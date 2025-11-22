Steven Van Zandt: Aπό την E Street Band στους Sopranos

Κιθαρίστας στην E Street Band του Bruce Springsteen, πετυχημένος σόλο καλλιτέχνης, δημοφιλής ραδιοφωνικός παραγωγός και μανιώδης συλλέκτης garage ηχογραφήσεων της δεκαετίας του ’60 (και όχι μόνο), στιλάτος μαφιόζος (Silvio Dante) στην τηλεοπτική σειρά The Sopranos… Πριν να γίνει όλα αυτά, ο Steven Van Zandt (γνωστός επίσης ως Little Steven και Miami Steve) ήταν ήδη ένας θρύλος των -κατά Martin Scorsese- Κακόφημων Δρόμων του Νιου Τζέρσεϊ.

Jersey Shore

Ο Van Zandt γεννήθηκε ως Steven Lento στις 22 Νοεμβρίου 1950 στο Γουίθροπ της Μασαχουσέτης. Έχει ιταλική καταγωγή. Ο ένας παππούς του καταγόταν από την Καλαβρία και οι γονείς μιας γιαγιάς του από τη Νάπολη. Όταν ήταν επτά ετών, η οικογένεια μετακόμισε από τη Μασαχουσέτη στο Νιου Τζέρσεϊ.

Ο Van Zandt έμαθε να παίζει κιθάρα σε νεαρή ηλικία. Παρακολούθησε τις εμφανίσεις των Beatles στο The Ed Sullivan Show και των Rolling Stones στο Hollywood Palace το 1964. Έχει δηλώσει ότι όταν ήταν 13 ετών, ο George Harrison ήταν ο αγαπημένος του Beatle και αργότερα έγινε φίλος με τον Paul McCartney και τον Ringo Star.

Φοίτησε στο Λύκειο Μίντλταουν του Νιου Τζέρσεϊ, από όπου αποβλήθηκε επειδή αρνήθηκε να κόψει τα μακριά μαλλιά του. Αργότερα επέστρεψε στο σχολείο το 1968, κυρίως για να κατευνάσει τη μητέρα του. Ως έφηβος, ενεπλάκη σε αυτοκινητιστικό ατύχημα που τον ανάγκασε να χτυπήσει το κεφάλι του στο παρμπρίζ, αφήνοντάς του αρκετές ουλές. Για να το καλύψει αυτό, άρχισε να φοράει καπέλα και αργότερα, μεγάλες μπαντάνες, που έχουν γίνει η χαρακτηριστική του εμφάνιση. Γύρω στον Αύγουστο του 1964, σχημάτισε το πρώτο του βραχύβιο συγκρότημα, τους Whirlwinds. Tον Μάιο του 1966 εντάχθηκε στους Shadows – φόρος τιμής στη μεγάλη αγγλική μπάντα. Αναφέρει ως πρώιμες επιρροές συγκροτήματα της British Invasion, όπως τους Dave Clark Five, καθώς και τον Ravi Shankar και την κουλτούρα της Ινδίας. Στις αρχές της δεκαετίας του 1970, ο Van Zandt εργάστηκε στην κατασκευή δρόμων για δύο χρόνια πριν επιστρέψει στον χώρο της μουσικής.

Η σχέση του Van Zandt με τον Springsteen ξεκινά από τις πρώτες μέρες που και οι δύο έπαιζαν σε λιγότερο γνωστά συγκροτήματα στη σκηνή των μπαρ του Jersey Shore∙ωστόσο δεν εντάχθηκε επίσημα στην E Street Band μέχρι το τρίτο άλμπουμ του Springsteen, το Born to Run του 1975, όταν ο Springsteen κάλεσε τον παλιό του φίλο για να τον βοηθήσει με τις ενορχηστρώσεις για κόρνα. Γρήγορα αναδείχθηκε σε σημαντικό παράγοντα στις ηχογραφήσεις του Boss, ως κιθαρίστας, ενορχηστρωτής και συμπαραγωγός κλασικών δίσκων όπως τα Darkness on the Edge of Town, The River και Born in the USA.

Οι δυο τους γνωρίστηκαν για πρώτη φορά όταν ο Springsteen βρισκόταν στο κλαμπ Hullabaloo στο Middletown του Νιου Τζέρσεϊ και άκουσαν τον Van Zandt να ερμηνεύει το "Happy Together" των Turtles με τους Shadows. Έπαιξαν μαζί σε συγκροτήματα όπως οι Steel Mill.

