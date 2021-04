ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Το χρονικό της φιλίας των δύο ανδρών, λίγο πριν την προβολή του Gonzo: The Life and Work of Dr. Hunter S. Thompson στο Backstage Film Festival (Σάββατο 24/4). Μάθετε ακόμα πως θα διεκδικήσετε μία από τις 50 κόπιες από το Μεθυσμένο Ημερολόγιο του Hunter S. Thompson που κληρώνουμε σε συνεργασία με τις εκδόσεις Οξύ.

Εμφανίζεται μία στιγμή στη ζωή ενός –χορτασμένου, συνήθως- ανθρώπου, που γνωρίζει κάποιον άλλον, κατά συνθήκη μικρότερο και τον συγκλονίζει τόσο πολύ, αφήνοντας ανεξίτηλο το σημάδι επάνω του, γίνεται ένα εμφανές ορόσημο στο χρονολόγιό του. Αυτό ακριβώς έκανε και ο Johnny Depp στην πολυτάραχη και μυθιστορηματική ζωή του Hunter S. Thompson.

Διότι μπορεί ο Ralph Steadman να υπήρξε ίσως ο καλύτερος φίλος του ιδρυτή της γκόνζο δημοσιογραφίας, όμως ο Johnny Depp αποτέλεσε τον πιο σπουδαίο padawan του, έναν εν δυνάμει συνεχιστή της τρέλας του, αλλά και εκείνον που λειτούργησε ως γέφυρα για την νεότερη και πιο mainstram γενιά, καταφέρνοντας ταυτόχρονα να πραγματοποιήσει και την ύστατη επιθυμία πριν το θάνατό του. Κι όλα αυτά μέσα σε επτά μόλις χρόνια.

Γνωρίστηκαν το σωτήριο έτος 1998, στα γυρίσματα της καλτ πλέον ταινίας Φόβος και Παράνοια στο Λας Βέγκας, σε κείμενο Hunter S. Thompson και σκηνοθεσία Terry Gilliam, με τον Johnny Depp στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Στην παρθενική τους συνάντηση ο Thompson «μύησε» στη μυστηριακή αυτή «σέχτα» φιλίας τον Depp, ξυρίζοντάς του ο ίδιος το κεφάλι για τις ανάγκες του ρόλου.

Έκτοτε, δεν έχαναν ευκαιρία να συναντιούνται εκτός γυρισμάτων, συνήθως στη φάρμα του Thompson, να μιλούν για λογοτεχνία, να γευματίζουν και να γυαλίζουν τα πιστόλια τους. Λέγεται, μάλιστα, πως ο Johnny Depp είχε την ευκαιρία να ξεσκαρτάρει τα χειρόγραφα του Hunter S. Thompson, ψήνοντάς τον να εκδώσει για πρώτη φορά το Μεθυσμένο Ημερολόγιο, γραμμένο στις αρχές τις δεκαετίας του ‘60.

Η φιλία τους σφραγίστηκε στο διηνεκές και στην απεραντοσύνη του σύμπαντος, όταν ο Depp σκηνοθέτησε και χορήγησε (με πέντε εκατομμύρια δολάρια) την κηδεία του Thompson, μετά την αυτοκτονία του συγγραφέα το 2005, εκτοξεύοντας, μάλιστα, από ένα γιγαντιαίο κανόνι και προς τον ουρανό τις στάχτες του.

Αυτή ήταν και η ύστατη «υποχρέωση» προς τον φίλο του· μία κηδεία τόσο θεατρική όσο και η ζωή του. Η οποία ζωή, αλλά και το έργο του παρουσιάζονται στο βραβευμένο ντοκιμαντέρ Gonzo: The Life and Work of Dr. Hunter S. Thompson, με τον Alex Gibney στο σκηνοθετικό τιμόνι και –guess who- τον Johnny Depp στην αφήγηση.

Το ντοκιμαντέρ θα προβληθεί το Σάββατο 24/4 στο πλαίσιο του Backstage Film Festival στις 21:00. Click εδώ για τις λεπτομέρειες.

Η ταινία: