Limp Bizkit στο Release Athens 2026: 6 λόγοι για να μη χάσεις το live της χρονιάς

Μετά από δεκαετίες προσμονής, οι Limp Bizkit - βασικός πυλώνας της έκρηξης του nu-metal και ένα από τα πιο επιτυχημένα ονόματα στην ιστορία του σκληρού ήχου - έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα για ένα από τα πλέον αναμενόμενα shows των τελευταίων ετών. Επιπλέον, το Release Athens 2026 υποδέχεται τους Viagra Boys και την Ecca Vandal, τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού. Το εκρηκτικό post-punk γκρουπ από τη Σουηδία και η ραγδαία ανερχόμενη singer / songwriter / rapper από την Αυστραλία ανεβάζουν κι άλλο την ένταση, πλαισιώνοντας τους headliners Limp Bizkit σε μία από τις πιο καυτές και απρόβλεπτες ημέρες του φεστιβάλ. Με αφορμή την πρώτη εμφάνιση των Limp Bizkit παραθέτουμε 6 λόγους για τους οποίους θα πρέπει να πάμε την 1η ημέρα του Release Athens 2026

Γιατί έχουν τραγούδια-ύμνους που σημάδεψαν μια ολόκληρη γενιά

Τα άλμπουμ Significant Other (1999) και Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water (2000) καθόρισαν την πορεία τους, ενώ κομμάτια-σταθμοί όπως τα “Counterfeit”, “Nookie”, “Break Stuff”, “Rollin’ (Air Raid Vehicle)”, "Re-Arranged", "My Generation”, "My Way" και η πασίγνωστη διασκευή στο “Behind Blue Eyes” των The Who, κυριάρχησαν παντού. Μέχρι και σήμερα, παραμένουν τα απόλυτα σημεία αναφοράς της nu-metal εποχής.

Γιατί οι εμφανίσεις τους παραμένουν ακόμα ισοπεδωτικές

Μπορεί οι Limp Bizkit να έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, αλλά μια ματιά σε πρόσφατα βίντεο από live εμφανίσεις τους αρκεί για να αποδείξει τη θηριώδη δυναμική που βγάζουν στη σκηνή ακόμα και σήμερα. Όπως είχαμε γράψει και πριν από χρόνια:

«Τα live των nu metal ηρώων Limp Bizkit αποτελούν περισσότερο ένα non-stop πάρτυ επί σκηνής, παρά μια τυπική μουσική παράσταση... Το εντυπωσιακό είναι πως η setlist διατηρεί σταθερή ροή, το ενδιαφέρον του κόσμου κορυφώνεται αντί να εξασθενεί, ενώ οι μικρές διάρκειες των κομματιών αποδεικνύονται ιδανικές για να στριμωχτεί ένας τεράστιος αριθμός αγαπημένων hits». (Avopolis στο Hellfest)

Fred Durst και Wes Borland live: Ένα εκρηκτικό δίδυμο

Η χημεία του Fred Durst στο μικρόφωνο με το εκκεντρικό, θεατρικό look και τα iconic riffs του κιθαρίστα Wes Borland είναι κάτι που πρέπει να βιώσεις από κοντά. Το performance τους είναι ένα οπτικοακουστικό show από μόνο του. Και πού ξέρεις; Μπορεί ανάμεσα στα κομμάτια τους να πετάξουν και κανένα αυθόρμητο riff από Metallica.

Γιατί μπορείς να ακούς Limp Bizkit το 2026 δίχως ίχνος ντροπής

Το έχουμε ξαναπεί, αλλά η επανάληψη δεν βλάπτει. Πίσω στα 2000s, αν δήλωνες μεταλλάς στην Ελλάδα, το να παραδεχτείς ότι σου αρέσουν οι Limp Bizkit θεωρούνταν σχεδόν «απαγορευμένο». Τότε, μάλιστα, αρκετοί γνωστοί μουσικοί (όπως ο Zakk Wylde) δεν έχαναν ευκαιρία να ρίξουν τα βέλη τους εναντίον τους.

Την ίδια στιγμή, βέβαια, οι Metallica τους έπαιρναν μαζί τους στο θρυλικό Summer Sanitarium Tour 2003 ή μοιράζονταν τη σκηνή στο MTV ICON, οπότε στην πραγματικότητα τέτοιο θέμα δεν υπήρξε ποτέ. Το 2026, ο Zakk Wylde λέει το καλύτερα για το συγκρότημα, ενώ ο συνειδητοποιημένος μουσικόφιλος θα πάει με την ίδια άνεση σε μια συναυλία των Duran Duran, των Pet Shop Boys και των Limp Bizkit. Ο λόγος; Απλούστατος: υπάρχει μόνο καλή και κακή μουσική. Και ας το παραδεχτούμε, οι Limp Bizkit γράφουν γαμάτη μουσική.

