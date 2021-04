H μια μουσική εποχή μετά την άλλη. Κάθε χώρα πέρασε από τα αναλογικά στα ψηφιακά. Πέρα από τους μουσικούς που από 60s jazz και pop, έφτασαν στην disco του 1970 και τα πιο ηλεκτρονικά πράγματα του 1980, υπήρχαν και όλοι αυτοί που υπηρέτησαν τον synth ήχο από την αρχή, είτε αυτός ήταν new age και neo classical, είτε καθαρή ambient. Όπως και στο εξωτερικό, με έμφαση στην Αμερική (βλέπε Kerry Leimer) και στην Γερμανία (Roedelius, Brian Eno), έτσι και στην μικρή Ελλάδα υπήρξαν φοβεροί εκπρόσωποι του είδους, μουσικοί που ζωντάνεψαν μέσω της παράδοσής μας αλλά και του σύγχρονου ήχου, χρησιμοποιώντας συνθεσάιζερ στη μουσική τους.



Μερικοί από αυτούς αφιερώθηκαν σε αυτόν τον ήχο (Δημήτρης Πετζετάκης, Βαγγέλης Κατσούλης, Δημήτρης Παπαδημητρίου, Λένα Πλάτωνος) αλλά και πολλοί άλλοι, για χάρη του κινηματογράφου πειραματίστηκαν με τα synths (Γιώργος Χατζηνάσιος, Θέσια Παναγιώτου, Χριστόδουλος Χάλαρης, Πουπέτα Λάππα). Δε θα μπορούσα να ξεχάσω τον τεράστιο Βαγγέλη Παπαθανασίου, όλους αυτούς που πήραν την σκυτάλη στα early 90s (K.Βήτα, Δημοσιουπαλληλικό Ρετιρέ, Coti K) αλλά και τους μεταγενέστερους, όπως τον εξαιρετικό Γιάννης Βεσλεμέ, που η δράση του τιμά αυτόν τον ήχο απόλυτα. Και φυσικά, είναι και η Into The Light που κάνοντας συλλογές από έλληνες καλλιτέχνες, έκανε γνωστή αυτή την σκηνή σε όλο τον κόσμο σχεδόν.



Προσωπικά, προερχόμενος από την ηλεκτρονική σκηνή των 90s και θέλοντας να ανακαλύψω οτιδήποτε εγχώριο με ουσία, κάποια στιγμή άρχισα να συλλέγω οτιδήποτε φτιαγμένο με συνθεσάιζερ. Αγαπώντας την ambient αλλά και το περιβόητο new age των 80s, γεννήθηκε η ιδέα για μια λίστα στο Spotify. Εξάγοντας κάπως όλη αυτή την κουλτούρα μέσω ενός διάσημου μέσου, με έναν generic τίτλο για να μπορεί ο καθένας να έχει εύκολα πρόσβαση σε αυτήν. Το Greek Synth Music αποτελείται από την ιστορία αυτής της σκηνής στην Ελλάδα από τα μέσα του 1970 ως και σήμερα και θα ανανεώνεται τακτικά. Να διευκρινίσω σε αυτό το σημείο πως αυτή η playlist δε θα περιέχει το σύνολο των ελληνικών κυκλοφοριών όσες φορές κι αν ανανεωθεί. Είναι γεγονός πως πολλοί μουσικοί και αντίστοιχοι δίσκοι δεν είναι καν καταχωρημένοι στο Spotify.

Ξεκαθαρίζω τούτο, κυρίως για να αναφερθώ στην συνέχεια σε άκρως σημαντικές κυκλοφορίες με αυτό το μουσικό στίγμα και όχι για να δικαιολογηθώ. Μερικές από αυτές είναι το Recording is an Art του Μάκη Πρέκα, το Jazzburger του Λουκά Θάνου, όλες οι κυκλοφορίες του Βασίλη Φωτού και ιδιαίτερα το Minotautus, αλλά και κάποιοι δίσκοι του Σταμάτη Σπανουδάκη όπως το Maran Atha, μα και η μουσική από Τα Χρώματα της Ίριδος. Σαφώς και δε θα μπορούσα να αφήσω απ' έξω το Keyboard Music που κυκλοφόρησε το 1987 από τη Music Box και που περιέχει συνθέσεις των Βαγγέλη Κατσούλη, Λένας Πλάτωνος, Μιχάλη Γρηγορίου και Μηνά Αλεξιάδη. Επίσης, το πολύ σημαντικό LP Ελληνική Ηλεκτρονική Μουσική. Πολύς ο ηλεκτρισμός από τα 70s και μετά στην Ελλάδα.

Κι αφού ξεκαθαρίσαμε μεγάλο κομμάτι του παρελθόντος να πούμε σε αυτό το σημείο πως αρκετοί μουσικοί αλλά και παραγωγοί χρησιμοποίησαν τα synths ως σημαία στη μουσική τους μέχρι και σήμερα, ακόμα και με πιο rock κατεύθυνση, όπως στο ένδοξο new wave που τόσο αγαπήθηκε σε αυτή την πονεμένη χώρα. Από τους Χωρίς Περιδέραιο ως τους Σύνδρομο. Φτάνοντας και στους πιο pop όπως ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος, ο Γιάννης Ζαφειρόπουλος, ο DJ Palmer και πολλοί άλλοι που ίδρωσαν τα συνθεσάιζερ τους στις πίστες των διάσημων ντισκοτέκ της εποχής. Κι αφού ξεσκονίσαμε με ρυθμό βολίδας δεκαετίες, δε θα μπορούσαμε να παραλείψουμε αυτή του '90. Στέρεο Νόβα, NUTE, Akis. Τέλος, από το 2000 και μετά εμφανίστηκαν αρκετά ενδιαφέροντα μουσικά πράγματα με κύρια πηγή τα synths που και αυτά με τη σειρά τους χρήζουν αναφοράς και κάπως θα εμφανιστούν στη λίστα G.S.M.