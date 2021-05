Μουσική και μόδα. Δύο κλάδοι πλέον άρρηκτα συνδεδεμένοι. Για την ακρίβεια, η συνεργασία τους είναι ίσως το σημαντικότερο εργαλείο για την όποια μαζική επέλαση των δύο, ειδικά στα νεότερα ακροατήρια.



Κάποιοι θα ισχυριστούν, ότι από τότε που κουνούσε τους γοφούς του μέσα σε κομψά κουστούμια ο βασιλιάς Elvis, η σύνδεση των δύο υπήρχε, αλλά η ιστορία κατέγραψε σαν πρώτη εμπορική κορύφωση της συνεργασίας τις χρυσές -vintage- δουλειές της Vivienne Westwood στο Λονδίνο και την Νέα Υόρκη στα 70s.



Έκτοτε, η σκέψη του να δημιουργηθούν επαγγελματικοί δεσμοί ανάμεσα στα δύο βασικά ενδιαφέροντα της νεανικής κουλτούρας, ειδικά στις μέρες του ίντερνετ, πήρε άπειρες μορφές και δημιούργησε (και εξακολουθεί να δημιουργεί) συχνές μαζικές τάσεις.



Ακολουθούν 10 φορές που οι μουσικοί αποφάσισαν ότι μπορούν να μεταφέρουν στην μόδα την αναγνωρισιμότητά τους -είτε δημιουργώντας τις δικές τους σειρές, είτε συνεργαζόμενοι με μεγάλους οίκους.

1. Η Χ-Large του Μike D (Beastie Boys) και η X-Girl της Kim Gordon

Δημιουργήθηκε το 1991, λίγο πριν ξεκινήσει ο δημιουργικός οργασμός των Beasties με το δικό τους fanzine, το δικό τους label, το στούντιο στο L.A. και τις δικές τους μουσικές παραγωγές. Ακριβώς όπως το ορίζει το όνομα και όπως πρόσταζε η μόδα της εποχής, η X-Large είχε πείσει τη νεολαία με μπροστάρηδες τους Beastie Boys (ιδρυτές του fashion brand ήταν τυπικά οι Eli Bonerz και Adam Silverman) ότι είναι cool να φοράς τα ρούχα 2-3 νούμερα μεγαλύτερα. Σίγουρα ένιωθες πιο άνετα και με τον αέρα του “Fight For Your Right To Party”, οι boutique σε Λος Άντζελες, Νέα Υόρκη, Τόκιο, Σιάτλ και Τορόντο πουλούσαν ασταμάτητα. Ήταν ασφαλώς θέμα χρόνου στο πρώτο μισό των 90s η X-Large να συνδεθεί με οτιδήποτε cool, από τη skate και τη surf κουλτούρα μέχρι τους Sonic Youth. H Kim Gordon μαζί με την Daisy Von Furth είχαν την δική τους Χ-Girl σειρά και κάπου στο απόγειο, το 1994, το brand παίρνει διαστάσεις fashion θρύλου, όταν η Sofia Coppola μαζί με τον Spike Jonze υπογράφουν την παραγωγή του νεοϋρκέζικου catwalk, ενώ η φρέσκια από το Kids Chloe Chevigny, γίνεται το πρόσωπο της φίρμας για εκείνη την περίοδο. Tην τελευταία φορά που κάποιο Beastie Boy καταπιάστηκε με τη μόδα, ήταν όταν ο Ad Rock που λάνσαρε αυτά τα Ramos sneakers για την Keep.







2. Wu Wear από τους Wu Tang Clan

Τα νέα για την X-Large σίγουρα είχαν φτάσει στα αυτιά του συμπαραγωγού και οικονομικού μάνατζερ των Wu Tang, Oliver Power Grant. Mέχρι το ’94 που η επίδραση του “Enter The Wu” είχε αποκτήσει παγκόσμιες διαστάσεις και είχε έρθει η ώρα για την εφαρμογή του πρώτου 360° μοντέλου στην μουσική βιομηχανία. Μέρος της «ιδέας» που ήταν πλέον το rap γκρουπ από το Λονγκ Άιλαντ της Νέας Υόρκης, ήταν και η δική τους σειρά ρούχων, Wu Wear, σφραγίζοντας μότο της εποχής όπως «το rap είναι τρόπος ζωής». Για τους Wu Tang, δεν ήταν μόνο τρόπος ζωής αλλά και μία από τις μακροβιότερες σειρές με street ρούχα, είτε σε δική τους παραγωγή, είτε με συνεργασίες άλλων επιδραστικών εταιρειών. Το περίφημο “W” σήμα τους συνδέθηκε με θρυλικές καμπάνιες για νεοϋρκέζικες ετικέτες όπως η ALIFE αλλά και παγκόσμια προσβάσιμες σειρές ρούχων, μέσα από τη συνεργασία με τη Nike. Και ειδικά στην Αμερική, πολιτείες όπως οι Νέα Υόρκη, Φιλαδέλφια, Βιρτζίνια, Λος Άντζελες και Ατλάντα είχαν τα δικά τους Wu Wear καταστήματα. Οι επικριτές δίκαια κάποιες φορές έβρισκαν στον σχεδιασμό ομοιότητες με τις street σειρές από οίκους μόδας όπως οι Ralph Lauren και Tommy Hilfiger.

