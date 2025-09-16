The Thrill Is On: 100 χρόνια από τη γέννηση του B.B. King

Ο B.B. King γεννήθηκε ως Riley B. King στην Itta Bena του Μισισιπή στις 16 Σεπτεμβρίου 1925. Οι γονείς του, Nora Ella και Albert L. King, ήταν εργάτες σε μια φυτεία βαμβακιού. Ως παιδί, ο αιδεσιμότατος κιθαρίστας του τον μύησε στη gospel μουσική. Μετά τον θάνατο της μητέρας και της γιαγιάς του, ο Riley B. King άρχισε να παίζει στις γωνίες των δρόμων για δεκάρες. Εντάχθηκε στους Famous St. John's Gospel Singers ως τραγουδιστής και κιθαρίστας. Ωστόσο, λαχταρούσε να επισκεφτεί το Μέμφις, το σπίτι του ξαδέλφου του και εξέχοντος μπλουζίστα, Bukka White.

Ο νεαρός Riley B. King πήγε με ωτοστόπ στο Μέμφις στα μέσα της δεκαετίας του 1940. Η πρώτη του μεγάλη επιτυχία ήρθε μέσα από το ραδιόφωνο WDIA που έδρευε στο Δυτικό Μέμφις, στον οποίο εργαζόταν τα βράδια ως DJ με διαφημιστικό σπόνσορα το τονωτικό υγείας Pepticon. Στις αρχές της δεκαετίας του 1950, ο King υπέγραψε συμβόλαιο με τη Modern Records και έκανε τις πρώτες του ηχογραφήσεις. Το τραγούδι "Three O'Clock Blues" του χάρισε ισχυρή τοπική φήμη και άρχισε να κάνει περιοδείες σε όλη τη χώρα. Το 1956, η μπάντα του έπαιξε 342 απίστευτες one-night stands σε όλη τη χώρα. Στα χρόνια που ακολούθησαν, ο King μετακόμισε από την αστική περιοχή του νότου σε αίθουσες συναυλιών, αμφιθέατρα και ξενοδοχεία. Έπαιξε για κοινό στο Howard Theater στην Ουάσινγκτον, στο Royal Theater στη Βαλτιμόρη και στο διάσημο Apollo Theater στο Χάρλεμ της Νέας Υόρκης.

Αν και ήταν ευρέως σεβαστός από την κοινότητα των blues και συνέχισε να παίζει σε μεγάλα αφροαμερικανικά ακροατήρια, ο B.B. King αρχικά δεν γνώρισε την ίδια επιτυχία με ορισμένους από τους συγχρόνους του. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1960, ωστόσο, έλαβε ευρύτερης προσοχής, καθώς πολλοί καθιερωμένοι blues-rock κιθιρίστες, όπως ο Eric Clapton και ο Buddy Guy, άρχισαν να τον αναφέρουν ως μουσική επιρροή. Με την χαρακτηριστική του επιτυχία του 1966, "The Thrill is Gone", ο B.B. King, για πρώτη φορά, σημείωσε επιτυχία στα charts. Άρχισε να παίζει για λευκό κοινό σε venues όπως το Fillmore East. Το 1969 έκανε την πρώτη του εμφάνιση στην τηλεόραση στο Tonight Show και το 1971 εμφανίστηκε ζωντανά στο Ed Sullivan Show.

Με το πέρασμα του χρόνου, ο B.B. King καθιέρωσε το δικό του αναγνωρίσιμο στυλ κιθάρας, δανειζόμενος στοιχεία από τους T-Bone Walker, Blind Lemon Jefferson και Lonnie Johnson, και χρησιμοποιώντας τη δική του τεχνική τριξίματος των εγχόρδων με αριστερό βιμπράτο. Τραγούδια όπως τα "Rock Me Baby", "Nobody Loves Me But My Mother" και "How Blue Can You Get?" έγιναν δημοφιλή στους θαυμαστές εξελίχθηκε σε έναν εντυπωσιακό ζωντανό ερμηνευτή. Η μουσική του γνώρισε τελικά παγκόσμια καταξίωση και ο ίδιος περιόδευσε στην πρώην Σοβιετική Ένωση, τη Νότια Αμερική, την Αφρική, την Αυστραλία και την Ιαπωνία, καθώς και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Ο B.B. King εισήχθη στο Blues Foundation Hall of Fame το 1984 και στο Rock and Roll Hall of Fame το 1987.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, ο B.B. King άνοιξε B.B. King Blues Clubs στην οδό Beale στο Μέμφις, στο Universal CityWalk στο Λος Άντζελες και στην Times Square της Νέας Υόρκης. Δύο ακόμη κλαμπ άνοιξαν στο Foxwoods Casino στο Κονέκτικατ τον Ιανουάριο του 2002. Πιο πρόσφατα, τον Σεπτέμβριο του 2003, άνοιξε ένα BB King Blues Club στο Νάσβιλ του Τενεσί. Απεβίωσε στις 14 Μαΐου 2015 σε ηλικία 89 ετών.

