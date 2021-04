Ακολουθώντας χρονολογική σειρά, αυτές είναι οι 7 κολεκτίβες που από τα 90s μέχρι σήμερα κερδίσαν τη θέση τους στη λίστα με τις πιο επιδραστικές παρέες της rap μουσικής.

Εν αρχή είναι οι Α Tribe Called Quest, οι De La Soul και οι Jungle Brothers. Tρία από τα πρώτα επιτυχημένα γκρουπ του hip hop στα τέλη των 80s αποτέλεσαν τον συνδετικό κρίκο με τις πρώτες ημέρες της rap κουλτούρας (όπως την όρισαν οι Djs Kool Herc, Afrika Bambaataa, Grandmaster Flash με το ανάλογο στυλ ντυσίματος, τα γκραφίτι και τη μάχη με το κρακ) στη γενέτειρα του ήχου, Νέα Υόρκη. Με επιτυχίες όπως το "Because I Like It Like That" , το "Can I Kick It?" και το "Me, Myseld And I" σχημάτισαν το Native Tongues όχημα που στόχο του είχε να εκπαιδεύσει τις επόμενες γενιές στην ανοιχτόμυαλη λυρικότητα της ρίμας πάνω από καλά κρυμμένα jazz samples. Καθόλου τυχαία, όσοι φίλοι της rap έψαξαν τις πηγές από τις οποίες δανείστηκε ήχους η τριάδα των Native Tongues, ανακάλυψαν τη μαγεία της jazz και τη σημασία του να ραπάρει κανείς με συνείδηση (φυλετική, ταξική, κοινωνική), ενώ, παράλληλα, γέμισαν με χρώματα και αισιοδοξία τις κυκλοφορίες τους, επικοινωνώντας τη δημιουργική πλευρά της rap, κόντρα στο σκληρό προφίλ που έχτιζαν για το είδος οι N.W.A. στην Δυτική Ακτή. Μέχρι να μπουν τα 90s με τους Native Tongues είχαν συνταχθεί ονόματα όπως η Queen Latifah και οι Black Sheep, μεταξύ άλλων. Tο άλμπουμ 3 Feet High And Rising (1989)των De La Soul και ακόμα περισσότερο το Low End Theory των A Tribe Called Quest (1991) είναι οι ακρογωνιαίοι λίθοι του Native Tongues κινήματος.