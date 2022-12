Ποτέ δεν θα έβγαζα στην απέξω το υλιστικό συναίσθημα που προκαλεί το physical προϊόν σε σχέση με το digital, αλλά Χριστούγεννα είναι και λογικό και επόμενο να αφεθούμε ακόμα πιο πολύ στον καταραμένο καταναλωτισμό που μας διαλύει μέρα με την μέρα. Οι συλλέκτες που αγαπάμε όλα αυτά τα holy grail βινύλια, πάντα θα βρίσκουμε δικαιολογίες για να τα αποκτήσουμε. Έτσι κι εγώ κάθε χρόνο τέτοιες μέρες, συνηθίζω να ενδίδω στην αγορά ενός σπάνιου και κυρίως ακριβού item σαν επιβράβευση στον εαυτό μου. Άσε που ένας δίσκος πάντα ακούγεται πιο ενδιαφέρων στο πικάπ, παρά όταν στριμάρεται.

Έτσι για να ξορκίσουμε το κακό, φέτος θα περάσουμε ψηφιακά μέσω του Spotify μια Xmas Diggin wantlist με τις 20 must have βινυλιακές κυκλοφορίες, όνειρο για σχεδόν κάθε συλλέκτη που σέβεται τον εαυτό του ή τουλάχιστον που θέλει να καλοπιάσει τον εαυτό του σε γιορτινό επίπεδο.

Εδώ δεν θα βρεις μουσικούς περιορισμούς. Alternative Rock, Pop, Jap Groove, Jazz, Funk, Yacht Rock, Anadolu Pop, Soul, Ambient. Βινύλια που για καλή μας τύχη έχουν τουλάχιστον επανεκδοθεί.

Πάτα play - άκου - άνοιξε το app της τράπεζας σου - δες τι έχει μέσα – παρράγγειλε. Πάτα play.

Καλέσε γιορτέσε σε όλους.

Wantlist

Damon - Sons of a Gypsy

Poll – Άνθρωπε

Ned Doheny - Hard Candy

3 Hur El - Hürel Arşivi

Ziad Rahbani - Abu Ali

George Michael - Jesus to a Child

Radiohead - OK Computer

Anri - Heaven Beach

Yasuaki Shimizu – Kakashi

Serge Gainsbourg - Histoire De Melody Nelson

Γεράσιμος Λαβράνος - Χορέψτε με τον Γεράσιμο Λαβράνο

Joe Harriott & Amancio D'Silva Quartet – Hum

Mulatu Astatke – Mulatu Of Ethiopia

Smashing Pumpkins - Mellon Collie and the Infinite Sadness

Rodriguez - Cold Fact

Steve & Teresa - Catching A Wave

Roy Porter Sound Machine - Inner Feelings

Henri Texier – Varech

Aphex Twin – Drukqs

Marvin Gaye – What's Going On