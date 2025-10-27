Ο Πάνος Κόκκινος και ένα βινύλιο που ανασαίνει φωτιά στα 70s

Στο κόκκινο, κακώς, αλλά όλα δείχνουν πιο πιεσμένα, πιο φανταχτερά. Ταύρος σε υαλοπωλείο και κόκκινα μαντήλια. Το χρώμα που για κάποιο μυστήριο λόγο εξάπτει τις ανθρώπινες φαντασιώσεις και τερματίζει τον αθώο νου. Κόκκινο για φλογερές καταστάσεις αλλά και για πιο επίσημες. Κόκκινο και για τις πιο επιθετικές. Τέλος πάντων εσείς πιάσατε το νόημα και εγώ πήρα μια μικρή ανάσα μέχρι να βάλω στο πικάπ αυτόν το δίσκο μετά απο καμμία 20αριά χρόνια. Συνέβη ανορθόδοξα θα πω. Άκουγα πάλι κάτι αγγλικά, πειραγμένα τζαζ και κάπως έπεσε το μάτι μου στο άγνωστο ένα και μοναδικό LP του Πάνου Κόκκινου στην Panvox, του 1973 και έτσι θα πούμε λογάκια για αυτό.

Υπάρχει ένας φοβερός τραγουδιστής που λίγοι ξέρουν (κακώς) και ερμήνευσε φοβερά ότι κι αν ανέλαβε. Μπόσα νοβες, τζαζ, ροκ, ακόμα και πιο παραδοσιακά τύπου τραγούδια, διασκευές. Όλα με αγάπη και δύναμη, αυτή η δύναμη που σου φανερώνεται κάθε φορά που ο Πάνος Κόκκινος ξεκίναγε να τραγουδήσει κάθε κομμάτι. Σε κάποιους αρέσει και σε κάποιους όχι. Γεγονός αποτελεί όμως οτι η χαρακτηριστική βροντερή και άκρως ιδιαίτερη φωνή του Κόκκινου που ήταν και το πιο δυνατό χαρτί του μαζι με τους Faces, την μπάντα που τον συνόδευε σε ότι έκανε. Μερικά 7'' σινγκλάκια όπως ο περιφημος "Άνεμος" και η φοβερη bossa-nova "Θα’ρθεις θα ξανάρθεις" που βγάζουν εκτος συναγωνισμού τον ίδιο βάζοντας τον στον πάγκο να απολαμβάνει την κούρσα χωρίς άγχος.



Πάμε λοιπόν με το ένα και μοναδικό ομώνυμο Long Player του Πάνου Κόκκινου στην Pan Vox του 1973 με το φοβερο cover στα σκαλάκια. Πέρα όμως απο αρκετά σπάνιο, ο εν λόγω δίσκος αποτελεί και ένα πραγματικό μουσικό εύρημα. Δυνατές ατμόσφαιρες jazz και ποπ μαζί με έντονες ερμηνείες του Κόκκινου, μαζί με τις πολλές φορές σύνθετες και άλλες απλοϊκές και ήρεμες συνθέσεις των Faces που μάλλον του ''φορέθηκαν'' και ευτυχώς να λες, του φανταστικού Τάκη Αθηναίου και του ιδίου. Διαλέγω με στόμφο το επιθετικο 70s jazz "Μου Είπες δεν Πειράζει" και το πιο smooth με δυνατες εναλλαγές "Δεν το Περίμενα" ως τα πιο επικρατέστερα του δίσκου. Ένα άλμπουμ στα όρια που σίγουρα θέλει καλή ισορροπία και αγάπη για την ελληνική μουσική για να αποδεχτείς. Κάτι κόντρα για Δευτέρες με συννεφιά - ηλιοφάνεια.