3. Sean John - P. Diddy

To 1998, ο πάντα πρωτοπόρος σε επίπεδο μουσικής επιχειρηματικότητας Puff Daddy aka P.Diddy aka Sean John Combs λανσάρει την sport collection της φίρμας Sean John. Μέχρι τις αρχές των 00s τα SJ είναι σε 1,200 Macys καταστήματα ανά τον κόσμο και ο Diddy τζιράρει πάνω από 200 μύρια ετησίως. Το 2004 μάλιστα η σειρά κερδίζει και Fashion Designers of America βραβείο και έκτοτε η σφραγίδα του Combs φιγουράρει σε αμέτρητες συνεργασίες, από ρολόγια μέχρι αρώματα. Για πολλούς στον χώρο της rap, ο Diddy ήταν από τους πρώτους που το έκαναν σωστά και με τεράστιο κέρδος, αρκεί βέβαια όσοι τον υποστηρίζουν να μην ξεχνάνε ότι πριν απ' όλους υπήρξε ο μάνατζερ των Run DMC, συνιδιοκτήτης της Def Jam και ο ορισμός του mogul για αρχάριους, Russell Simons που επίσης ξεκίνησε την σύνδεση μόδας με μουσική με τη δική του αθλητική σειρά Russell Athletics.

4. L.A.M.B. - Gwen Stefani





Η επαναφορά της Gwen Steafani στα charts στις αρχές των 00s αμέσως μετά τον «κύκλο» των No Doubt, είχε ολόκληρο το πακέτο. Από φρέσκο στυλ και φρέσκα beats με την υπογραφή των Neptunes μέχρι την δική της, γεμάτη χρώματα, σειρά ρούχων και αξεσουάρ που καθόλου τυχαία έφερε τον ίδιο τίτλο, με το εμβληματικό τότε ντεμπούτο της σαν σόλο καλλιτέχνης. To Love Angel Music Baby, επαναπροσδιόρισε τον μαξιμαλισμό σε όλα του και ο θόρυβος που ακολούθησε το street στυλ αλλά και τις r&b μελωδίες κομματιών όπως το "Hollaback Girl", δίκαια την μετέτρεψε σε icon για τον χώρο της μόδας.

5. Victoria Beckham (Ex Spice Girls)

Εδώ τα όρια είναι λίγο θολά. Θα μπορούσε να υποστηρίξει κάποιος ότι η “Posh Spice” περίμενε πώς και πώς το τέλος της μουσικής της καριέρας για να καταλήξει στο λανσάρισμα της δικού της οίκου μόδας το 2008 και μάλλον δε θα είχε άδικο. Η συνεργασία της δε με την Estee Lauder για την ιδιαίτερα δημοφιλή σειρά καλλυντικών που έφερε το όνομα της καθώς και τα κολλητιλίκια με την Anna Wintour της Vogue την μετέτρεψαν σε επιδραστική φιγούρα της μόδας, δέκα χρόνια μετά, στην εβδομάδα μόδας της Νέας Υόρκης το 2018. Το γεγονός ότι σπάνια ασχολείται πρακτικά με την μουσική, πόσω μάλλον με τις Spice Girls, γεμίζει με αμφιβολίες την συμμετοχή της σε αυτή την λίστα. Στο ίδιο ύφος μπορείτε να τσεκάρετε την σειρά JLO by Jennifer Lopez, σειρά ρούχων περισσότερο μαζική αλλά λιγότερο αναγνωρισμένη στους cool κύκλους της μόδας.

6. YEEZY - Kanye West

Μπορεί η σειρά Yeezy του Kanye West σε συνεργασία με την Adidas να έκανε την πρώτη της εμφάνιση το 2015, αλλά αμέσως μετά τη γραφική στιγμή στα MTV Awards του 2009, οι φήμες λένε ότι ο West μετακόμισε στη Ρώμη και ξεκίνησε να δουλεύει σαν ασκούμενος στην Fendi. Από εκεί μέχρι την capsule σειρά του 2013 με μόλις 3 σχέδια για το παριζιάνικο brand A.P.C. αλλά και τις υπόγειες επαφές που οδήγησαν τον κολλητό του Virgil Abloh στο τιμόνι της Louis Vitton, o Kanye West συγκέντρωνε ασταμάτητα γνώση και έμπνευση γύρω από το design. Καθόλου τυχαία, κάθε σειρά του εξαντλείται πριν καν βγει στα καταστήματα ενώ οι τιμές μεταπώλησης στα Yeezy προϊόντα βρίσκονται σε άπιαστα επίπεδα.

