Τα 7 θα ήταν λίγα, τα 10 μπορεί να σας πέσουν πολλά. Σε μια συνηθισμένη χρονιά θα είχαμε αρχίσει να συζητάμε για τα best of και xριστουγεννιάτικα, αλλά καθώς ο πλανήτης βρίσκει τα πατήματα του στην μετά πανδημίας εποχή, η μουσική που κυκλοφόρησε ήταν μπόλικη και, όπως θα διαβάσετε, στρίμωξε αρκετούς σούπερ σταρ στην ίδια λίστα.

Ακούτε και ακολουθείτε την λίστα που ανανεώνεται εβδομαδιαία στο παρακάτω link.

1. TNGT - "Tums" (Warp)

Οι Lunice και Hudson Mohawke είδαν τον κόσμο και τους djs να επιστρέφουν και να “ιδρώνουν” τις πίστες και είπαν να συνεισφέρουν για να αλλάξει πίστα ο κόσμος του φουτουριστικού beatmaking. Το “Tums” μαζί με το video που το συνοδεύει κάνει τον Aphex περήφανο.

2. Travis Scott - "Escape Plan" (Columbia)

Και μιας και είμαστε στην urban ηχητική ζώνη, δεύτε λάβετε ολοκαίνουριο Travis Scott.

3. Terrace Martin feat. Kendrick Lamar, James Fauntleroy, Snoop Dogg, Ty Dolla Sign - "Drones" (BMG)

Kendrick ακούμε και Kendrick δεν βλέπουμε, με τις σπάνιες εξαιρέσεις των συνεργασίων. Εδώ στο καινούριο album του Terrace Martin αλλά πραγματικά ξέραμε από τις εποχές “To Pimp A Butterfly” ότι στον K. Dot ταιριάζει το funk.

4. Silk Sonic - "Smokin Out The Window" (Atlantic)

Οι Bruno Mars και Anderson Paak έχουν πιστέψει για τα καλά ότι είναι οι Bootsy Collins και ότι ζούμε στα erotic 70s. Και πού το κακό θα αναρωτηθεί κάποιος. Νέο single από το πρωτοκλασσάτο δίδυμο.

5. Saber Rider - "Vivian" (Just Gazing)

Ένα μικρό εγχώριο ambient διάλειμμα ή μήπως να γράψω θαύμα(;) και συνεχίζουμε. Η Αλίκη στην ambient pop wonderland με τις ευλογίες του τηλεοπτικού BBC.

6. Spiritualized - "Always Together With You" (Bella Union)

“Βρε καλώς τα παιδιά” vol 1. Κυρίες και κύριοι ο Jason Pierce βρήκε επιτέλους το ίδιο ηχητικό set up και τα ίδια bleeps με τα οποία δημιούργησε το έπος “Ladies and gentlemen…” και είναι κοντά στο να μας πείσει ότι είναι σε φόρμα.

7. Cat Power - "Pa Pa Power" (Domino)

Και ένα για το Halloween που χάσαμε. Η Chan Marshall διασκευάζει Ryan Gosling (Dead Man’s Bones) ίσως τόσο καλά, όσο διασκεύασε Frank Ocean.

8. Foals - "Wake Me Up" (Warner)

“Βρε καλώς τα παιδιά” vol 2. Yannis Philippakis και η παρέα των Foals σε disco διαθέσεις. Αφού εκεί το πήγε το γαλλικό αντίπαλο δέος των Breakbot γιατί όχι και οι Άγγλοι, με το γνωστό τους ελαφρά ροκ γρέζι.

9. Shygirl - "Cleo" (Because)

΄Επικ. Ειδικά ο συνδιασμός alt r&b μούσας πάνω από επιβλητικά έγχορδα και σχεδόν house beats είναι ικανά να απογειώσουν την έτσι κι αλλιώς ανερχόμενη Shygirl.

10. Spiller feat. Sophie Ellis Baxter - "Groovejet" (Purple Disco Machine & Lorenz Rhode remix)

Η Defected αφήνει στον Purple Disco Machine το ξεσκόνιμα μερικών κλασσικών anthems της. Σε έναν ιδανικό κόσμο αυτό το κομμάτι θα ακουστεί σε όλα τα σωστά parties των Σαββατοκύριακων που έρχονται.