Memphis blues

Η άνοδος του King στο μεταπολεμικό Μέμφις μέχρι την τεράστια επιτυχία του στα τέλη της δεκαετίας του '60, μπορεί να ιδωθεί ως μια μικροϊστορία που φωτίζει κρίσιμες πολιτιστικές στιγμές: όταν οι ήχοι των μαύρων του Νότου μετανάστευσαν από την επαρχία στην πόλη, εξαπλώθηκαν σε όλη την Αμερική και πέρα ​​από τον Ατλαντικό στη Βρετανία για να βοηθήσουν στον μετασχηματισμό της ποπ μουσικής.

Ο King όχι μόνο συμμετείχε σε αυτή την ανατροπή. Ήταν συνδεδεμένος εκ γενετής με τη γη όπου ξεκίνησαν τα blues —ο μεγαλύτερος ξάδερφός του ήταν ο πρώτης γενιάς country blues τραγουδιστής Booker "Bukka" White. Ως πρώιμος καλλιτέχνης στο "Chitlin Circuit" του Νότου στις δεκαετίες του 1940 και του 1950, ο King μοιράστηκε τη σκηνή με μουσικούς όπως οι James Brown, Louis Jordan, T-Bone Walker και “Big” Joe Turner.

Εν συνεχεία, ο King ηχογράφησε μια σειρά από εξαιρετικά μπλουζ, R&B και soulful-blues διαμάντια, όπως τα "The Three O'Clock Blues", "Sweet Little Angel", "Woke Up This Morning" και την επιτυχία του 1969, "The Thrill Is Gone".

Έπαιξε στο Apollo στη Νέα Υόρκη χιλιάδες φορές, αποκαλώντας το δεύτερο σπίτι του, και παράλληλα καθιερώθηκε ως η γέφυρα που συνδέει τους Rolling Stones με την R&B του Μέμφις και τους ήχους του Delta των Charley Patton, Robert Johnson και Son House. Η επιρροή του King σε rock κιθαρίστες, συμπεριλαμβανομένων των Eric Clapton, Keith Richards και Jimi Hendrix, διέδωσε τις ιδέες του στις νέες γενιές. Για αυτούς και για άλλους, ο King έγινε εμμονή.

«Γι' αυτό ζούσαμε, ουσιαστικά», έγραψε ο Keith Richards στην αυτοβιογραφία του με τον τίτλο Life. «Για την ευκαιρία να ακούσουμε τον νέο B.B. King ή τον Muddy Waters».

Ο King, ο οποίος θα κερδίσει 15 βραβεία Γκράμι και ένα βραβείο για το σύνολο του έργου του, ήταν παρών σε μια ιστορική στιγμή. Το 1948, ένας ραδιοφωνικός σταθμός από το Μέμφις, ο WDIA, που ανήκε σε λευκούς, έγραψε ιστορία, προσλαμβάνοντας μαύρους DJs, συμπεριλαμβανομένου του King, για να παίζουν rhythm’n’n blues και πρώιμο rock ‘n’ roll που απευθυνόταν σε ένα κοινό χωρίς διαχωρισμούς.

Η ιστορία γυρίζει σε αυτή τη στιγμή. Ο χαρισματικός King, ο οποίος είχε κάνει την πρώτη του εμφάνιση στην ραδιοφωνική εκπομπή του Sonny Boy Williamson, εντάχθηκε σε μια ομάδα προσωπικοτήτων που έπαιζαν τους ήχους του ηλεκτρισμένου Μέμφις και του βόρειου κέντρου του Σικάγο. Ο King μάζευε βαμβάκι το πρωί και μετά πήγαινε στον σταθμό για ένα απογευματινό ωράριο. Στη συνέχεια, κατευθυνόταν στην οδό Beale για να απορροφήσει τους ήχους.