7. Pharrell Williams

Ο τρόπος με τον οποίο ο Pharrell καταπιάστηκε με την μόδα είναι η έμπνευση πίσω από αυτό το άρθρο. Δημιουργεί πάντα με σύμμαχο τον επιδραστικό ιάπωνα φίλο του και σχεδιαστή Nigo και μαζί μετράνε σχεδόν 20 χρόνια συνεργασίας. Από την μύηση των NERD φανς αρχικά στα t-shirt της Bathing Ape και έπειτα με τις δικές τους φίρμες Billionaire Boys Club και Ice Cream καθώς και την πρόσφατη σειρά "Human Made" και "Pharrell Williams" για λογαριασμό της Adidas, ο αεικίνητος (και αγέραστος καθώς πρόσφατα λάνσαρε και σειρά από κρέμες για καθημερινή περιποίηση προσώπου) μουσικός παραγωγός όχι μόνο έχει το στυλ και το χάρισμα να μοιράζει απλόχερα υψηλή αισθητική αλλά επιπλέον μοιράστηκε την γνώση του πάνω στη μόδα με τα επόμενα 3 φρέσκα ονόματα που ακολούθησαν τα χνάρια του. Σπάνιες στο ευρύ κοινό αλλά εξίσου καινοτόμες είναι οι capsule εκδόσεις των σχεδίων που έχει κάνει για οίκους όπως οι Louis Vuitton, Moncler, Uniqlo και Chanel.

8. OVO - Drake

Η October’s Very Own είναι περισσότερο αποτέλεσμα της ασταμάτητης επιχειρηματικής δραστηριότητας του Oliver El Khatib, μάνατζερ του Drake και ανήσυχου πνεύματος του Καναδά παρά η από καρδιάς ετικέτα του Drake που έχει άλλωστε επίσημα ραπάρει “Jesus Christ, checks (και εννοεί τo σήμα της Nike) over stripes (δηλαδή οι 3 ρίγες της Adidas), that’s what I like”. Ασφαλώς και ο Drake είναι μεγαλομέτοχος και ανά τον πλανήτη ο βασικός εκπρόσωπος της OVO που τρέχει boutique σε Τορόντο, Βανκούβερ, L.A., Λας Βέγκας, Νέα Υόρκη και Λονδίνο.

9. Rihanna x Fenty

H Riri εξαργύρωσε το μουσικό και όχι μόνο coolness της, όταν το 2017 έστησε την δική της γραμμή μοδας Fenty και τον Μάιο του 2019 είδε το fashion group LVMH (Moet, Hennessy, Loius Vuitton) να υποστηρίζουν μαζικά τα σχέδιά της, μετατρέποντάς τη στην πρώτη έγχρωμη συνεργάτιδα του ομίλου. Με αιχμή τους δόρατος την σειρά εσωρούχων Savage by Fenty, το σοβαρό σερί πωλήσεων με εκατομμύρια κέρδη διακόπηκε ξαφνικά από την πανδημία και τον Φεβρουάριο που μας πέρασε η σειρά Fenty σταμάτησε να ανανεώνει τον κατάλογο της.

10. Golf Wang - Tyler The Creator

Οι τόνοι διαφήμισης μέσω socials που είχε κάνει στη skate κουλτούρα της Supreme και της Vans η κολεκτίβα Odd Future, που οδηγούσε ο Tyler στις αρχές των 10s, γαλούχησε μια νέα γενιά καταναλωτών που συνέδεσαν την alternative rap σκηνή του L.A. με τις αξίες των χαλαρών sweatshirts, της βερμούδας, της κάλτσας μέχρι το γόνατο και του sneaker για skate. Το διαφορετικό που έφερε στη street μόδα η σειρά ρούχων και αξεσουάρ Golfwnag ήταν τα pop up σημεία που τα έβρισκε κανείς (σε Λονδίνο, Νέα Υόρκη και L.A.) και συνήθως συνόδευαν τις στάσεις των περιοδειών που πραγματοποιούσαν οι καλλιτέχνες της Odd Future. Περισσότερο χρώμα, περισσότερη αισιοδοξία, μία σχετική εμμονή με τις μέλισσες και ασφαλώς άπειρο hype συνοδεύει κάθε νέα σειρά ρούχων του Tyler που σε επίπεδο επιμέρους συνεργασιών με άλλες φίρμες, ξεκίνησε σε limited εκδόσεις για την Supreme και την Vans και κατέληξε με τα δικά του παπούτσια για την Converse αλλά και την εκπροσώπηση του οίκου μόδας Gucci, παρέα με τους φίλους του A$AP Rocky και Iggy Pop.