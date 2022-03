Σχεδόν 50 χρόνια τώρα η μουσική μου ζωή γυρνάει σε 33 1/3 στροφές. Αγόρασα τα 3 πρώτα μου άλμπουμ το 1974 κι από τότε όλα συντονίστηκαν για μένα σε αυτή την ταχύτητα περιστροφής. Μπορεί τα τραγούδια να γράφουν την ιστορία της ποπ κουλτούρας και τα 45άρια να είναι ο θεμέλιος λίθος της αλλά τα άλμπουμ είναι αυτά που της έδωσαν βάθος και υπόληψη.

Όταν πρωτοκυκλοφόρησαν δίσκοι όπως το Pet Sounds, το Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band ή το The Piper at the Gates of Dawn άρχισε να γίνεται σαφές πως η ποπ κουλτούρα ενηλικιωνόταν και περνούσε σε μια νέα πίστα που της έδινε την δυνατότητα να αποδείξει ότι (μπορεί να) είναι πολλά περισσότερα από τραγουδάκια τριών λεπτών για teenagers. Το νερό μπήκε στ' αυλάκι και από τότε δεν υπήρξε επιστροφή καθώς έγινε φανερό πως οι "ανυπόληπτοι μουσικοί συγγραφείς" μπορούσαν εκτός από σύντομα διηγήματα να γράψουν και συναρπαστικά μυθιστορήματα φτάνοντας μέχρι και τα βραβεία Νόμπελ.

Όταν αγόρασα τους πρώτους δίσκους (100 δραχμές ο ένας), γύρισα στο σπίτι, έβαλα στο πικάπ να παίζουν και αυτό δεν σταμάτησε ποτέ. Απλώς σηκωνόμουν από την καρέκλα για να αλλάξω πλευρά. Κι αν από κάθε LP είναι πάντα κάποια τραγούδια που ξεχωρίζουν και σηματοδοτούν τον δίσκο (αν και πολύ συχνά αυτά που περνάνε απαρατήρητα είναι αριστουργήματα), είναι η ακρόαση ολόκληρου του άλμπουμ που μπορεί να σε βάλει σε ένα δικό του σύμπαν και να σε ταξιδέψει ως την άκρη του κόσμου.

Σε αυτή την 50άχρονη μουσική μου διαδρομή όχι απλώς γνώρισα αλλά και με έναν "μεταφυσικό" τρόπο αδελφοποιήθηκα με ένα σωρό άτομα που μας ένωσαν αυτοί οι δίσκοι, αυτά τα ακούσματα, αυτά τα τμήματα της ποπ κουλτούρας, ο ίδιος κοινός κώδικας που αν τον ακούσουν κάποια έξω απ' αυτά μπορεί να τους φανούν και καλιαρντά.

Το σύνθημα, όταν συναντιόμασταν, ήταν και είναι πάντα το ίδιο: "Άκουσες τίποτα καλό;" και είναι πάντα αυτό το ερώτημα που ξεκλειδώνει έναν χείμαρρο από ήχους, δίσκους και μουσικές πληροφορίες στις επαφές μας. Όπως τα ζώα μυρίζονται για να επικοινωνήσουν, για μας είναι οι δίσκοι που μας φέρνουν πιο κοντά ή μας απωθούν. Έτσι απέκτησα μια δεύτερη οικογένεια, κάτι παραπάνω από φίλους ή γνωστούς που αφού "μυριστήκαμε", ενωθήκαμε για πάντα με ισχυρούς δεσμούς που μένουν αναλλοίωτοι στο χρόνο. Κάπως έτσι η σειρά βιβλίων "33 1/3" -κάθε βιβλίο και η γοητευτική ιστορία ενός συναρπαστικού άλμπουμ- γίνεται πράξη with a little help from my friends με τους οποίους οι δεσμοί μας μετράνε πολλά χρόνια και πολύ μουσική.

Έτσι ανταποκρίθηκαν χωρίς δεύτερη σκέψη, όταν τους ζήτησα να γράψουν έναν πρόλογο, η Χίλντα Παπαδημητρίου, ο Γιώργος-Ίκαρος Μπαμπασάκης, ο Παναγιώτης Μένεγος, ο Κώστας Χρονόπουλος, ο Γιάννης Αλεξίου, ο Γιώργος Δημητρακόπουλος, ο Σπήλιος Λαμπρόπουλος, ο Τάσος Βογιατζής, ο Νίκος Χατζόπουλος (που είναι και ο εκδότης της σειράς) αλλά και όσοι θα ακολουθήσουν στα επόμενα 33 1/3 βιβλία που είναι καθ' οδόν. Και για να μην μείνουμε μόνο στα ξένα άλμπουμ, σκεφτήκαμε να εντάξουμε στη σειρά και αντίστοιχα σπουδαίους ελληνικούς δίσκους, ορόσημα της εγχώριας δισκογραφίας. Κι εδώ πάλι, οι φίλοι είναι που βοηθάνε: ο Χριστόφορος Κάσδαγλης και ο Αλέξης Βάκης γράφουν, η Ναταλί Χατζηαντωνίου και ο Νίκος Ξυδάκης με τιμούν με τα επίμετρα τους.

Καθώς αυτή η πρώτη φουρνιά της σειράς 33 1/3 είναι έτοιμη να κυκλοφορήσει, αισθάνομαι σαν να μαζευτήκαμε σπίτι μου, να ακούμε δίσκους και να συζητάμε για τη μουσική. Αυτό είναι ένα πάρτι που θα κρατήσει πολύ ακόμη και ήδη ετοιμάζεται ο επόμενος γύρος, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο: with a little help from my friends.

Η εκκίνηση της σειράς 33 1/3 γίνεται με μερικά θρυλικά άλμπουμ που πολύ δύσκολα μπορεί κάποιος να αμφισβητήσει και τα οποία βρίσκονται στις περισσότερες λίστες με τους καλύτερους δίσκους όλων των εποχών.

Metallica - Metallica

The Beach Boys - Pet Sounds

NIN - Pretty Hate Machine

Tom Waits - Swordfishtrombones

Pixies - Doolittle

Bob Dylan - Highway 61 Revisited

Joy Division - Unknown Pleasure

Pink Floyd - The Piper at the Gates of Dawn

Beatles - Let It Be

Led Zeppelin - Led Zeppelin IV

Maria Callas - Lyric and Coloratura Arias

Μάνος Χατζιδάκις - Μεγάλος ερωτικός

Διονύσης Σαββόπουλος - Βρώμικο ψωμί

Η συνέχεια προβλέπεται εξ ίσου συναρπαστική με Lou Reed, Brian Eno, Elvis Presley, Patti Smith, Bruce Springsteen, PJ Harvey, Black Sabbath, Rolling Stones, Smiths, Velvets, Nirvana αλλά και Βασίλη Τσιτσάνη, Παύλο Σιδηρόπουλο, Τρύπες και, και, και.... η λίστα δεν έχει τελειωμό.