Blues All Around Me

Στην αυτοβιογραφία του με τίτλο Blues All Around Me (HarperCollins Publishers, 1996) ο King θυμάται ότι αρχικά εντυπωσιάστηκε από τη σκηνή γύρω από την οδό Beale, όπου τον ξύπνησαν ανακατεμένοι ήχοι κιθάρας, φυσαρμόνικας, χάλκινων πνευστών, ξύλινων πνευστών και εγχόρδων. «Έμεινα μαγεμένος. Δεν είχα σκοπό να παίξω. Το μόνο που μπορούσα να κάνω ήταν να ακούω και να μαθαίνω», έγραψε. «Πριν από την οδό Beale, νόμιζα ότι ήμουν πολύ σέξι. Μετά την οδό Beale, ήξερα ότι βρωμούσα. Οι γάτες μπορούσαν να παίζουν δαχτυλίδια γύρω μου. Οι κιθαρίστες φαινόταν να έχουν τέσσερα χέρια, και ένιωθα σαν να είχα μόνο αντίχειρες». Μέσα σε λίγα χρόνια αυτό θα άλλαζε.

Οι ήχοι και το πνεύμα που μετέδιδαν ο King και οι συνάδελφοί του από το WDIA τροφοδότησαν τη φαντασία μιας πληθώρας νεαρών λευκών καλλιτεχνών — Elvis, Jerry Lee, Carl Perkins, Johnny Cash, και άλλων. Ο King τους συνάντησε όλους στα Sun Studios, όπου ηχογράφησε μερικά από τα καλύτερα πρώιμα έργα του με παραγωγό τον Sam Philips της Sun Records.

«Ήμουν στην ίδια την αίθουσα τοκετού — τα Sun Studios — όπου γεννιόταν εκείνο το μωρό που ονομαζόταν ροκ εν ρολ», θυμάται ο King στο Blues All Around Me.

Ενώ τα λευκά αγόρια ακολούθησαν μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, το blues και το R&B βίωναν τη δική τους επανάσταση μέσω του King και των αδελφών Ike Turner, Muddy Waters, Howlin Holf, οι οποίοι και εξέλιξαν τη μουσική.

Οι Waters, Wolf και το μεγαλύτερο μέρος του ρόστερ της Chess Records έπαιζαν τραχείς, παραμορφωμένους ήχους. Τα καλύτερα πρώιμα έργα του King προσέφεραν ένα κοσμοπολίτικο στυλ αντάξιο του ονόματος μιας από τις πρώτες δισκογραφικές του εταιρείες, της Modern Records of Los Angeles. Οι πρώτοι δίσκοι του καλλιτέχνη είναι από τους πιο σημαντικούς της εποχής.

Στο πρώτο του single, "Miss Martha King", ο καλλιτέχνης θρηνεί τις πράξεις της πρώην συζύγου του, φωνάζοντάς την με το όνομά της. Το τραγούδι συνδυάζει γραμμές κιθάρας σε αγροτικό στιλ του Μισισιπή (ευγενική προσφορά μιας νεαρής Lucille) με το πιο αστικό blues της οδού Beale που είδε με την πρώτη άφιξή του: ένα swinging παιχνίδι σαξοφώνου, τρομπονιού και δυνατών τόνων μπάσου. Δεν κατάφερε να μπει στα charts.

Το "B.B. Blues" του 1950 ξεκινά με ένα δυνατό σαξόφωνο αντάξιο ενός μπουρλέσκ συγκροτήματος, προτού ξεσπάσει με ρυθμό back-beat και την καθαρή, μονονόστιμη μελωδία του King. Ούτε αυτό είχε μεγάλη απήχηση ανάμεσα στις επιτυχίες των Johnny Otis, Ivory Joe Hunter και Ruth Brown.

Το τραγούδι-έκπληξη του King, "Three O'Clock Blues", βοήθησε στον καθορισμό του στυλ του. Ο πλούσιος ηχογραφημένος θρήνος ξεκινά με μια σφιχτή γραμμή κιθάρας. Λυγίζει τις νότες του με φινέτσα. Το τραγούδι σέρνεται όπως περιγράφει ο ατελείωτος νυχτερινός King. Είναι μια πορεία θανάτου, με μια μελωδία από χάλκινα πνευστά που το χρωματίζει σε πένθιμο γκρι.

Αν ο Wolf ήταν μια απειλή που τραγουδούσε για το να σκοτώνει πατώματα και να πίνει βενζίνη, τα πρώτα στεναγμοί του King ήταν πιο παρήγορα, και καθώς απέκτησε φήμη, έστρεψε προς έναν εμπορικό ήχο που απέρριψαν οι πρώτοι συνομήλικοί του. Όπως περιέγραψε ο μουσικοκριτικός Charlie Gillett στο κλασικό του έργο Ο ήχος της πόλης: «(Ο King) Παρουσίασε ένα πολύ ευρύτερο φάσμα στυλ και τόνισε τη δυνητική ομορφιά των μπλουζ, μερικές φορές, αλλά όχι πάντα, εις βάρος της συναισθηματικής έντασης».

Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1960, ο King είχε γίνει ένας κρίσιμος πρεσβευτής της μπλουζ, ένας που βοήθησε στην ανακατεύθυνση της μουσικής από την ακατέργαστη, αγροτική κληρονομιά του Μισισιπή σε μια εύκαμπτη, κοσμοπολίτικη μουσική προσβάσιμη στο mainstream κοινό. Καθώς τα γούστα άλλαζαν, ο ήχος του King ενέπνευσε συγκροτήματα της British Invasion που επικαλούνταν -και έκλεβαν- το μοναδικό στυλ του King.

Legacy

«Άκουσα για πρώτη φορά τον B.B. King στο Three O'Clock Blues “, θυμάται ο John Mayall, αρχηγός των Blues Breakers. «Αποφοίτησα από τον στρατό το 1955 και μέχρι τότε δεν τον είχα ακούσει, ούτε είχα ακούσει σχεδόν τίποτα γι' αυτόν. Κάποιος που ζούσε εκεί κοντά, ένας Δυτικοινδός, τυχαίνει να έχει ένα 78άρι από τον δίσκο του B.B. Απλώς έμεινα έκπληκτος με την υψηλή φωνή του. Αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που μου έκανε εντύπωση, και ο τρόπος που έπαιζε. Ήταν κάτι πολύ διαφορετικό».

Για τον Eric Clapton, ο B.B βρήκε τον ρυθμό του δουλεύοντας με τους παραγωγούς Bihari Brothers τη δεκαετία του 1950: «Νομίζω ότι βρήκε τη φωνή του νωρίς με την κιθάρα», λέει ο Clapton. «Αν μη τι άλλο, έχει απλώς γίνει πιο εκλεπτυσμένη. Δεν χρειάζεται να παίζει τόσο πολύ, όπως παλιά. Βρήκε έναν τρόπο να την συμπυκνώσει. Όταν τον άκουσα για πρώτη φορά, θα ήταν με το "Sweet Sixteen Part 1 & 2" (ηχογραφήθηκε στο Λος Άντζελες το 1959). Είναι μια μονοφωνική ηχογράφηση και προφανώς παίζει ζωντανά με μια μεγάλη ορχήστρα. Αμέσως αναγνώρισα ότι έπαιζε κιθάρα σαν να τραγουδάει. Η φωνή του απαντούσε στην κιθάρα. Κανένας άλλος κιθαρίστας μπλουζ δεν μπορεί να το κάνει αυτό με τον ίδιο τρόπο. Ο B.B τραγουδάει με την κιθάρα του».

«Υπήρχε ένα πλέον ανενεργό δισκοπωλείο μπλουζ στην οδό Lisle στο Σόχο, κοντά στο παλιό Flamingo Club», θυμάται ο πρώην κιθαρίστας των Rolling Stones, Mick Taylor. «Όλοι οι κιθαρίστες πήγαιναν εκεί τα Σάββατα το πρωί - ο Jeff Beck, ο Eric Clapton, πολύς κόσμος. Εισήγαγαν αμερικανικά μπλουζ άλμπουμ και singles. Ένα από τα πρώτα άλμπουμ που αγόρασα ποτέ ήταν το Live At The Regal , ηχογραφημένο σε ένα διάσημο θέατρο στο Σικάγο. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό [...] Και ένα άλμπουμ που είναι αγαπητό στην καρδιά μου. Αυτός είναι ο B.B. King στην ακμή του».