Southside Johnny & the Asbury Jukes

Την εποχή που εντάχθηκε στην E Street Band, ο Van Zandt άρχισε επίσης να εργάζεται ως στιχουργός, παραγωγός και κιθαρίστας με ένα άλλο συγκρότημα με τους Jersey Shore Ties, τους Lost Boys, τους Southside Johnny and the Asbury Jukes. Τα τρία πρώτα άλμπουμ αυτού του συγκροτήματος ήταν σε μεγάλο βαθμό μια αντανάκλαση του οράματος του Van Zandt για ένα είδος σύγχρονoυ γλετζέδικου R&B με horn section, βασισμένου στο στυλ της δεκαετίας του 1950.

Τον Ιούλιο του 1975, o Van Zandt εντάχθηκε επισήμως στην E Street Band του Springsteen και στη συνέχεια τον συνόδευσε στην περιοδεία Born to Run. Εν τω μεταξύ, πίσω στο Asbury Park, το σχήμα των παλιών γνωστών τους The Jukes εξελίχθηκε στους Southside Johnny & the Asbury Jukes και συνέχισαν να παίζουν ως η house μπάντα στο τοπικό κλαμπ Stone Pony. Ωστόσο, ο Van Zandt διατήρησε τη συνεργασία του με τους Jukes και παρήγαγε ένα demo τεσσάρων τραγουδιών στα Record Plant Studios, το οποίο προσέλκυσε την προσοχή της Epic Records. Αυτό οδήγησε στη συνέχεια στην παραγωγή από τον Van Zandt του πρώτου τους άλμπουμ I Don't Want to Go Home. Ο Van Zandt έγραψε επίσης τρία τραγούδια για το άλμπουμ, συμπεριλαμβανομένου του "How Come You Treat Me So Bad?", το οποίο περιλάμβανε guest φωνητικά από τον Lee Dorsey και το ομώνυμο κομμάτι. Άλλα highlights στο άλμπουμ είναι δύο τραγούδια που δώρισε ο Springsteen, τα "The Fever" και "You Mean So Much To Me". Ο Clarence Clemons έπαιξε μπάσο στο πρώτο, ενώ το δεύτερο ερμηνεύτηκε ως ντουέτο από τους Southside Johnny και τη Ronnie Spector.

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970, ο Van Zandt συνέχισε την παραγωγή δύο ακόμη άλμπουμ με τους Jukes. Στο This Time It's For Real, που κυκλοφόρησε το 1977, ο Van Zandt έγραψε οκτώ από τα δέκα τραγούδια του άλμπουμ, συμπεριλαμβανομένων τριών που συνέγραψε ο Springsteen. Περιείχε επίσης guest εμφανίσεις από τους Drifters, τους Coasters και τους Five Satins, όλα τους θρυλικά ονόματα του doo woop και του rhythm and blues των 50s. Το τρίτο άλμπουμ τους Hearts Of Stone (1978) περιείχε μόνο πρωτότυπο υλικό. Ο Van Zandt έγραψε επτά από τα εννέα τραγούδια, συμπεριλαμβανομένου του "Trapped Again", που συνέγραψε με τους Southside Johnny και Springsteen. Ο Springsteen χάρισε δύο ακόμη τραγούδια, το ομώνυμο και το "Talk to Me".

Sun City

Ο Van Zandt επέκτεινε την ύφος των Asbury Jukes στο σχήμα των Little Steven and the Disciples of Soul, με τους οποίους ηχογράφησε τέσσερα άλμπουμ στην δεκαετία του '80. Με τη μπάντα αυτά προσέθεσε μια ισχυρή κοινωνικοπολιτική συνείδηση ​​στο μουσικό μείγμα. Ακτιβιστής για τα πολιτικά δικαιώματα των Αφροαμερικανών και με ενεργό συμμετοχή σε μια πληθώρα σκοπών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την κοινωνική δικαιοσύνη, ο Van Zandt έδειξε τον διεθνισμό του κυκλοφορώντας το single και βίντεο "Sun City" (στο οποίο συμμετείχαν πολυάριθμοι καλεσμένοι) υπό την αιγίδα του Artists United Against Apartheid, ένα τραγούδι-καταγγελία του ρατσιστικού καθεστώτος της Νότιας Αφρικής που εντασσόταν στην ευρύτερη παγκόσμια καμπάνια για την απελευθέρωση του Νέλσον Μαντέλα.

«Είχα ξεκινήσει αυτό το ταξίδι αυτομόρφωσης που είχε να κάνει με την πολιτική», λέει. «Άρχισα να συνειδητοποιώ ότι [οι Αμερικανοί] δεν ήταν οι ήρωες της δημοκρατίας σε όλο τον κόσμο και άρχισα να νιώθω κάποια ενοχή και μια αίσθηση υποχρέωσης να κάνω κάτι γι' αυτό».

