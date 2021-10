Ο δίσκος με την εκρηκτική εμφάνιση του καλλιτέχνη, με τίτλο Live from the Acropolis, αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 29 Οκτωβρίου

Έναν live δίσκο από τη μυσταγωγική του εμφάνιση στο Ηρώδειο το περασμένο καλοκαίρι πρόκειται να κυκλοφορήσει ο Max Cooper. Η ζωντανή ηχογράφηση του αγαπημένου πρωτοπόρου του ήχου και της εικόνας, με τίτλο Live from the Acropolis, αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 29 Οκτωβρίου.

Το Live at the Acropolis είναι ένα live άλμπουμ 18 συνθέσεων, από την παράσταση που πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουλίου 2021, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και σε παραγωγή του Plisskën Festival. Το άλμπουμ περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα έργων του Cooper, από πρωτότυπες δουλειές του όπως τα Emergence, One Hundred Billion Sparks και Yearning for the Infinite, έως μοναδικές επανεκτελέσεις συνθέσεων των Joep Beving και Henry Green.

Για την κυκλοφορία του δίσκου, ο Max Cooper δήλωσε: « Η εμφάνισή μου στην Ακρόπολη ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία, ένα εξαιρετικά έντονο συναυλιακό σενάριο κατά τη διάρκεια του οποίου η αρχιτεκτονική του χώρου είναι πάντα παρούσα».

Αντίστοιχα, ο Wim Mertenes τοποθετήθηκε γύρω από την εμφάνιση του Cooper στο Ηρώδειο: «Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι πλέον βλέπουμε τις παραστάσεις στο Ηρώδειο ως «πριν τον Max Cooper» και «μετά τον Max Cooper». Ο αντίκτυπος της παράστασης ήταν τόσο τεράστιος σε όλους όσοι εμπλέκονται με το μνημείο, που άλλαξε την οπτική μας για τα πρότυπα των μελλοντικών παραγωγών μας, καθώς και εμάς τους ίδιους, ώστε να εξερευνήσουμε ακόμη περισσότερο τα όριά τους».

Για την εμφάνιση του καλλιτέχνη στον αρχαιολογικό χώρο, η ομάδα πίσω από το Plisskën Festival είχε αναφέρει: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που προχωρήσαμε για πρώτη φορά σε μετάκληση ενός αμιγώς techno καλλιτέχνη στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού».

Ο δίσκος Live from the Acropolis αναμένεται να κυκλοφορήσει σε ψηφιακή μορφή. Δείτε εδώ το Tracklist του:

Ψηφιακό Tracklist

01 Max Cooper feat. Samad Khan - Porous Space

02 Max Cooper – Unreleased I

03 Max Cooper - Transcendental Tree Map

04 Max Cooper and Tom Hodge - Symmetry

05 Max Cooper – Leaving This Place

06 Max Cooper - Waves

07 Max Cooper – Origins

08 Max Cooper – Spike

09 Max Cooper – Hope

10 Max Cooper – Unreleased II

11 Joep Beving - Hanging D (Max Cooper remix)

12 Max Cooper - Penrose Tiling (Max Cooper remix)

13 Henry Green - Realign (Max Cooper remix)

14 Max Cooper - Perpetual Motion

15 Max Cooper – Identity

16 Max Cooper – Unreleased III