Καλοκαιράκι με το χέρι στην καρδιά και τα συναισθήματα στο τσεπάκι. Η μόνη εποχή του χρόνου που ενδείκνυται για ανέμελα ντυσίματα και άσκοπες βόλτες δίχως άγχος. Έτσι λοιπόν και η μουσική που θα επιλέγουμε θα πρέπει να έχει αντίστοιχο ύφος. Καλά, πρέπει στην μουσική δεν υπάρχουν αλλά καταλαβαίνετε. Προσωπικά θα διάλεγα κάτι βαθυστόχαστο για κάποιες ώρες την ημέρας ενώ για τις υπόλοιπες κάτι τελείως loose όπως αυτό το ομώνυμο έπος των Αμερικάνων Pages που λιώνω στο πικάπ αυτό το διάστημα.

Οι Pages με 3 δροσερούς δίσκους στην Epic έδρασαν υπόγεια την τριετία 1978-1981 δίνοντας σωστά τον αγαπημένο AOR ήχο που είναι ότι πιο φλώρικο έχεις ακούσει αλλά μαζί και ό, τι πιο ανέμελο και ποπ. Πιο συγκεκριμένα το δίδυμο των Richard Page and Steve George από το πολύχρωμο LA γνωρίστηκε στα σχολικά χρόνια στο Phoenix της Arizona ενώ μουσικά έδρασαν πέρα από το Los Angeles και στο Las Vegas. Το σχήμα Pages ήταν αυτό που τους ένωσε μουσικά ενώ στην συνέχεια έγιναν πιο γνωστοί με το moniker Mr.Mister.

Το φανταστικό του πράγματος όσον αφορά το ντεμπούτο τους που έχουμε την τιμή να ξεψαχνίζουμε αυτή την εβδομάδα είναι ότι με έναν πολύ μαγικό τρόπο εδώ καταφέρνουν να δίνουν πολυχρωμία μέσα σε 10 πλούσια κομμάτια, καθ' όλη την διάρκεια του δίσκου. Pop, Funk, Rock με boogie elements και Brazilian αίσθηση που σε κρατάει αμείωτο το ενδιαφέρον του ακροατή, προσφέροντας του άπλετη δροσιά. Δυνατές στιγμές τα "Clearly Kim", "If i saw you again", "Let it go" και "Love Dance". Yacht Rock θα πω και οι διακοπές θα έπρεπε να έχουν ξεκινήσει αν δεν το έχουν κάνει ακόμα. Καμία επανέκδοση στο όριζοντα αλλά μην χάνουμε τις ελπίδες μας. Προχωράμε.