Σερφ κάτω από το Babe Rainbow

Τελικά τι συμβαίνει στην Αυστραλία; Από τη μια οι jazz κυκλοφορίες που μάζεψε ο Gilles Peterson εν μια νυκτί και από την άλλη, αυτές που κυκλοφορεί ο Mr. Bongo. Όλοι έχουν στραφεί στην νέα σκηνή της χώρας με σήμα κατατεθέν τα γλυκούλια και χνουδωτά κοάλα που το τελευταίο διάστημα παράγει καλή μουσική με το κιλό. Το ίδιο συμβαίνει και με τους εξαιρετικούς Babe Rainbow που αναβιώνουν με χαρά τα 70s και έχουν και κοάλα στο πίσω μέρος του τελευταίου τους δίσκου που κυκλοφόρησε από την αυστραλιανή Flightless Records με έδρα την Μελβούρνη.

Πέρα από το μουσικό περιεχόμενο, η συσκευασία είναι φανταστική. Limited εκδόσεις με χρωματιστά βινύλια και όμορφα καλούδια μέσα. Στον κατάλογο της πέρα από τους Babe Rainbow, βρίσκονται και οι King Gizzard & the Lizard Wizard. Αλλά ας σταθούμε στους γλυκούληδες σέρφερς από το Byron Bay που είναι κατ' εξοχήν μέρος για το δημοφιλές θαλάσσιο σπορ. Μπορεί να μπήκε φθινόπωρο και τα σχολεία να ξεκίνησαν, αλλά στη δική μου περίπτωση, αν αφαιρέσεις το άγχος αυτό αφού πήγα σχολείο και δεν θα ξαναχρειαστεί να το κάνω, μένει η δίψα μου να θέλω να ζήσω σε μέρη εξωτικά, με θάλασσα κοντά, μακριά από την φασαρία της πόλης.

Έτσι, λοιπόν, η περίπτωση των αυστραλών Babe Rainbow ακούγεται ιδανική στα αυτιά μου. Βάζοντας στο πικάπ το τρίτο τους δίσκο με τίτλο Today, όλα αλλάζουν. Στο εξώφυλλο και οι τέσσερις είναι με τα μπανιερά και τις σανίδες, τους ενώ το περιεχόμενο ξεκινάει από psych pop και καταλήγει στην bossa nova και το afro beat (!). Το φοβερό όμως δεν είναι τα μουσικά είδη που παίζουν, αλλά ο τρόπος που το κάνουν. Η αίσθηση της παραγωγής βγάζει lo-fi χαρακτήρα αφού τα φλάουτα, οι κιθάρες και τα πλήκτρα αιωρούνται άναρχα πάνω στις εξαιρετικές μπασογραμμές τους και τα χαρούμενα τύμπανα. Κάτι φυσικά καθόλου άσχημο αφού προδίδει την αίσθηση της παρέας πάνω απ' όλα. Όσο για τα φωνητικά, είναι μούρλια.

Δυνατές στιγμές αποτελούν τα "Something New", "The Faraway Nearer" και "Funky I Like it". Εξαιρετικό όνομα για μπάντα. Πάει και τελείωσε. Ακούγεται ξάπλα με ανεμιστήρα στην θέση 2.