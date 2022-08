Στο νέο του Diggin, τεύχος #116, ο Ζώης Χαλκιόπουλος μπαίνει πάλι σε ρυθμούς με το First Step των Γερμανών Bhakti Jazz.

Ένα από τα πιο ακραία πράγματα που θα μου συμβούν συλλέγοντας δίσκους και που θα αποτελέσει πάντα μια πολύ όμορφη έκπληξη είναι να μην μπορέσω να εντάξω σωστά μια κυκλοφορία χρονολογικά. Έχουμε μιλήσει επανειλημμένα για τα μεταίχμια στις μουσικές δεκαετίες σε αυτή την στήλη και γιατί να μην το κάνουμε άλλωστε. Μιλάω προφανώς για όλα αυτά που γράφτηκαν λίγο πριν ή αμέσως μετά από την αλλαγή δεκαετίας και που φέρουν γεύσεις και από την προηγούμενη αλλά και από την επόμενη. Αυτό συνέβη για πολλούς μουσικούς που έγραψαν με 70s στόφα ενώ ήδη είχαν καβαλήσει τα 80s.

Ένα από τα πιο τρανά παραδείγματα είναι αυτό των Γερμανών Bhakti Jazz που ακριβώς το 1980 έκαναν deliver ένα φανταστικό Long Player που δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα έναν 70s jazz δίσκο. Καθότι Ευρωπαίοι μπορείς να καταλάβεις τι έχει συμβεί αφού το vocal jazz στοιχείο διαδέχεται περίφημα το hard bop αλλά και το modal. Εδώ οι Γερμανοί έκαναν το θαύμα τους δίνοντας σωστά τον brazilian ήχο, χρησιμοποιώντας τα soulful - spiritual elements όσο πρέπει. Και τα παραδείγματα είναι πολλά και καλά ("Glimpses Of Truth", "Crystallization I", "Tutankhamun", "Eastern Mood", "Nitter Won Perl Too", and "Opus De Salsa").

Θα με καταλάβετε βέβαια αφού βάλετε δυνατά το εξαιρετικό "Die Zeitmaschine" (πρώτο της δεύτερης πλευράς) που η κινηματογραφική jazz ατμόσφαιρα διαδέχεται επάξια μια Ανοιξιάτικη bossa nova. Ναι, καλά ακούσατε. Για την ιστορία να πω πως ο εγκέφαλος πίσω από όλο αυτό το εγχείρημα, Gotz Tangerding σπούδασε στο Leopold Mozart Conservatory στο Augsburg και μετά από αυτό συνέχισε τις σπουδές του στο New England Conservatory of Music στην Βοστώνη με τον George Russell όπου και έπαιξε μαζί του στην New York Big Band το 1978. Μαζεύοντας εικόνες κατά την επιστροφή του στην πατρίδα άρχισε να γράφει μουσική για τους Bhakti Jazz. Κάτι πολύ standard γενικότερα για τους ανθρώπους, πόσο μάλλον για τους μουσικούς που θέλουν να ανοίξουν το μυαλό τους δημιουργικά και να προσφέρουν στην χώρα τους με οποιονδήποτε τρόπο.

Πάμε με ορίτζιναλ βινύλιο και πρόσφατη καλά φροντισμένη επανέκδοση. Μουσική για να μπούμε και πάλι σε ρυθμούς. Όβερ.