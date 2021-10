Το νέο κομμάτι τους με τίτλο “Change” κυκλοφόρησαν οι The War On Drugs, το οποίο αποτελεί και το τελικό preview της επικείμενης δισκογραφικής τους δουλειάς. Ο δίσκος τους I Don’t Live Here Anymore πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 29 Οκτωβρίου από την Atlantic, ενώ το πρώτο του single που έχει ήδη κυκλοφορήσει, τιτλοφορείται “Living Proof”.

Το νέο κομμάτι του συγκροτήματος βρίσκει τον τραγουδιστή τους, Adam Granduciel, να περιηγείται στις δυσκολίες που ενέχει το να αλλάζεις ως άτομο.

Ο ίδιος μίλησε για την έννοια της αλλαγής και της αποδοχής σε μία πρόσφατη συνέντευξή του στο ΝΜΕ, όπου ανέφερε μεταξύ άλλων: «Νομίζω πως υπάρχει μια επιβεβαίωση στο γεγονός ότι κάποτε καταλαβαίνουμε ότι δεν είμαστε τέλειοι. Κανείς δεν είναι. Το καταλαβαίνεις ότι κάπου υστερείς, όμως καταλαβαίνεις επίσης και τι είναι πραγματικό και σημαντικό και ότι στο τέλος της ημέρας λίγα πράγματα είναι αυτά που έχουν σημασία».

Ο Granduciel μίλησε επίσης για το πως το γεγονός ότι απέκτησε το πρώτο του παιδί επηρέασε το πως δουλεύει τη νέα του μουσική: «Το να βλέπω τον γιο μου να γυρνάει κουμπιά, να συνδέει πράγματα, να παίζει synths ή φυσαρμόνικα με έκανε να συνειδητοποιήσω ότι αυτό είναι κάτι που εγώ το περνάω στον ίδιο. Μου θύμισε επίσης ότι κάθε είδους μουσική οφείλει να είναι γεμάτη ενθουσιασμό. Εγώ ο ίδιος ένιωσα γεμάτος από το ότι προσπαθούσα να φτάσω στην καρδιά κάθε κομματιού του δίσκου. Όταν την βρίσκεις, σε εξιτάρει και δεν μπορείς να σταματήσεις να το σκέφτεσαι».

Ακούστε εδώ το “Change”: