσμα μας ένωσε όλους σε έναν κοινό ήχο, σαν ένα παζλ που ολοκληρώθηκε από μόνο του.

Υποθέτω ότι καθένας από εσάς φέρνει κάτι διαφορετικό στην μπάντα. Πώς επηρεάζει ο ένας τον άλλον;

Η δυναμική της μπάντας είναι οργανική. Δεν έχουμε προκαθορισμένο πλάνο η μουσική μας γεννιέται μέσα από τις αλληλεπιδράσεις μας. Ο Μανώλης (Mc Yinka) είναι η στιχουργική και σκηνική μας ενέργεια, ο Τάσος και ο Μιχάλης θεμελιώνουν τον ήχο μας, ο Νίκος προσθέτει μια διάσταση αιθέριου κόσμου, ο Κίμωνας δημιουργεί τα ηχοτοπία και τις ψυχοτροπικές δονήσεις, ενώ ο Γιώργος προσθέτει αρμονία, μελωδία και παραμόρφωση. Είναι ένας μουσικός διάλογος όπου κάθε φωνή έχει τον δικό της ρόλο.

Part Of Something το 2017, See Your Universe το 2025. Λαμβάνοντας υπόψη ότι όταν ξεκινήσατε σχεδόν δεν υπήρχε η nu jazz σκηνή, τολμώ να πω ότι η ανταπόκριση στην μουσική σας πλέον υποθέτω θα είναι τελείως διαφορετική. Αισθάνεσθε κάτι τέτοιο;

Όταν ξεκινήσαμε, δεν υπήρχε καν αυτή η σκηνή στην Ελλάδα, ίσως κάποιες λίγες αναφορές. Το Part Of Something δεν είχε εύκολη τοποθέτηση σε κάποιο δισκοπωλείο, κατέληξε με το tag του trip hop. Σήμερα, βλέπουμε περισσότερες μπάντες να πειραματίζονται σε αυτόν τον ήχο και μάλλον είμαστε μάρτυρες της δημιουργίας μιας νέας σκηνής. Είναι σαν ένα κύμα που μεγαλώνει και εμείς απλά αφήνουμε τη μουσική να μας οδηγήσει.

Είναι και οι iota διαφορετικοί απ΄ό,τι όταν ξεκίνησαν;

Σίγουρα. Η πάροδος του χρόνου, οι αλλαγές στη σύνθεση της μπάντας, αλλά και η εμπειρία, μας έκαναν πιο σίγουρους για το τι θέλουμε και πώς να το πετύχουμε μουσικά. Εξελισσόμαστε διαρκώς, χωρίς να χάνουμε την ουσία μας.

Η συμμετοχή του Μανώλη σε αυτό τον δίσκο προσθέτει ένα hip hop στοιχείο. Πώς προέκυψε η ιδέα να μπει η φωνή του αγαπημένου μας MC Yinka;

Ο Μανώλης ήταν πάντα ένας καλλιτέχνης που εκτιμούσαμε. Η σχέση της jazz με το hip hop είναι δεδομένη για εμάς. Όταν το νέο μας υλικό άρχισε να παίρνει hip hop κατεύθυνση, ήταν ο πρώτος που σκεφτήκαμε. Έφερε τη φωνή, την εξωστρέφεια και τη στιχουργική δύναμη που έδεσε τέλεια με τη μπάντα, σαν να ήταν πάντα μέρος της.

Υπάρχει μια βασική ιδέα πίσω από το See Your Universe;

Το See Your Universe είναι η συνέχεια του Part Of Something. Αφού συνειδητοποιήσαμε ότι είμαστε μέρος του όλου, επόμενη στάση είναι η εξερεύνηση του δικού μας σύμπαντος. Μιλάμε για αυτογνωσία, εσωτερικό ταξίδι, αλλά και για την αέναη κίνηση του κόσμου γύρω μας. Θέλουμε ο ακροατής να βρει τον δικό του καθρέφτη μέσα στη μουσική μας.

Τι δικό σας ηχητικό σύμπαν τι περιλαμβάνει; Νu-jazz με hip hop, neo-soul, world και electronica θα πω εγώ. Θα πω σωστά;

Ναι, τα περιλαμβάνει και ακούγεται σωστό. Βοηθάνε να κατευθύνουν των κόσμο περίπου τι θα ακούσουν από μια κυκλοφορία. Βέβαια αυτά τα tags παρόλο που είναι πολύ χρήσιμα σαν εργαλεία πώλησης και προώθησης πολλές φορές μπορεί να μη σημαίνουν τίποτα. Εξάλλου σήμερα η μουσική είναι πολύ πιο “multi genre” από παλαιότερα.

Υπάρχουν ιστορίες πίσω από τα κομμάτια; Διηγηθείτε μου μία.

Όταν γράφαμε το "Aspect", υπήρχαν τέσσερις διαφορετικές απόψεις για το πού βρίσκεται το «1» του μέτρου. Ο καθένας μας το αντιλαμβανόταν αλλιώς, αλλά παρόλα αυτά το κομμάτι λειτουργεί τέλεια. Είναι ένα μικρό χάος που γίνεται αρμονία, όπως ακριβώς και η μουσική μας.

To “Aspect” είναι ένα κομμάτι που ήδη έχει ξεχωρίσει το κοινό. Μπορείτε να φανταστείτε γιατί;

Έχει ένα χαρακτηριστικό θέμα που συνοδεύει όλο το κομμάτι. Η δομή του δεν είναι συμβατική, χτίζει ένταση γραμμικά προς την κορύφωση, και εκεί που δεν το περιμένεις, σκάει ένα rap section. Συνοδεύεται από ένα χειροποίητο, μοναδικό video από τον visual artist Backterria, που αποτυπώνει το ταξίδι του κομματιού σε εικόνες.

Θα μπορούσατε track by track να μας πείτε δύο λόγια και για τα υπόλοιπα κομμάτια του άλμπουμ;

"See your universe": Heaven and hell. Rhythm section από μπετόν, αιθέριες ατμόσφαιρες από τους υπόλοιπους και ο Μανώλης να τα λέει όπως ποτέ δεν το έχουμε ξανακούσει.

"Aspect": Where is the "one" η ιστορία με το μέτρo του κομματιού είναι πολύ χαρακτηριστική, καθώς επίσης θα ακούσεις υπέροχα solos.

"Dope jazz": Wall of sound. Αυτό το κομμάτι είναι οδοστρωτήρας από την αρχή μέχρι το τέλος. Βαριά βήματα.

"Red ocean": Ninja tune track. Με αυτό το κομμάτι στοχεύουμε στην ατμόσφαιρα και κλείνουμε το μάτι στις παλιές μας επιρροές από Βonobo.

"Dehibernate": Meditation. Τεράστιο build up, μελωδίες από το νέυ και στο τέλος ένα μεγάλο ρεφραίν με θέμα κιθάρας. Σε παίρνει από κάπου και σε πηγαίνει αλλού με υπνωτικό τρόπο.

"Spaces of serenity": Perfect vibes, groove, μελωδία, ραπς και hooks. Μιλάει για τους θύλακες γαλήνης και ευτυχίας στη ζωή μας, είτε αυτοί είναι άνθρωποι, καταστάσεις ή μουσική.

"The snowbird": Underwater dance. Instrumental track κάπως Cinematic. Προσπαθήσαμε να φτιάξουμε ηχητικές εικόνες

"Cubit": D’angelo track. Το πιο γεμάτο σε hooks κομμάτι του δίσκου. Έχει όλα στα στοιχεία που αποτελούν τους iota. Rhythm, raps, hooks, soundscapes & riffs.

Αν έπρεπε να επιλέξετε ανάμεσα σε Miles Davis και Bonobo, ποιου τη συναυλία θα προτιμούσατε να ανοίξετε;

Γιατί μας το κάνεις αυτό; Το 1960 τον Miles, το 2010 των Bonobo.

Irreversible Entanglements, MOb trio, Cinematic Orchestra, Sun Ra, Kamasi Washington, Thundercat. Ποιοι είναι οι τρεις επικρατέστεροι που θα θέλατε να σας συνοδεύουν σε μια «φανταστική» διεθνή τουρνέ;

Kamasi και Thundercat δαγκωτό. Τώρα όσο και να περνούσαμε τέλεια με Mob που είναι πιθανό να γίνει, θα πάρουμε Cinematic με Spaven στα τύμπανα.

Nu jazz, free jazz, jazz fusion, avant garde jazz. Τόσοι όροι, τόσο μπλέξιμο. Με ποιον όρο από αυτούς ταυτίζεστε περισσότερο και γιατί;

Έχεις απόλυτο δίκιο, πολύ μπλέξιμο και μάλλον για το τίποτα. Ας τα αφήσουμε με τον όρο απλά μουσική.

Την Παρασκευή 21 Μαρτίου 2025 παρουσιάζετε το See Your Universe στο Gazarte. Τι μας ετοιμάζετε για εκεί;

Θα παίξουμε κομμάτια από το νέο album, το Part Of Something και ακυκλοφόρητο υλικό, σε μια οπτικοακουστική εμπειρία που θα σας ταξιδέψει. Δεν είναι απλά μια συναυλία, αλλά μια εμπειρία που θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας.

Διαβάζουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων θα δοθεί για την οικονομική υποστήριξη του «Πνοή Αγάπης» – Σύλλογος Εθελοντών Κοινωνικής και Συναισθηματικής Στήριξης Ανθρώπων με καρκίνο και των Οικογενειών τους και κατανοούμε ότι μέσα στο δικό σας σύμπαν υπάρχουν οι έννοιες της συλλογικότητας, της αγάπης και της συνεισφοράς. Πώς μπορούν αυτές ως μήνυμα να διαδοθούν μέσα από την μουσική;

Με πράξεις που μιλούν δυνατότερα από τα λόγια. Ελπίζουμε τέτοιες ενέργειες να γίνουν θεσμός. Η μουσική έχει δύναμη, και αν μπορεί να γίνει γέφυρα για κάτι μεγαλύτερο, τότε έχουμε πετύχει τον σκοπό μας. Είμαστε όλοι part of something.

Τη βραδιά, θα ανοίξει ο Rsn, συνοδευόμενος από την μπάντα του, σε ένα οπτικοακουστικό live show – παρουσίασης του δίσκου «Τελευταίο Ταξίδι». Πώς βρεθήκατε με τον Rsn και αποφασίσατε μια κοινή εμφάνιση;

Η αμοιβαία εκτίμηση υπάρχει χρόνια. Ο RSN είχε κάνει ένα απίστευτο remix στο "Certain Days" από το πρώτο μας album. Η δουλειά του δένει τέλεια με το concept της βραδιάς. Είναι ένας καλλιτέχνης που μιλάει την ίδια γλώσσα με εμάς και χτίζει ηχητικούς κόσμους που μας εμπνέουν.

Την Παρασκευή 21 Μαρτίου 2025, οι iota (άι-ότα) σας προσκαλούν στην πρώτη επίσημη live παρουσίαση του «See Your Universe» στο Gazarte-Ground Stage.

Τη βραδιά, θα ανοίξει ο Rsn, συνοδευόμενος από την μπάντα του, σε ένα οπτικοακουστικό live show - παρουσίασης του δίσκου «Τελευταίο Ταξίδι», που αποτελεί το soundtrack του ομότιτλου βραβευμένου ντοκιμαντέρ του Άρη Χατζηστεφάνου.

Ταυτόχρονα, θα προβληθούν αποσπάσματα από την ταινία «Τελευταίο Ταξίδι», διάρκειας μίας ώρας, η οποία γυρίστηκε στην Ιαπωνία και είναι αφιερωμένη στο τελευταίο ταξίδι του Νίκου Καζαντζάκη στη χώρα της Άπω Ανατολής. Τις πρωτότυπες συνθέσεις του Rsn, πλαισιώνουν οι φωνές των Γιάννη Αγγελάκα και Όλιας Λαζαρίδου.

Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων από τη συναυλία θα δοθεί ως δωρεά στο «Πνοή Αγάπης», υποστηρίζοντας με αυτήν την ενέργεια το σημαντικό έργο του, τη συναισθηματική, ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη στους ογκολογικούς ασθενείς και τα μέλη των οικογενειών τους, καθώς και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σχετικά με τον καρκίνο.

Διαβάστε περισσότερα για το έργο του «Πνοή Αγάπης».

Περισσότερα για τη συναυλία και προπώληση εισιτηρίων εδώ.