Οι New Energy και το ελληνικό yacht rock διαμάντι που δεν ήξερες ότι υπάρχει

Ξεκίνησα να κάτσω με καφέ να γράψω τα δικά μου όπως κάθε Δευτέρα αφού τα είχα σκεφτεί καλά πριν και στην πορεία είχα ξεχάσει τα μισά. Δεν πειράζει όμως, μεγαλώνουμε και τα λίγα και απλά πέρα από πιο ουσιαστικά είναι και αυτά που πραγματικά θέλουμε. Σήμερα ο δίσκος που ξεκινά άλλη μια εβδομάδα αναζητήσεων (μουσικών και μη) είναι το μοναδικό-φανταστικό-εξαιρετικό-one of a kind greek find, Friends απο τους New Energy στην πορτοκαλί σπάνια ετικέτα της Minos (για κάποιο λόγο λίγες είναι οι φορές που συνέβη αυτό το καλό και άφησαν την βαρετή καφέ που συνήθως επικρατεί σε όλο τον κατάλογο τους. Πρέπει να αγαπούσε πολύ αυτό το χρώμα ο Μάτσας. Άλλη μια ήταν αυτή για το Ελληνικό "My Iron Lung" των Radiohead).



Δεν γνωρίζω πραγματικά τίποτα για τους New Energy και δεν ξέρω και κανέναν που να ξέρει δηλαδή και αυτό το κάνει πιο περίεργο να πω την αλήθεια – Cris Cristos, Κώστας Παπαδούκας (Sunset) και Elizabeth Thomas που συνυπάρχουν και στους Fos – συγκρότημα πυροτέχνημα που ήρθε να αφήσει μόνο έναν δίσκο και το μοναδικό του αποτύπωμα στην Ελληνική σκηνή όπως κανένας άλλος δεν μπόρεσε. Μιλάμε ίσως για τον μοναδικό αμιγώς yacht rock δίσκο με pop, disco, synth rock elements. Moogs, έγχορδα, φοβερά vocals, απίστευτα chorus και συνθέσεις out of this world. Με εξυφυλλάρα, φανταστικό όνομα και τίτλο. Μάλλον δεν θα πιστεύατε πως αυτός είναι ένας Ελληνικός δίσκος αν δεν σας το έλεγα. Αυτή μοιάζει να είναι άλλη μια συναρπαστική εβδομάδα κι ας έπεσε η θερμοκρασία, κι ας τα σύννεφα ήρθαν να αντικαταστήσουν τις λιακάδες.



Μερικές απο τις καλύτερες στιγμές του δίσκου, ''Jonathan'', ''Cause You Bring The Love'', ''Tonight''. Και όλοι με μια φωνη: Πάμε να ανασάνουμε από την τρέλα των καιρών σε μια πνιγμένη πόλη που της λείπει το χρώμα. Το ''Friends'' ακούγεται με το volume λίγο παραπάνω από το κανονικό. Καλή εβδομάδα αδέρφια!

"YOU BRING THE LOVE IN EVERY PLACE YOU GO, YOU VE GOT THE WORLD DEEP DOWN IN YOUR HEART".