Τα ιδανικά συμπληρώματα της βραδιάς

Οι Viagra Boys είναι από τα καλύτερα live acts αυτή τη στιγμή

Αν δεν έχεις βρεθεί ποτέ μπροστά σε μια συναυλία των Viagra Boys, τότε αυτό από μόνο του αποτελεί έναν πολύ σοβαρό λόγο για να αγοράσεις εισιτήριο. Το σουηδικό συγκρότημα έχει καταφέρει κάτι σπάνιο: να μετατρέψει την ειρωνεία, τον κοινωνικό σαρκασμό και την υπαρξιακή αμηχανία της εποχής μας σε μια εκρηκτική ζωντανή εμπειρία που μοιάζει ταυτόχρονα με punk συναυλία, καυστική stand-up παράσταση και ιδρωμένο dance party.

Με μπροστάρη τον ακαταμάχητο Sebastian Murphy, μια φιγούρα που ισορροπεί ανάμεσα στον αντιήρωα και τον σύγχρονο προφήτη της παρακμής, οι Viagra Boys ανεβαίνουν στη σκηνή με τη διάθεση ανθρώπων που είναι έτοιμοι να τινάξουν στον αέρα κάθε έννοια σοβαροφάνειας. Το σατιρικό τους χιούμορ, οι στίχοι που χλευάζουν τη σύγχρονη αρρενωπότητα, τις θεωρίες συνωμοσίας, τον καταναλωτισμό και τις διαδικτυακές εμμονές, συναντούν έναν ήχο που παντρεύει το post-punk με το garage rock, το krautrock, το noise και ένα ακαταμάχητο "σαξοφωνικό" groove.

Στη σκηνή όλα αυτά μετατρέπονται σε οργανωμένο χάος. Οι ρυθμοί γίνονται υπνωτικοί, το σαξόφωνο λειτουργεί σαν μηχανή που κρατά το κοινό σε μόνιμη κίνηση και κάθε τραγούδι μοιάζει να μπορεί να εκτροχιαστεί ανά πάσα στιγμή χωρίς ποτέ να χάνει τον έλεγχό του. Είναι από εκείνες τις μπάντες που δεν αρκούνται στο να παίξουν τα τραγούδια τους σωστά. Θέλουν να δημιουργήσουν ένα γεγονός, μια συλλογική εμπειρία που θα θυμάσαι πολύ μετά το τελευταίο encore.

Η εκρηκτική Ecca Vandal

Η Αυστραλή καλλιτέχνιδα συνδυάζει punk, hip-hop και ηλεκτρονικούς ήχους με έναν απίστευτα δυναμικό τρόπο. Είναι το ιδανικό opening act για να ζεστάνει το κοινό από νωρίς και να δώσει το σύνθημα για το τι πρόκειται να ακολουθήσει.

ΙΝFO: Περισσοτέρες πληροφορίες για την 1η ημέρα του Release Athens 2026 >>>

Η διάθεση των εισιτηρίων συνεχίζεται κανονικά.

Επίσης, διατίθεται περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων.

Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές:

Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους

Open-bar

Ξεχωριστή πύλη εισόδου

Ιδιωτικό parking

Ξεχωριστές τουαλέτες

Αναμνηστικό δώρο

Παράλληλα, είναι διαθέσιμη μια ειδική προσφορά για όσες και όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν δύο ημέρες του φεστιβάλ, επωφελούμενοι από μία σημαντική έκπτωση:

Limp Bizkit, Viagra Boys, Ecca Vandal (15/6, Πλατεία Νερού) + Three Days Grace & more TBA (28/6, Πλατεία Νερού)

Σημαντικό: Μέχρι τις 25 Ιανουαρίου, μπορείς να αποκτήσεις όποιο εισιτήριο επιθυμείς για το Release Athens 2026 (γενικής εισόδου, VIP, συνδυαστικό και ΑμεΑ), σε 4 άτοκες δόσεις αποκλειστικά με τη χρήση πιστωτικής κάρτας. Για όλες τις πληροφορίες:

https://www.releaseathens.gr/4-atokes/

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 211770000

Online / releaseathens.gr + more.com

Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/physical-spots/

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr

Διάθεση εισιτηρίων ΑμεΑ:

Το Φεστιβάλ φροντίζει για την πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρία, προσφέροντας ειδικό χώρο με ανεμπόδιστη θέα προς τη σκηνή. Ο ειδικός χώρος είναι προσβάσιμος με αμαξίδιο, διαθέτει καθίσματα, ξεχωριστές τουαλέτες & δωρεάν parking.

Για την αγορά εισιτηρίων ΑμεΑ, παρακαλούμε να προωθήσετε το αίτημά σας ηλεκτρονικά στο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , επισυνάπτοντας την κάρτα αναπηρίας σας. Για την είσοδό σας στους χώρους ΑμεΑ, η κάρτα αυτή θα χρειαστεί να επιδειχθεί κατά την άφιξή σας στο Φεστιβάλ.

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