Ο Van Zandt αποχώρησε από την E Street Band το 1984 για να επικεντρωθεί στη δική του μουσική, αλλά επανεντάχθηκε στα μέσα της δεκαετίας του '90. Έκτοτε παρέμεινε κοντά στον Springsteen και την παρέα του, ενώ παράλληλα ακολούθησε πολλές άλλες δημιουργικές ασχολίες, μουσικές και άλλες.

Mafia consiglieri

Μέχρι τη δεκαετία του '90, ο Van Zandt είχε ζήσει τουλάχιστον δύο ζωές —μία ως mainstream rocker και μία ως hardcore ακτιβιστής. Ήταν ώρα για μια τρίτη. Το 1999, ο David Chase κάλεσε τον Van Zandt να συμμετάσχει στη νέα του τηλεοπτική εκπομπή, τους Sopranos. Ως Silvio Dante, ήταν ο άνευ όρων πιστός consiglieri (σύμβουλος) που καθόταν στα δεξιά του αφεντικού Tony Soprano (James Gandolfini), μιμούμενος ατάκες του Al Pacino από τον Νονό. Mια σχέση που παραδόξως αντικατόπτριζε την πραγματική του σχέση με τον Springsteen.

Εκείνη την εποχή, ο Chase έψαχνε για ένα δίκτυο για να παράγει μια νέα σειρά που έγραφε για έναν μαφιόζο σε θεραπεία. Το HBO έδωσε το πράσινο φως για τη σειρά. Το 1997, ο Van Zandt και το υπόλοιπο καστ γύρισαν το πιλοτικό επεισόδιο της σειράς The Sopranos, αν και δεν προβλήθηκε μέχρι το 1999.

«Τρεις εβδομάδες αφότου βγήκε στον αέρα, περπατούσα στον δρόμο και φαινόμουν πολύ διαφορετικός στη σειρά», λέει ο Van Zandt. «Όμως όλοι με σταμάτησαν και μου μιλούσαν για τους Sopranos. Έτσι απλά, 25 χρόνια ένας ροκ σταρ έφυγε από το παράθυρο, σαν να μην συνέβη ποτέ. Και μέχρι τη δεύτερη σεζόν, έγινε εντελώς απροσδόκητα τεράστια επιτυχία. Δεν είχα καμία πρόθεση να επιστρέψω στη μουσική. Αγκάλιαζα πλήρως αυτή την εντελώς νέα τέχνη, σαν να μου δόθηκε ένα δώρο από τους θεούς».

O Van Zandt λέει για τη σχέση του με τον αείμνηστο James Gandolfini (1961 – 2013): «Κανείς από τους δύο μας δεν λαχταρούσε πραγματικά τα φώτα της δημοσιότητας. Εγώ ήμουν το δεξί χέρι του Springsteen, εκείνος ήταν ηθοποιός χαρακτήρων, και αυτό μας έφερε πιο κοντά. Πριν το καταλάβεις, χωρίς να το συνειδητοποιήσω πραγματικά, ανέλαβα τον ρόλο που είχα με τον Bruce σε όλη μου τη ζωή. Ήξερα πώς είναι να είσαι ο μόνος άνθρωπος που μπορούσε να εμπιστευτεί το αφεντικό, που δεν φοβάται το αφεντικό, που μπορούσε να του φέρει άσχημα νέα. Κάθε αφεντικό, κάθε σούπερ σταρ, κάθε επιτυχημένος στον κόσμο θα έπρεπε να έχει έναν τύπο από την παλιά γειτονιά που δεν φοβάται και θα του πει την αλήθεια».

Underground Garage & Memoir

Το 2002 ο Van Zandt ξεκίνησε την μακροχρόνια ραδιοφωνική του εκπομπή Little Steven's Underground Garage, μεταδίδοντας άγνωστές γακαραζόμπαντες απ’ όλο τον κόσμο. Το 2006 ίδρυσε την ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία Wicked Cool, που ειδικεύεται στο garage-rock, ενώ δημιούργησε τα δύο μουσικά κανάλια που παίζουν επώνυμα μουσική επί 24/7 στο SiriusXM (Underground Garage και Outlaw Country). Το 2007 εγκαινίασε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Rock And Roll Forever Foundation, με στόχο τη διδασκαλία της ιστορίας και του πολιτιστικού αντίκτυπου της μουσικής σε μια νεότερη γενιά. Το 2013, ο Van Zandt πραγματοποίησε ένα μακροχρόνιο όνειρο να επανενώσει τα αρχικά μέλη των Rascals, θρυλικού blue-eyed soul συγκροτήματος της δεκαετίας του '60, προκειμένου να εμφανιστούν στη θεατρική παραγωγή πολυμέσων Once Upon A Dream, την οποία έγραψε και σκηνοθέτησε ο ίδιος.