Το Live At The Regal του B.B του 1965 είναι ένας δίσκος που καθόρισε την καριέρα του, όπως ακριβώς και ο μεταγενέστερος ύμνος του, "The Thrill Is Gone". Χάρη σε μια δυναμική εμφάνιση από τον B.B και την μπάντα του, η οποία καταγράφηκε στο Regal Theater στη νότια πλευρά του Σικάγο στις 21 Νοεμβρίου 1964. Εκτός από τον B.B, το line-up περιλαμβάνει κορυφαίους τύπους: τους Duke Jethro στο πιάνο, Kenny Sands στην τρομπέτα, Johnny Board, Bobby Forte (και οι δύο τενόρο σαξόφωνο), τον μπασίστα Leo Lauchie και τον ντράμερ Sonny Freeman. Ο B.B. δουλεύει με το πλήθος σαν επαγγελματίας, προκαλώντας κραυγές έκστασης από τις γυναίκες και ουρλιαχτά και ουρλιαχτά από τους άνδρες.

Περιέργως, ο μόνος που δεν καταλαβαίνει τη σημασία του άλμπουμ είναι ο ίδιος ο B.B. «Νομίζω ότι είναι ένα καλό άλμπουμ, ναι», λέει ήρεμα. «Αλλά δεν ήταν όπως έχουν πει κάποιοι, ότι ήταν το καλύτερο πράγμα που είχα κάνει ποτέ».

Αν ο B.B. δεν γνώριζε την επίδραση που είχαν οι δίσκοι του στα Αμερικανόπουλα στα τέλη της δεκαετίας του '60, δεν υπήρχε περίπτωση να μαντέψει την επιρροή που ασκούσε στο Λονδίνο. Ο ηγέτης των Blues Breakers, John Mayall, δεν δυσκολεύτηκε να εντοπίσει ποιοι από τους κιθαρίστες ένιωθαν περισσότερο το στυλ του B.B.

«Από τους τρεις κορυφαίους κιθαρίστες της αγγλικής σκηνής –τον ​​Eric, τον Peter Green και τον Mick Taylor– θα έλεγα ότι ο Eric επηρεάστηκε περισσότερο από τον Freddie King. Ο Mick Taylor επηρεάστηκε περισσότερο από τον Albert King. Και ο Peter Green ήταν σίγουρα ένας λάτρης του B.B. King. Έμαθε να παίζει όσο το δυνατόν λιγότερο και όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά, με τον ίδιο τρόπο που ο B.B μπορεί να παίξει μια νότα και ξέρεις ακριβώς ποια είναι. Αυτός ήταν λοιπόν ο στόχος του Peter. Νομίζω ότι έμαθε πολλά από τον B.B.».

«Υπάρχει απλότητα και ειλικρίνεια στο παίξιμο του B.B.», συνεχίζει ο Mayall. «Αυτό που μπορεί να κάνει με μία νότα, πολλοί κατώτεροι κιθαρίστες δεν θα μπορούσαν να πετύχουν παίζοντας ένα εκατομμύριο νότες το λεπτό. Έχει ασκήσει μεγάλη επιρροή σε πολλούς ανθρώπους που γνωρίζω, οι οποίοι έχουν κολλήσει στο γεγονός ότι δεν έχει σημασία πόσες νότες παίζεις, αλλά πώς τις παίζεις για να μεταφέρεις τα συναισθήματά σου».

«Τα blues είναι μια απλή μουσική και εγώ είμαι ένας απλός άνθρωπος», είπε o Β.Β. King στον βιογράφο David Ritz, ο οποίος συνεργάστηκε στην αυτοβιογραφία του King. «Αλλά τα μπλουζ δεν είναι επιστήμη και τα blues δεν μπορούν να αναλυθούν όπως τα μαθηματικά. Τα blues είναι ένα μυστήριο και τα μυστήρια δεν είναι ποτέ τόσο απλά όσο φαίνονται».

