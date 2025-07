(Dirty) Diamonds in the rough: 10 underrated διαμάντια του Alice Cooper

Όταν μιλάμε για τον Alice Cooper, φυσικό είναι οι περισσότεροι να σκέφτονται τα κλασικά χιτάκια όπως "School’s Out", "No More Mr. Nice Guy", "Poison", άντε και στο τσακίρ κέφι κανένα "Bed of Nails" και "Hey Stoopid". Όμως, πίσω από τις μεγαλύτερες επιτυχίες, παρακάτω θα βρούμε 10 από τα πιο υποτιμημένα τραγούδια του Godfather of Shock Rock. Μικρά διαμάντια που αξίζουν την προσοχή όλων.