Στο νέο του Diggin', τεύχος #117, ο Ζώης Χαλκιόπουλος εύχεται καλό φθινόπωρο βάζοντας στο πικάπ το Ethiopian Knights του θρύλου της acid jazz, Donald Byrd.

Ζώης Χαλκιόπουλος

Άλλο ένα τρανό παράδειγμα για το αδιαμφισβήτητο γεγονός πως ο Donald Byrd θα είναι για πάντα ένας αcid jazz legend. Τούτο εδώ το διαμάντι είχα πολύ καιρό να πιάσω στα χέρια μου. Ξεσκονίζεις την σημερινή μουσική ανακαλύπτοντας άπειρες νέες μπάντες και καλύπτοντας χιλιόμετρα jazz μουσικής, άλλες φορές spiritual, άλλες σε ethiopian μοτίβα και άλλες πάλι πιο groovy για να βάλεις πολύ καλά στο μυαλό σου πως άμα ακούσεις έναν κλασικό δίσκο από τα 70s έχεις ξεμπερδέψει για τα καλά. Και όχι τίποτα άλλο αλλά θα τον αγαπήσεις σε μια καλή έκδοση, με σωστό ήχο γιατί μόνο έτσι θα καταλάβεις πόσο φρέσκος παραμένει μέχρι και σήμερα.

Οι Ethiopian Knights του τεράστιου τρομπετίστα Donald Byrd δεν αργούν να σε τραβήξουν στο βούρκο της ομορφιάς. Aπο το πρώτο κιόλας αριστουργηματικό δεκαπεντάλεπτο The Emperor, μαγεύεσαι. Ενώ στην δεύτερη πλευρά, βασικά την καλύπτει όλη περίτρανα αφού είναι δεκαεπτά ολόκληρα λεπτά και πιστέψτε με, χωρίς να βαρεθείς λεπτό, συνεχίζει την ομορφιά το φανταστικό The Little Rasti. Ότι αγαπάει ένας μουσικόφιλος είναι εδώ, breaks, funky μπασογραμμές, πνευστά, steady ρυθμοί, πλήκτρα, obscure ατμόσφαιρα και ηλεκτρισμός που πραγματικά ολοκληρώνει το έργο όπως πρέπει. Σαφώς και δεν θα μπορούσα να μην αναφέρω την all star ομάδα του Byrd εδώ που ξεσηκώνει από την ανάγνωση. Bobby Hutcherson, Harold Land, Edward Greene, David Walker και πολλοί άλλοι.

Εδώ μιλάμε αναμφίβολα για ένα από τα πιο ιδιαίτερα νούμερα της Blue Note από τη δεκαετία του 1970 και πιο συγκεκριμένα το 1972. Λίγο πριν και ακόμα πιο μετά υπάρχουν δισκάρες να πούμε. Ενδεικτικά, Electric Byrd, Places and Spaces, Black Byrd, Street Lady και το iconic Stepping into Tomorrow όπου έχτισαν όλη την μετέπειτα δυνατή φήμη και εδραίωσαν τον Byrd ως έναν από τους πιο δυνατούς jazz funk παίκτες παγκοσμίως. Ξεκάθαρη η επιρροή του Miles Davis σε αυτή την περίοδο του, προσπαθώντας να συνδυάσει δέκα πράγματα μαζί με εξαιρετικό αποτέλεσμα. Το Ethiopian Knights είναι ένα από τα καλύτερα funk πράγματα στην δισκοθήκη μου. Πολλές οι εκδόσεις για όλες τις τσέπες και τους διαφορετικούς ψυχαναγκασμούς του καθενός. Καλό φθινόπωρο.