10 Album:

10. Mr. Blues (ABC-Paramount, 1963)

Το "A Mother’s Love" ενώνεται με τα "Hummingbird" και "Sweet Sixteen" ως τα αγαπημένα κομμάτια αυτής της λίστας του B.B. King. Ένα άλμπουμ διάρκειας κάτω των 30 λεπτών, εξακολουθεί να έχει μια υπέροχη, συναισθηματική μπλουζ ένταση και δημιουργεί έναν πιο συνεκτικό τόνο στα 12 κομμάτια του.

9. Confessin' The Blues (ABC, 1966)

Ο B.B. King επέστρεψε με αυτό το άλμπουμ ύστερα από μια τριετή αποχή από το στούντιο. Σύντομο και αυτό σε διάρκεια (μόνο 28 λεπτά), το Confessin' The Blues περιλαμβάνει μια ευρύτερη ποικιλία ήχων και πιο δυνατά hooks. Το "See See Rider" είναι υπέροχο, φυσικά, αλλά τα "I’m Gonna Sit in ’Til You Give In", "I’d Rather Drink Muddy Water" και "Goin’ to Chicago Blues" είναι επίσης αγαπημένα.

8. Take It Home (MCA, 1979)

Το Take It Home είναι απλώς μια συνέχεια των προηγούμενων δίσκων του King Size και Midnight Believer, αλλά συγχρόνως κλείνει με το καλύτερο τρόπο την πορεία του στην δεκαετία του '70. Κομμάτια όπως το ομώνυμο και το "Better Not Look Down" είναι αρκούντως groovy και συναισθηματικά και συγκαταλέγονται στα καλύτερα blues-soul της καριέρας του.

7. Indianola Mississippi Seeds (ABC, 1970)

Θεωρούμενο ευρέως ως ένα από τα καλύτερα άλμπουμ του King, το Indianola Mississippi Seeds οφείλει τόσο τον τίτλο, τον ήχο και την ενέργειά του στην πόλη του King. Περιλαμβάνει επίσης την καλύτερη ερμηνεία του "Hummingbird". Πέρα από αυτό, μπαίνει στο πάνθεον των σπουδαιότερων άλμπουμ του King λόγω της έντονης επίχυσης του funk-soul ήχου της δεκαετίας του '70, της τοποθέτησής του στον χρόνο και της προσέγγισής του προς αυτή την κατεύθυνση μέσω των blues.

6. Live at the Regal (ABC, 1965)

Κατά γενική ομολογία ένα από τα καλύτερα ζωντανά blues άλμπουμ όλων των εποχών, το Live at the Regal είναι απλό και συγχρόνως μνημειώδες, ρέοντας από κομμάτι σε κομμάτι με απόλυτη ευκολία. Η απόλυτη χαρά στο να παίζεις blues μια φαινομενικά “θλιβερή” διαδικασία, είναι τόσο ξεκάθαρη στη φωνή του King, και η μπάντα του είναι απόλυτα συγκεντρωμένη. Κάθε τραγούδι ανεβάζει τον ρυθμό, κάτι που γίνεται εμφανές στο "You Done Lost Your Good Thing Now", στο "You Upset Me Baby" ή στο"Every Day I Have the Blues" του Memphis Slim.

5. Live in Cook County Jail (ABC, 1971)

Το Live in Cook County Jail υιοθετεί μια πιο αργή προσέγγιση στα ζωντανά blues. Επωφελείται από την τάση των ζωντανών άλμπουμ σε φυλακές, που φαινομενικά ξεκίνησε από το "Johnny Cash At Folsom Prison" (1968. Η εικόνα του King να παίζει τη συγκινητική μουσική του για ένα πλήθος κρατουμένων, ένα πλήθος παρεμπιπτόντως που αποδοκιμάζει καθώς η γυναίκα “MC” αναφέρει διάφορους κυβερνητικούς αξιωματούχους ανάμεσα στο κοινό, είναι πολύ δυνατή - ο King κράτησε αυτή την εισαγωγή, επειδή έχεις αποδεικνύει ότι θα παίξει για ένα άκαμπτο κοινό. Αλλά η μουσική, φυσικά, δεν είναι δευτερεύουσα, και πράγματι το "Sweet Sixteen" αποκτά μια νέα διάσταση. Το ίδιο μπορεί να ειπωθεί και για τα άλλα κομμάτια του δίσκου, τα οποία αποτελούνται κυρίως από παλιές επιτυχίες του King.

