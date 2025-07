20 facts που (ίσως) δεν γνωρίζεις για τους Dandy Warhols

Το ότι οι Dandy Warhols είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα εναλλακτικά ροκ συγκροτήματα των τελευταίων δεκαετιών, το ξέρετε ήδη. Ότι ιδρύθηκαν το 1994 στο Πόρτλαντ του Όρεγκον και πως ο ήχος τους κινείται κάπου ανάμεσα στο ψυχεδελικό ροκ των 60s, τη britpop των 90s, το garage των Stooges, την indie υπεροψία των 00s και το νουάρ βλέμμα της Δύσης, επίσης. Ότι αγαπούν τις κιθάρες με fuzz, τα ντραμς που χτυπούν τελετουργικά και τη νωχελικότητα της παρακμής, το μαθαίνει κανείς από το πρώτο άκουσμα.

Εκεί όμως που τα πράγματα γίνονται πιο ενδιαφέροντα, είναι στα παρασκήνια. Λίγες μέρες πριν την εμφάνισή τους στο Universe στις 9 Ιουλίου, ξετρυπώνουμε 10 facts για τους Dandy Warhols που πιθανόν αγνοούσατε, κι όμως λένε πολλά για τη στάση ζωής, την (αντι)στάση τους στην ποπ βιομηχανία και την αγάπη τους για το αλλόκοτο.

• Το όνομα τους είναι λογοπαίγνιο με το όνομα του Andy Warhol και το ουσιαστικό "dandy". Δηλώνει τη ρομαντική, μποέμ, καλλιτεχνική και pop art αντίληψη της μπάντας για την τέχνη και τη μουσική.

• Σχηματίστηκαν το 1994 στο Oregon και συγκεκριμένα στο Portland, μια πόλη με έντονη εναλλακτική σκηνή, πολύ πριν αυτή γίνει hype στα 00s.

• Κατέχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο ντοκιμαντέρ Dig! (2004). Το ντοκιμαντέρ καταγράφει την ταραχώδη σχέση ανάμεσα στους Dandy Warhols και τους Brian Jonestown Massacre και αποτελεί ένα cult ντοκιμαντέρ για την indie σκηνή, τη φήμη και την τρέλα της μουσικής βιομηχανίας. Κέρδισε το μεγάλο βραβείο της κριτικής επιτροπής Φεστιβάλ Σάντανς το 2004 σε σκηνοθεσία της Όντι Τιμόνερ. Η ταινία γυρίστηκε σε περίοδο επτά ετών, ακολουθώντας τις μπάντες καθώς περιόδευαν και καταγράφει τις δημιουργικές εντάσεις μεταξύ τους.

• Το "Bohemian Like You" έγινε τεράστια επιτυχία και απογείωσε τη φήμη τους, όταν χρησιμοποιήθηκε σε διαφήμιση της Vodafone το 2001. Κανείς από το συγκρότημα δεν πίστευε αρχικά ότι το κομμάτι αυτό θα αποκτούσε τόσο μεγάλη απήχηση. Γενικότερα έχουν χρησιμοποιηθεί κομμάτια τους σε διαφημίσεις προϊόντων από αυτοκίνητα μέχρι αρώματα (φημολογείται ωστόσο ότι έχουν πει ένα μεγάλο "όχι" στην Coca Cola), κάτι που συνέβαλε στη δημοτικότητά τους σε ευρύτερο κοινό.

• Οι Dandy Warhols διαθέτουν ένα τεράστιο, ιδιόκτητο χώρο στο Portland, όπου έχουν στήσει το προσωπικό τους στούντιο με το όνομα "The Odditorium". Εκεί ηχογραφούν, κάνουν πρόβες και φιλοξενούν events. Σε αυτό αναφέρεται ο γνωστός τίτλος του άλμπουμ Odditorium or Warlords of Mars. To Odditorium θυμίζει μουσείο με λούτρινα ζωάκια, τεράστιες θήκες κρασιών, γλυπτά, φωτισμό α λα 70s και μεταλλικούς σωλήνες. Φίλοι τους και άλλες μπάντες έχουν αναφέρει χαρακτηριστικά για την αισθητική του "Tim Burton meets Velvet Underground".

