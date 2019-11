Liquid Liquid - Successive Reflexes ΕΡ

Γρήγορες μπότες από τύμπανα, ντραμς σε έξαρση, διαφόρων ειδών κρουστά σε συνδυασμό, παράφωνα ουρλιαχτά και τραγούδισμα new wave αισθητικής.. Να ποιος είναι ο ήχος των σχεδόν πειραματιστών/πρωτοπόρων, Liquid Liquid. Πάνω στην τρέλα του no wave, όταν άρχισε να μπλέκεται με τη dance κουλτούρα, αυτοί εδώ οι φανταστικοί Αμερικάνοι με τις αμέτρητες επιρροές από hip hop, afro beat, disco και punk, απλάΤρία χρόνια σίγουρα είναι αρκετά για μια μπάντα, αν το πάει σωστά. Γίναν λοιπόν γνωστοί, το οποίο αργότερα έγινε χιτ της Sugar Hill Records. Πασίγνωστο ασφαλώς και το κομμάτι, αλλά και το δικαστήριο που ακολούθησε για τα δικαιώματα.Η μουσική των Liquid Liquid βρισκόταν πάντα σε σύντομης διάρκειας EP, τα οποία εκδίδονταν από γνωστά hip hop και electronica labels –σαν τη Domino και τη Mowax. Συνεργάστηκαν με τους μετρ του είδους, καθώς και με τον πολύ σημαντικό σε αυτόν τον ήχο James Murphy τωνΌλα ξεκίνησαν με το Successive Reflexes ΕΡ, το 1981: ένα φανταστικό σύνολο 5 κομματιών, που αποκάλυπταν. Απαραίτητα μια μπάντα με την οποία θα ήθελα να ιδρώσω, βλέποντάς τη ζωντανά. Σαν DJ έχω μάλιστα δοκιμάσει άπειρες φορές υλικό τους σε χορευτικά sets και η αντίδραση είναι πάντα η ίδια, καθώς. Και πώς να μην εκπλαγεί, αφού όλοι νομίζουν ότι πρόκειται για dance μουσική από υπολογιστή, η οποία γράφτηκε τώρα· και όχι για κάτι από τις αρχές των 1980s.Τώρα, για το εκπληκτικό Successive Reflexes, δεν έχω να πω πολλά. Ακουμπάω τη βελόνα στην 1η πλευρά που περιέχει τα αριστουργηματικά ''Lock Groove (Ιn)'' και ''Lock Groove (Out)'' και ταξιδεύω και πάλι στο μυστήριο και βουκολικό σχεδόν τοπίο των Liquid Liquid. Disco not Disco, όπως θα έλεγαν και οι Άγγλοι.. Diggin και υπομονή.