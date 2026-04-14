Al Green: Ιερός, βέβηλος και σέξι

Οι Αφροαμερικανοί ήταν πάντα διχασμένοι ανάμεσα στο να περπατούν με τον Ιησού και στο να περιπλανιούνται στον κόσμο της νύχτας. Ήδη από την εποχή της δουλείας, είτε φώναζαν blues στην αιχμαλωσία είτε αναζητούσαν μια καλύτερη ελπίδα τραγουδώντας spirituals. Oι μεγάλοι τραγουδιστές της soul έμαθαν τα καλύτερα τραγούδια τους στο πατάρι της εκκλησιαστικής χορωδίας. Ο Sam Cooke, ο Bobby Womack, ο Marvin Gaye, ο Al Green.

Σε αντίθεση με τους τρεις πρώτους, ο Al Green είναι ακόμα εδώ, κηρύττοντας τα gospel. Σε μια μικρή εκκλησία σε έναν παράδρομο στο Μέμφις, όχι πολύ μακριά από την Graceland - όπου, χρόνο με το χρόνο, χιλιάδες έρχονται για να αποδώσουν φόρο τιμής στο ιερό ενός άλλου μεγάλου τραγουδιστή.

Ο κόσμος αγαπά πάντα τον Al Green. Ο ερμηνευτής από το Αρκάνσας, που μεγάλωσε τραγουδώντας gospel μουσική, δημιούργησε μια βαθιά προσωπική σχέση με το κοινό του, επιδεικνύοντας ένα φωνητικό εύρος που κυμαινόταν από το υψηλότερο φαλτσέτο μέχρι ένα σοβαρό βαρύτονο και βάζοντας κάθε ίχνος συναισθήματος στις ερμηνείες του.

Από τον άμβωνα μέχρι τη σκηνή, είτε τραγουδάει ύμνους είτε τραγουδάει ερωτικά τραγούδια, ο Al Green αναστατώνει τις ψυχές. Τραγούδια του έχουν διασκευαστεί από καλλιτέχνες όπως η Annie Lennox, οι Dave Matthews Band και οι Grateful Dead. Ο Bruce Springsteen έχει χρησιμοποιήσει το ρεφρέν του "Take Me to the River" κατά τη διάρκεια ζωντανών εμφανίσεων του επικού του "Tenth Avenue Freeze-Out". Το “Let's Stay Together” είναι ένα από εκείνα τα τραγούδια που θα συνεχίσουν να φορτίζουν τα συναισθήματα σε γενιές μουσικόφιλων μέχρι το τέλος του χρόνου.Ο θρύλος έχει πουλήσει περισσότερα από 20 εκατομμύρια άλμπουμ, έχει κερδίσει 11 βραβεία Grammy και έχει λάβει το βραβείο Lifetime Achievement στα βραβεία Grammy του 2002. Το Rolling Stone τον κατέταξε ως έναν από τους 100 μεγαλύτερους τραγουδιστές όλων των εποχών. «Το μυαλό μου είναι... κολλημένο στη μουσική», είπε ο Green. «Είμαι φανατικός της μουσικής, δεν μπορώ να ξεφύγω από τη μουσική... δεν μπορώ να ξεφύγω από τη σκηνή».

