Και καθώς αυτοί που ξέρουν πώς παίζεται το παιχνίδι της μουσικής βιομηχανίας έχουν ξεκινήσει τις χειμερινές διακοπές, σε επίπεδο σοβαρών νέων κυκλοφοριών έχουν μείνει ελάχιστες εκπλήξεις, ενώ ήδη λαμβάνουμε τα πρώτα δείγματα από τους δίσκους που θα μας απασχολήσουν το 2022.

Ακολουθούν τα 7 κομμάτια που ξεχωρίσαμε από τις παραγωγές που κυκλοφόρησαν την εβδομάδα που διανύσαμε για τις λίστες του Σαββατοκύριακου και τις τελευταίες ημέρες του Οκτωβρίου.

1. The War On Drugs - "Change" (Atlantic)

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, καλύψαμε επαρκώς τη δισκογραφική επιστροφή των War On Drugs, όμως ίσως παραλείψαμε να αναφέρουμε την προσπάθεια του γκρουπ να κερδίσει λίγη από την αίγλη που είχε πρόσφατα η αναβίωση του κλασσικού άλμπουμ Rumours των Fleetwood Mac.

2. Metronomy - "It’s Good To Be Back" (Because)

Ασφαλώς και είναι καλό να επιστρέφουν στη ραδιοφωνική ποπ φόρμα μπάντες με τη (γαλλική) φινέτσα των Metronomy. Μας έλειψε ο σουρεαλισμός των videos και οι πιασάρικες μελωδίες πάνω από ανεβαστικά disco beats. To άλμπουμ έρχεται τον Φεβρουάριο του 2022.

3. Snoh Aalegra feat. Tyler The Creator - "Neon Peach" (UMG)

Άλλο ένα video για το eye candy της υπόθεσης. Ακόμη και αν δεν ξέρετε πόσο sexy cool είναι η R&B της Snoh Aalegra, ο Tyler φρόντισε για εσάς. Στο “Neon Peach”, πιθανό πέραν από τα φωνητικά του να προσέθεσε και λίγη από την 80s ενορχηστρωτική μαγεία του Igor. Το αποτέλεσμα είναι από τα καυτά jams αυτής της εβδομάδας.

4. Beach Bunny - "Oxygen" (Mom + Pop)

Αν δύο εβδομάδες πριν θριαμβολογούσαμε για την επάνοδο της female indie ροκ μέσα από τις κιθάρες των Snail Mail, σήμερα έχουμε βάσιμες υποψίες ότι οι νεφελώδεις και γεμάτες νεύρο κιθάρες των Beach Bunny ίσως επαναφέρουν στην μόδα τον ήχο των Lush στην 4AD.

5. Jay- Z & Kid Cudi - "Guns Go Bang" (Netflix)

Την επόμενη εβδομάδα, στις 3 Νοεμβρίου το Netflix παρουσιάζει το western φιλμ The Harder They Fall, σε σκηνοθεσία Jeymes Samuel και με πρωταγωνιστές τους Jonathan Majors, Idris Elba, Lakeith Stanfield και Regina King. O Jay Z, εκτός από παραγωγός της ταινίας, έχει αναλάβει και την επιμέλεια του soundtrack και εκεί συναντάμε ερμηνείες και νέα μουσική από ονόματα όπως Koffee, Cee Lo Green και Lauryn Hill μεταξύ άλλων. Στο “Guns Go Bang” ο Cudi επιστρέφει στις σπαγγέτι μελώδιες που ίσως κάποιοι θυμούνται από το εφήμερο hit “She Came Along” με τον Sharam των Deep Dish.

6. Geese - Fantasies / Survival (Partisan Records)

Oι ανερχόμενοι Geese από το Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, στο ντεμπούτο album που κυκλοφόρησαν αυτή την εβδομάδα με τίτλο Projector για την Partisan Records ακούγονται πιο κοφτεροί από τους Parquet Courts και σχεδόν το ίδιο art με τους Talking Heads.

7. A$AP Rocky - Palace ( RCA)

Αν θέλετε να θυμηθείτε πόσο ωμή και ανέλπιστα cool ήταν η φωνή και το flow του A$AP Rocky όταν μας πρωτοσυστήθηκε 10 χρόνια πριν, μπορείτε από σήμερα να στριμάρετε και επίσημα σε όλες τις πλατφόρμες το mixtape που τον έκανε viral και παράλληλα έβαλε σε ράγες το σχέδιο του A$AP Yams για την παγκόσμια κυριαρχία της A$AP κολλεκτίβας. Το περίφημο Live. Love. A$AP mixtape, που μέχρι τώρα έψαχναν οι πιο ψιλιασμένοι σε hip hop blogs, είναι επίσημα σε όλες τις πλατφόρμες και από το εναρκτήριο “Palace” μέχρι τα hits “Peso” και “Purple Swag”, καθώς και το ακυκλοφόρητο μέχρι σήμερα “Sandman”, υπενθυμίζει γιατί ο Rocky άλλαξε το ραπ παιχνίδι για τη Νέα Υόρκη.