Το 2011 ο Van Zandt εξέδωσε τα απομνημονεύματά του με τον τίτλο Unrequited Infatuations: A Memoir (Da Capo). Μια ιστορία αυτογνωσίας, που ξεκινά σε ένα υπνοδωμάτιο στα προάστια του του Νιου Τζέρσεϊ στις αρχές της δεκαετίας του '60, ξεδιπλώνεται σε μερικές από τις μεγαλύτερες σκηνές της χώρας και στη συνέχεια εξαπλώνεται σε όλο τον κόσμο, αποδεικνύοντας ξανά και ξανά πώς το rock ‘n’ roll έχει τη δύναμη να αλλάξει τον κόσμο προς το καλύτερο. Γραμμένο με την αμεσότητα της προφορικης αφήγησης, το βιβλίο σκάβει κάτω από την επιφάνεια της μουσικής του, εξελίσσοντας σε κάτι εξαιρετικά πλούσιο και περίπλοκο. Είναι εν μέρει μάθημα ιστορίας του rock ‘n’ roll, εν μέρει πολιτικό θρίλερ, εν μέρει αποκαλυπτική βουτιά στην αδελφότητα ενός συγκροτήματος. Και πολλά άλλα. Αυτό που είναι πιο εντυπωσιακό είναι η αυτοσαρκαστική ειλικρίνεια του Van Zandt. Έχει το θάρρος να γράψει για τις αποτυχίες του, μαζί με ιστορίες για την τεράστια επιτυχία του. Οι ιστορίες είναι επίσης εξαιρετικά διασκεδαστικές και συναισθηματικά φορτισμένες.

«Ο σκοπός ολόκληρου του βιβλίου είναι η εκ των υστέρων γνώση – η αναδρομή όχι μόνο στο να ξαναζήσω και να αφηγηθώ τι συνέβαινε, αλλά και να έχω την ευκαιρία να αναλύσω τα πράγματα με έναν τρόπο που δεν το είχα κάνει τότε. Ήταν ένα δώρο», λέει.

Μέρος της απόφασής του να εγκαταλείψει την E Street Band, εξηγεί ο Van Zandt, ήταν το ότι παρακολούθησε τη μεταμόρφωση του Springsteen μεταξύ της κυκλοφορίας του Born to Run και του επόμενου άλμπουμ, Darkness on the Edge of Town. Ο φίλος του για χρόνια ξαφνικά «έπαιζε έναν χαρακτήρα» και αυτό ενόχλησε τον Van Zandt. Τώρα, 50 χρόνια αργότερα, βλέπει τα πράγματα διαφορετικά.

«Εκείνη την εποχή προσπαθούσα απλώς να φτιάξω την καλύτερη δυνατή μουσική και η απόλυτη συγκέντρωσή μου ήταν σε αυτό», λέει. «Ο Bruce περνούσε μια τεράστια αλλαγή ταυτότητας και δεν έδινα ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό. Αλλά δεν επρόκειτο για εγωκεντρισμό ή φόβο επιτυχίας... ήταν στην πραγματικότητα πράγματα με τα οποία αντιμετώπιζε πραγματικά προβλήματα, που είχαν να κάνουν με την αλλαγή της δημόσιας ταυτότητάς του».

Τα τελευταία χρόνια, ο Van Zandt έχει μείνει ως επί το πλείστον μακριά από την πολιτική, τόσο τη διεθνή όσο και την εγχώρια. Αντίθετα, έχει επικεντρώσει τον ακτιβισμό του στον κόσμο της μουσικής.

«Όλη αυτή η ένταση και η εστίαση δαπανήθηκαν για τη διάσωση του απειλούμενου είδους του rock ‘n’ roll τα τελευταία 20 χρόνια», λέει. «Ξαφνικά, οι λογιστές και οι μεσίτες διοικούν τον κόσμο. Τους αρέσει ένα ωραίο και σταθερό αποτέλεσμα, και το rock ‘n’ roll είναι λίγο ασταθές…».

Και φυσικά, συνεχίζει ενίοτε να παίζει και να κάνει περιοδείες με τον Bruce Springsteen και την E Street Band. Είναι μια οικογένεια.

«Όσο στέκομαι δίπλα στον Bruce, είμαστε μια μπάντα», λέει. «Έχουμε μια αλληλεπίδραση που συμβαίνει πάνω στη σκηνή, συμβαίνει και εκτός σκηνής και πηγαίνει πέρα ​​από τη μουσική. Είμαστε η παρέα, φίλοι, οικογένεια. Και σε αυτό ανταποκρίνονται οι άνθρωποι που μας βλέπουν - στη φιλία που εύχονται να είχαν ή στην οικογένεια που θα ήθελαν».