Ο Al Green είναι ο τελευταίος μεγάλος τραγουδιστής της soul του Νότου. Με τα σαγηνευτικά του singles για την Hi Records στις αρχές της δεκαετίας του '70, ο Green γεφύρωσε το χάσμα μεταξύ της βαθιάς soul και της ομαλής Philadelphia soul. Ενσωμάτωσε στοιχεία gospel, παρεμβάλλοντας τις εμφανίσεις του με άγρια ​​βογκητά και θρήνους, αλλά οι δίσκοι του ήταν κομψοί, με άψογες παραγωγές που συνόδευαν έναν σφιχτό ρυθμό, σέξι φωνητικά και πλούσια έγχορδα. Ο χαρακτηριστικός ήχος της Hi Records που ανέπτυξε ο τραγουδιστής και παραγωγός Willie Mitchell έκανε τον Al Green τον πιο δημοφιλή και επιδραστικό τραγουδιστή της soul στις αρχές της δεκαετίας του '70, επηρεάζοντας όχι μόνο τους συγχρόνους του, αλλά και βετεράνους όπως ο Marvin Gaye. Ο Green βρισκόταν στο απόγειο της δημοτικότητάς του όταν ξαφνικά αποφάσισε να ενταχθεί στο ιερατικό αξίωμα στα μέσα της δεκαετίας του '70. Αρχικά, συνέχισε να ηχογραφεί κοσμικό υλικό, αλλά μέχρι τη δεκαετία του '80, επικεντρώθηκε αποκλειστικά στην gospel. Κατά τα τέλη της δεκαετίας του '80 και του '90, επέστρεφε περιστασιακά στην R&B, αλλά παρέμεινε κυρίως θρησκευτικός ερμηνευτής για το υπόλοιπο της καριέρας του. Παρ' όλα αυτά, οι κλασικές ηχογραφήσεις του Green στις αρχές της δεκαετίας του '70 διατήρησαν τη δύναμη και την επιρροή τους καθ' όλη τη διάρκεια των δεκαετιών, θέτοντας τα πρότυπα για τη soul.

Ο Green γεννήθηκε στις 13 Απριλίου του 1946 στο Forrest City του AR, όπου σχημάτισε ένα gospel κουαρτέτο, τους Green Brothers, σε ηλικία εννέα ετών. Το συγκρότημα περιόδευσε σε όλο τον Νότο στα μέσα της δεκαετίας του '50, πριν η οικογένεια μετακομίσει στο Grand Rapids του Μίσιγκαν. Οι Green Brothers συνέχισαν να εμφανίζονται στο Grand Rapids, αλλά ο πατέρας του Green έδιωξε τον γιο από το συγκρότημα αφού έπιασε τον γιο του να ακούει Jackie Wilson (“Reet Petite”, “Higher & Higher”, και τα ρέστα). Στην ηλικία των 16 ετών, ο Al σχημάτισε ένα R&B συγκρότημα, τους Al Green & the Creations, με αρκετούς από τους φίλους του από το λύκειο. Δύο μέλη των Creation, ο Curtis Rogers και ο Palmer James, ίδρυσαν τη δική τους ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία, Hot Line Music Journal, και είχαν το δίσκο του συγκροτήματος για την εταιρεία. Μέχρι τότε, οι Creations είχαν μετονομαστεί σε Soul Mates. Το πρώτο single του συγκροτήματος, "Back Up Train", έγινε επιτυχία, σκαρφαλώνοντας στο νούμερο πέντε στα R&B charts στις αρχές του 1968. Οι Soul Mates προσπάθησαν να ηχογραφήσουν μια ακόμη επιτυχία, αλλά όλα τα επόμενα single τους δεν βρήκαν κοινό.

