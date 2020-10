Η Προσευχή του Beverly Glenn-Copeland

Είναι φοβερό, αλλά όλα δένουν με την πρώτη ακρόαση όταν το σύνολο ενός δίσκου είναι ταξινομημένο και δομημένο όπως πρέπει. Μπορεί κάτι πνευματικό να αποδοθεί σε διαφορετικές φόρμες; Όταν μιλάμε για τη μουσική, όλα είναι εύκολα και πιθανά. Αυτές είναι εποχές για πνευματικά ακούσματα, που θα βάλουν σε τάξη ότι έχουμε μέσα μας και ο δίσκος αυτής της εβδομάδας είναι το απόλυτο γιατρικό.

Ο Beverly Glenn-Copeland γεννήθηκε στη Φιλαδέλφεια από μουσική οικογένεια. Έτσι, αναπτύχθηκε σαν τραγουδοποιός και μουσικός μέχρι και σήμερα. Το 1961 ήταν από τους πρώτους έγχρωμους σπουδαστές μουσικής στο Μόντρεαλ, αφού το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του το πέρασε στον Καναδά. Υπήρξε λάτρης των synths, γι' αυτό και το 1986 άφησε την jazz και την folk που υπηρέτησε στα δύο πρώτα του εξαιρετικά LPs (1970-1971) και κυκλοφόρησε το Keyboard Fantasies. Το 2002 εκδηλώθηκε επίσημα ως trans άντρας και έπειτα ξεκίνησε η μαγεία του τέταρτου, φανταστικού του δίσκου με τίτλο Primal Prayer , που ηχογραφήθηκε μεταξύ 2002 και 2004. Εδώ φαίνεται ξεκάθαρα το μυσταγωγικό κλίμα στο προσπαθεί να μυήσει τους ακροατές του.

Ένα μαγικό σύνολο από ηλεκτρονικά, κυρίως, στοιχεία και φόρμες, με βάση τον ορχηστρικό ήχο, που σε παίρνει μαζί του με την αισθαντική φωνή του Glenn-Copeland. Άνετα θα χαρακτήριζα το Primal Prayer , spiritual και conceptual, αφού καταφέρνει να υποστηρίξει πανεύκολα τους όρους αυτούς. Το ''La Vita'' σίγουρα είναι το διαμάντι του δίσκου. Με ευκολία ξεχωρίζω επίσης τα ''Heaven in your Heart'' για τις φοβερες μπασογραμμές του, το ατμοσφαιρικό ''On the Road'' για τα εξαιρετικά κρουστά του και το ομώνυμο ''Primal Prayer'' για την γνήσια balearic ατμόσφαιρα του. Μην ξεχάσω και το άκρως φουτουριστικό του εξώφυλλο. Κυκλοφόρησε πέρυσι σε βινύλιο από την ORG Music. Αυτή είναι πρωτοποριακή ηλεκτρονική μουσική από άλλες δεκαετίες, που βρίσκει και πάλι νέους ακροατές στην δεκαετία που διανύουμε.