• Ο Courtney Taylor-Taylor σπούδασε ψυχολογία στο Portland State University, γεγονός στο οποίο αποδίδει συχνά τους βαθυστόχαστους στίχους του και τον κοινωνικό του προβληματισμό.

• O Courtney έχει γράψει ένα graphic novel με τίτλο One Model Nation. Πρόκειται για ένα εναλλακτικό ιστορικό comic με πολιτικές και κοινωνικές προεκτάσεις. Μια μίξη αυτοβιογραφίας και φιλοσοφίας για την μουσική και τη ζωή στον δρόμο.

• Παρά την αμερικανική καταγωγή τους οι Dandy Warhols έχουν μεγαλύτερη απήχηση στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

• Το "Not If You Were The Last Junkie On Earth" (1997) αποτελεί μια ειρωνική απάντηση στην κουλτούρα των ναρκωτικών της δεκαετίας του ’90 και τους υποστηρικτές της. To video σκηνοθέτησε ο David LaChapelle.

• Το "The Last High" από το Welcome To The Monkey House (2003) υπήρξε ένα single που πολλοί αγνοούν. Ένα από τα πιο συναισθηματικά ώριμα κομμάτια των Dandy Warhols με την άψογη παραγωγή του Nick Rhodes των Duran Duran.

• Έγραψαν το "We Used To Be Friends" για την εισαγωγή της cult σειράς Veronica Mars, χωρίς να μπορούν να φανταστούν πόσο δημοφιλής θα γινόταν αυτή.

• Στο παρελθόν ο κιθαρίστας Peter Holmstrom είχε αναλάβει τα φωνητικά σε αρκετά κομμάτια, κάτι που λίγοι γνωρίζουν.

• Ο Brent DeBoer, ο ντράμερ, είναι ξάδερφος του Courtney Taylor- Taylor. Αυτή η οικογενειακή σχέση προσθέτει μια ενδιαφέρουσα δυναμική στην μπάντα.

• Η Zia McCabe όταν δεν παίζει keyboard και μπάσο, επιδίδεται σε house και electro DJ sets, ενώ εργάζεται και ως κτηματομεσίτρια στο Portland.

• Ο David Bowie είχε δηλώσει ότι οι Dandy Warhols ήταν μια από τις αγαπημένες του μπάντες. Τους είχε καλέσει μάλιστα να παίξουν ως support act στην περιοδεία του το 2003 και επηρέασε άμεσα το άλμπουμ τους Welcome To The Monkey House.

• Oι Dandy Warhols αγαπούν τα videogames. Το "Bohemian Like You" έχει συμπεριληφθεί σε πολλά παιχνίδια, ενώ οι ίδιοι έχουν δώσει συναυλίες σε πολλά gaming events. Το συγκρότημα και τα μέλη του έχουν εμφανιστεί ως χαρακτήρες ή έχουν αναφορές σε indie και ψυχεδελικά βιντεοπαιχνίδια.

• Υπάρχει ένα κοκτέιλ με το όνομα "Dandy Warhol" που έχει δημιουργηθεί προς τιμή τους στο Portland με βασικά συστατικά το τζιν, το λεμόνι, το θυμάρι (ή δεντρολίβανο) και το λικέρ Elderflower.

• Το εξώφυλλο του Thirteen Tales from Urban Bohemia είναι αυτοπροσωπογραφία που ζωγράφισε ο ίδιος ο Courtney Taylor-Taylor και θυμίζει punk Modigliani.

• Οι Dandy Warhols είναι ιδιαίτερα ενεργοί στα social media. Πάντα επικοινωνούν ανοιχτά και συχνά κάπως σαρκαστικά με τους θαυμαστές τους μέσω Instagram και X αποκτώντας με αυτό τον τρόπο ένα προσιτό και οικείο προφίλ.

• Στον τελευταίο τους δίσκο Rockmaker (2024) προσκάλεσαν μια σειρά guest μουσικών για να συμμετάσχουν, μεταξύ των οποίων ο Black Francis, ο γνωστός Frank Black των Pixies, ο James Mercer των The Shins, ο Slash και η Debbie Harry.