Το 1969, ο Al Green γνώρισε σε κάποιο μπαρ στο όστον του Τέξας τον παραγωγό και αντιπρόεδρο της Hi Records, Willie Mitchell. Εντυπωσιασμένος από τη φωνή του Green, υπέγραψε συμβόλαιο με τον τραγουδιστή στην Hi Records και άρχισε να συνεργάζεται μαζί του στο ντεμπούτο άλμπουμ του. Το Green Is Blues (1970) παρουσίασε τον χαρακτηριστικό ήχο που επινόησαν αυτός και ο Mitchell - ένα νευρώδες, σέξι groove που τονιζόταν από τα σημεία στίξης των κόρνων και τις βάσεις των εγχόρδων, που επέτρεπαν στον Green να αναδεικνύει το αξιοσημείωτο φαλτσέτο του. Ενώ το άλμπουμ δεν δημιούργησε καμία επιτυχία, έτυχε θερμής υποδοχής και έθεσε τις βάσεις για την πρωτοποριακή επιτυχία του δεύτερου άλμπουμ του. Το Al Green Gets Next to You (1970) κυκλοφόρησε το πρώτο του επιτυχημένο single, "Tired of Being Alone", το οποίο ξεκίνησε μια σειρά από τέσσερα συνεχόμενα χρυσά singles. Το Let's Stay Together (1972) ήταν το πρώτο του πραγματικά επιτυχημένο άλμπουμ, σκαρφαλώνοντας στο νούμερο οκτώ των ποπ charts. Το ομώνυμο τραγούδι του έγινε το πρώτο του νούμερο ένα single. Γραμμένο από τους Green, Mitchell και Al Jackson, τον ντράμερ των Booker T. and the MG’s, το τραγούδι αντανακλούσε το μουσικό όραμα του Mitchell. Σε σύγκριση με τον πιο σκληρό soul ήχο της γειτονικής Stax/Volt Records του Memphis, οι ηχογραφήσεις του Green με τον Mitchell προσέφεραν μια εκλεπτυσμένη και απαλή μελωδία που βασιζόταν σε έναν χαρακτηριστικό ήχο μπάσου. Ο Green απέδιδε ένταση gospel, εκτοξευόμενος αβίαστα στο υψηλότερο φαλτσέτο ή βυθιζόμενος σε ένα βραχνό βογκητό καλυμμένο με διακριτικό αισθησιασμό.

Το άλμπουμ I’m Still in Love With You, το οποίο ακολούθησε λίγους μήνες αργότερα, σημείωσε ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία, φτάνοντας στο νούμερο τέσσερα και λανσάροντας τις επιτυχίες όπως το ομώνυμο κομμάτι και το “Look What You Done for Me”.

Μέχρι την κυκλοφορία του άλμπουμ Call Me το 1973, ο Green ήταν γνωστός τόσο ως δημιουργός επιτυχιών όσο και ως καλλιτέχνης που κυκλοφόρησε σταθερά ενδιαφέροντα, συχνά εξαιρετικά, άλμπουμ που έλαβαν διθυραμβικές κριτικές. Οι επιτυχίες του συνεχίστηκαν αδιάκοπα και τα επόμενα δύο χρόνια, με τα "Call Me", "Here I Am" και "Sha-La-La (Make Me Happy)" να γίνονται όλα χρυσά singles στο Top Ten. Οι Green και Mitchell θα συνέχιζαν να κυκλοφορούν μια σειρά από επιτυχίες στις αρχές της δεκαετίας του 1970, όπως το "Here I Am (Come and Take Me)", το "Love and Happiness" (1973) και το και "Take Me to the River". Οι Talking Heads σημείωσαν μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους με μια διασκευή του τελευταίου. Στις σημειώσεις για το Once in a Lifetime: The Best of Talking Heads, ο David Byrne έγραψε: «Σύμπτωση ή συνωμοσία; Υπήρχαν τουλάχιστον τέσσερις διασκευές αυτού του τραγουδιού ταυτόχρονα: Foghat, Bryan Ferry, Levon Helm, και η δική μας... Ένα τραγούδι που συνδυάζει την εφηβική λαγνεία με το βάπτισμα. Όχι ισοδυναμεί, καταλαβαίνετε, αλλά τα ρίχνει στο ίδιο στιφάδο, τουλάχιστον. Ένα δυνατό μείγμα».

