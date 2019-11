Μάκης Πρέκκας - Recording Ιs Αn Art

Ας πούμε ότι μ' αρέσει πολύ. Όχι από βίτσιο (προφανώς), αλλά επειδή έτσι κι αλλιώς δεν χρησιμοποιώ ποτέ την παραμικρή πληροφορία που βρίσκω. Και ο λόγος είναι απλός: με ενδιαφέρει να γράφω με πάθος ό,τι μου κατέβει, ακούγοντας κάτι στο πικάπ.. Μια σημαντική στιγμή για την άνθιση των ηλεκτρονικών, με επιρροές από τη disco, το rock και το punk. Έναονόματι Enigma κυκλοφορεί ένα από τα πιο ιδιαίτερα ηλεκτρονικά ευρήματα της εγχώριας σκηνής: το άλμπουμ Recording Ιs Αn Art, του. Το ίδιο label κυκλοφόρησε αρκετά καλά πράγματα, όπως π.χ. το Ανώφελη Επιβίωση των(1984) και το .38 των(1986).Τούτο εδώ το LP είναι πραγματικά πρωτοποριακό, αν σκεφτεί κανείς ότι. Tape recordings, κιθάρες new age αισθητικής, drum machines, synths, reversed vocals, συνθομπασογραμμές και γενικότερα μια υγιή ηλεκτρονική αισθητική. Ambient, rock, new age, synth pop, minimal. Όπως και να το χαρακτηρίσεις, το άλμπουμ αυτό καίει –και σίγουρα δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από αντίστοιχα αγγλικά, αμερικάνικα και γερμανικά της ίδιας περιόδου.Δυνατό hint η πληροφορία στο οπισθόφυλλο που αναφέρει ότι 2 κομμάτια (τα "Morroco" και "Guitar") περιέχουν διαλόγους από φιλμ του Francis Ford Coppola., που δεν είναι όμως απίθανο να πετύχεις σε καθημερινό diggin., με χαμηλές αλλά και με υψηλές τιμές. We Love Greek Electronics!