Εμείς, τα παιδιά των 1980s που ζήσαμε έντονα και τα 1990s στα ντουζένια μας και πουπως η δεκαετία αυτή απέχει 30 χρόνια από το σήμερα (και όχι 10), έχουμε να θυμόμαστε πολλά.Μπορεί να ήμουν 11 όταν οι Nirvana κυκλοφόρησαν το Nevermind το 1991, αλλά το θυμάμαι. Ήταν μάλιστα την ίδια χρονιά που οι Red Hot Chili Peppers κυκλοφόρησαν το άλμπουμ με τίτλο σαρανταποδαρούσα Blood Sugar Sex Magik. Τότε επίσης που αποφασίσαμεμε το έπος ''Άνοιξη'' και τον Αντρίκο (Μικρούτσικο) στην κιθάρα και τη σύνθεση. Λίγο αργότερα, οι πολυαγαπημένοι Terror X Crew είπαν «Είναι σα να μπαίνει η άνοιξη» και έγινε χαμός. Όλα τα θυμάμαι ρε. Καθαρά και ξάστερα.Αλλά το ταξίδι τώρα αρχίζει, που ο νους καταφέρνει να τρέξει από το τότε στο σήμερα. Η μουσική είναι άλλωστε τεράστια· και καταφέρνει να κλείσει τα κενά με προσθήκες όπως αυτή του εξαιρετικού μουσικού. Όσο εμείς τρέχαμε στην Eurovision το 1991, στην Ιταλία κυκλοφορούσεπου έχει δει ποτέ τα ράφια των δισκάδικων., σχεδόν ανεξάρτητη, από τη Divergo Music με έδρα τη Βενετία. Με το σωστό πορτοκαλί artwork και το ακόμα πιο σωστό περιεχόμενο. Καμία επανέκδοση, εκτός της συλλογής Music From Memory (2017), η οποία περιέχει ένα μόνο από τα κομμάτια του The Wind Collector, συν ένα από το πρώτο άλμπουμ του Masin, το Wind (1986, στην The Bear On The Moon Records).Εδώ, ο Gigi Masin, με τη συμβολή του συνθέτη, παραδίδει, για ακόμα μία φορά. Αλήθεια, έχετε σκεφτεί ποτέ ποια είναι η αγαπημένη σας μουσική για λιακάδες; Και πόσο σημαντικό είναι κάτι τέτοιο; Oι δίσκοι, τα τραγούδια δεν θα ήταν τίποτα χωρίς τις εικόνες των ακροατών τους. Ένα έργο προβάλλει από τον δημιουργό όλα όσα εκείνος είτε είδε, έιτε ήθελε να δει, ώστε στη συνέχεια οι μουσικόφιλοι –περνώντας το στα αυτιά τους– να το εμπλουτίσουν στο μυαλό τους με τις δικά τους βιώματα. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο αγαπώ τους δίσκους., πράσινο, γαλάζιο, το χρώμα του δέρματος,. Μία όχι και τόσο καθημερινή ημέρα, κάθε μέρα.Κιθάρες, synths, πιάνο, φωνές και διάφορα αναλογικά μπιχλιμπίδια στα 9 εξαιρετικά κομμάτια του The Wind Collector, που κανένα δεν μπορώ να ξεχωρίσω. ''She Wears Shades'', Snake Theory'', ''Random Security''. Αυτός είναι ένας πολύ ιδιαίτερος δίσκος.. Τούτη εδώ η στήλη δεν θα μπορούσε να φιλοξενεί παρά πολύ αγαπημένους δίσκους. Έτσι έγινε και η συμφωνία. Diggin στην ψυχή. Όμορφες μέρες είναι αυτές.