Μέχρι το 1976, ο Green είχε αγοράσει μια εκκλησία στο Μέμφις και είχε χειροτονηθεί πάστορας του Full Gospel Tabernacle. Αν και είχε αρχίσει να ασχολείται σοβαρά με τη θρησκεία, δεν είχε εγκαταλείψει το τραγούδι R&B και κυκλοφόρησε τρία άλλα άλμπουμ σε παραγωγή του Mitchell — Al Green Is Love (1975), Full of Fire (1976), Have a Good Time (1976). Ωστόσο, τα άλμπουμ του άρχισαν να ακούγονται τυποποιημένα και οι πωλήσεις του άρχισαν να μειώνονται μέχρι το τέλος του 1976, με την ντίσκο να επηρεάζει σημαντικά το κοινό του.

Όπως αναφέρεται στην αυτοβιογραφία του με τον τίτλο Take Me To The River (2000), ο Green είχε μια «βασική ζωώδη έλξη προς τις γυναίκες» που προσέλκυσε πολλούς θαυμαστές, συμπεριλαμβανομένης της Mary Woodson.

Η επίθεση

Μέχρι το 1974, ο Al Green είχε φτάσει στο αποκορύφωμα της φήμης του ως σταρ, αλλά ένα τραγικό γεγονός θα τον ανάγκαζε να σκεφτεί να αλλάξει πορεία. Στις 18 Οκτωβρίου 1974, ο Green δέχτηκε επίθεση από την πρώην φίλη του Mary Woontson. Η Woontson γνώρισε τον Green αφού άφησε τον άντρα και τα παιδιά της πίσω στο Νιου Τζέρσεϊ και παρακολούθησε μια από τις συναυλίες του στα βόρεια της Νέας Υόρκης. Τη νύχτα της επίθεσης, εμφανίστηκε απροσδόκητα στο σπίτι του τραγουδιστή στο Μέμφις, αφού επέστρεψε από μια συναυλία στο Σαν Φρανσίσκο. Η Woodson αιφνιδίασε τον Green, μπήκε στο μπάνιο του και του έριξε μια κατσαρόλα με καυτό σιτάρι στην πλάτη. Η γυναίκα στη συνέχεια αυτοπυροβολήθηκε θανάσιμα με το όπλο του Green. Το περιστατικό ανάγκασε τον τραγουδιστή να περάσει μήνες στο νοσοκομείο νοσηλευόμενος για εγκαύματα.

Ο Green δεν κατάλαβε γιατί η Woodson του επιτέθηκε εκείνη τη στιγμή, αλλά είπε ότι τελικά έμαθε ότι θύμωσε όταν της είπε ότι δεν ήταν έτοιμος να κάνει τη σχέση τους «αποκλειστική. Υποστήριξε ότι η Woodson του είπε ότι δεν ήθελε να συνεχίσει χωρίς αυτόν, παρόλο που εκείνος προσπάθησε να την πείσει ότι η απόφαση να κρατήσει τα πράγματα χαλαρά ήταν καλύτερη και για τους δύο.

Ένα σημάδι από τον Θεό

Δύο χρόνια μετά την επίθεσή του, ο Green επέστρεψε δυναμικά στις ρίζες του στο γκόσπελ. Το 1976, αγόρασε ένα εκκλησιαστικό κτίριο, χειροτονήθηκε ιερέας και ίδρυσε την Εκκλησία Full Gospel Tabernacle στο Μέμφις, όπου κήρυττε όταν δεν έκανε περιοδείες.

Το 1979, ο Green έπεσε από τη σκηνή κατά τη διάρκεια μιας παράστασης στο Σινσινάτι. Αν και οι τραυματισμοί του δεν ήταν σοβαροί, το θεώρησε σημάδι από τον Θεό και αποφάσισε ότι θα εγκατέλειπε τον αισθησιακό, κοσμικό ήχο του και θα επέστρεφε στη δημιουργία gospel μουσικής με πλήρη απασχόληση.

Η επιτυχία του συνεχίστηκε και στην gospel καριέρα του. Το 1992, ήταν υποψήφιος για βραβείο GRAMMY για το gospel άλμπουμ του Love is Reality.

Δεν θα έμενε μακριά από τον soul ήχο του Μέμφις των ριζών του για πάντα, επιστρέφοντας με την ηχογράφηση του 1992 με το "Don't Look Back".