4. Friends (ABC, 1974)

Το Friends είναι ίσως η κορύφωση του ήχου του B.B. King της δεκαετίας του '70. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το ομώνυμο του δίσκου, ένα απλό και εξαιρετικά πιασάρικο τραγούδι. Ο King προσεγγίζει το υλικό με μεγάλη ζωντάνια και καθαρότητα. Πρόκειται για ένα από αυτά τα άλμπουμ που σε κάνουν να νιώθεις καλά και να θέλεις να κινηθείς από τη θέση σου. Δεν περιέχει όμως bubblegum pop, φυσικά. Κάθε τραγούδι στο δίσκο είναι εμποτισμένο με τη θλίψη και την επιφυλακτική αισιοδοξία των blues, και αυτό εξακολουθεί να εκδηλώνεται με τις soul-funk πινελιές. Το Friends ήταν ένα γενναίο βήμα στη διεύρυνση των οριζόντων των blues, παρόλο που η διεύρυνση θα προκαλούσε μερικές φορές δυσφορία στους “φανατικούς”. Ωστόσο, ακόμα και όταν ο King παρέκκλινε από την περίοδο των τελών της δεκαετίας του '60 που τον έκανε θρύλο, δεν έχασε ποτέ την αίσθηση των blues

3. To Know You Is to Love You (ΑBC, 1973)

Ο δίσκος που προηγήθηκε του Friends ήταν απλώς μια καλύτερη απόσταξη εκείνου. Μια σχεδόν τέλεια εξέλιξη οκτώ συναρπαστικών και πιασάρικων τραγουδιών, το To Know You Is to Love You αποτελεί μια μάλλον υποτιμημένη κυκλοφορία του B.B. King. Αυτό θα μπορούσε πιθανώς να ειπωθεί για μερικά από τα αγαπημένα μου εδώ. Το "I Like to Live the Love" είναι εξαιρετικά όμορφο, και ο τρόπος που ο King υφαίνει ένα φαλτσέτο μέσα από τις φωνές των δευτερευόντων τραγουδιστών του είναι εκπληκτικός. Ο ρυθμός είναι δυνατός, πανταχού παρών, και ενισχύεται από κόρνες και πλήκτρα. Σίγουρα, η Lucille δεν είναι στο επίκεντρο, αλλά την ακούς, εμπλουτίζοντας ολόκληρη την εμπειρία

2. B.B. King Sings Spirituals (Crown, 1959)

To δεύτερο LP του ήταν ένα gospel άλμπουμ. Ο King επέλεξε καλά το υλικό του εδώ, επειδή οι παραδοσιακοί του ύμνοι αναδεικνύουν όλο το βάρος της μαύρης Αμερικής. "Precious Lord", "Save A Seat For Me", "Swing Low, Sweet Chariot", "Ole Time Religion", "Sweet Chariot", "Servant's Prayer", "Jesus Gave Me Water", και τα ρέστα. Ο B.B. King ερμηνεύει με όλη του την ψυχική προσήλωση και το άλμπουμ συνιστά μια πνευματική εμπειρία.

1. Completely Well (BluesWay, 1969)

Πέρα από την ουσία και την ποιότητα των τραγουδιών, το Completely Well είναι μέγιστη επίδειξη μεστού στυλ στο παίξιμο της κιθάρας. Πρόκειται για μια τέλεια σύντηξη ήχων για την εποχή, στις παραμονές της δεκαετίας του '60 και των πολλών περίπλοκων πραγμάτων που αντιπροσώπευε αυτή η δεκαετία. Το "So Excited" έχει ένα απίστευτο groove και ένα ξεσηκωτικό ρεφρέν βασισμένο στην κιθάρα. Το άλμπουμ φυσικά εδραιώνεται από το τελευταίο κομμάτι, τη μεγάλη επιτυχία "The Thrill Is Gone". Το Completely Well ήταν το τέλειο άλμπουμ για τον King εκείνη την εποχή, και επωφελείται από αυτό το εύρος. Έκανε κάτι διαφορετικό με τα standards και τα παραδοσιακά τραγούδια, εισχωρώντας σε νέα εδάφη με crossover γοητεία και μια πραγματική αφοσίωση στη Lucille.