Το 2003 ο Willie Mitchell και ο Green επανενώθηκαν, συνεργαζόμενοι για πρώτη φορά μετά από 18 χρόνια στο άλμπουμ I Can't Stop που εκδόθηκε από τη θρυλική Blue Note. Το ομώνυμο κομμάτι βρίσκει τον Al να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα: να βογκάει, να παρακαλάει, να κλαίει, να ψιθυρίζει, να αναστενάζει και να πετάει σε εκείνο το εξαίσιο φαλτσέτο, όλα μέσα σε περίπου 30 δευτερόλεπτα. Τραγούδια όπως τα “Million to One” και “I've Been Thinkin' About You” επαναλαμβάνουν την κλασική φόρμουλα - αλαζονικά κόρνα που συγκρούονται με τα πιο πλούσια μέρη εγχόρδων, με τον Green να σκούζει και να πετάει επιφωνήματα που δεν μεταδίδουν τίποτα άλλο παρά καθαρή χαρά. Τα “My Problem Is You” και “Rainin' In My Heart” είναι πρωτότυπες μπαλάντες του Green, που φέρνουν πιο πολύ προς τα blues.

Σε ηλικία των 62 ετών, το 2008 ο Green κυκλοφόρησε το Lay It Down, σε παραγωγή του Ahmir "Questlove" Thompson των Roots. «Κανείς δεν έχει φωνητικό εύρος όπως ο Al Green», σημείωσε ο Thompson. «Είναι σαν μια πενταφωνημένη αρμονική χορωδία μέσα στο ίδιο του το σώμα. Υπάρχει το φαλτσέτο του Al Green, ο εκκλησιαστικός Al Green, ο άγριος soul Al Green. Και μετά υπάρχει η κωμική πλευρά που κανείς δεν βλέπει πραγματικά». Το άλμπουμ περιείχε ντουέτα με καλλιτέχνες όπως οι Anthony Hamilton, John Legend και . Corinne Bailey Rae. «Είναι τιμή μου να συνεργάζομαι με κάποιον που πάντα αγαπούσα και σεβόμουν, που υπήρξε σημαντικό κομμάτι της ιστορίας της μαύρης μουσικής», δήλωσε ο John Legend.

Στα τέλη του 2025, η δική του εκδοχή του “How Can You Mend a Broken Heart” (1972) — αρχικά από τους Bee Gees — έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 53 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, για καθαρά μουσικούς λόγους (χωρίς καμία σχετική χορογραφία ή προκλήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης). Και, τις πρώτες μέρες του 2026, ο Al Green επέστρεψε στο προσκήνιο με ένα EP με διασκευές τραγουδιών των Bee Gees (“To Love” Somebody”), Lou Reed (“Perfect Day”), Velvet Underground (“I Found A Reason”) και REM )”Everybody Hurts”). Η ερμηνευτική δεινότητα του Green συνεχίζει να εκπλήσσει. H φωνή του είναι εξίσου τραχιά και γεμάτη ψυχή όπως ήταν τη δεκαετία του 1970 - και μπορεί ακόμα να φτάσει σε υψηλές νότες, είπε προκαλώντας με υπονοούμενα έναν υποθετικό ερωτικό παρτενέρ είτε ικετεύοντας τον Θεό για συγχώρεση.

Αυτή η σύγκρουση μεταξύ του κοσμικού και του ιερού βρισκόταν πάντα στον πυρήνα της ερμηνείας του Al Green. 80 χρoνών σήμερα και σίγουρα μια εξαιρετικά ιδιόμορφη ύπαρξη, η ζωή του σημαδεύτηκε από επεισόδια βίας που έρχονται σε έντονη αντίθεση με την εικόνα του γλυκομίλητου, σέξι τύπου που προωθούσε η δισκογραφική του εταιρεία.