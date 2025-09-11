Η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση ανακοίνωσε το νέο της πρόγραμμα - Με το βλέμμα στραμμένο στην οικογένεια

Από την Τίλντα Σουίντον έως τον Βιμ Βέντερς, από τον Τιάγκο Ροντρίγκες έως τον Ρόμπερτ Άικ, από τον Γιούργκεν Τέλλερ έως τον Γιώργο Λάνθιμο, από τη Νταιάνα Μόργκαν (Φιλομένα Κανκ) έως τον The Boy, από τον Ρομέν Γαβράς έως τον Γιάννη Οικονομίδη, από τη Μιράντα Τζουλάι έως τον Γιάννη Αγγελάκα και τον Γιώργο Γούση, από τον Ζυλιέν Γκοσλέν και τον Μαριάνο Πενσότι έως τον Γκάμπορ Μάτε, η Στέγη μιλά με τις φωνές του κόσμου, με το βλέμμα στην οικογένεια. Σε αυτήν που γεννηθήκαμε. Σε αυτήν που επιλέξαμε. Με τα τραύματα και τα θαύματά της.

50 χρόνια Ίδρυμα Ωνάση. 15 χρόνια Στέγη. Μισός αιώνας προσφοράς στην υγεία, την παιδεία, τον πολιτισμό. Δεκαπέντε χρόνια αφοσίωσης στην τέχνη και τους ανθρώπους της. Φέτος εγκαινιάζονται νέοι χώροι και νέες πρωτοβουλίες. Από το πρώτο μεταμοσχευτικό νοσοκομείο στην Ελλάδα και τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία έως τον νέο χώρο προβών, καινοτομίας και περιοδικών δράσεων Onassis Ready, την ψηφιοποίηση της Ωνασείου Βιβλιοθήκης και του αρχείου Στάβερη, αλλά και την απόκτηση της σπουδαίας συλλογής του Γιάννη Πετρίδη, όλα είναι πολιτισμός.

Φέτος, το Ίδρυμα Ωνάση γιορτάζει 50 χρόνια προσφοράς στην υγεία, την παιδεία, τον πολιτισμό. Και το παιδί του, η Στέγη, γιορτάζει δεκαπέντε χρόνια μοιράσματος με καλλιτέχνες, συντελεστές, θεατές, με εκατοντάδες έργα και δράσεις να έχουν δημιουργηθεί στους χώρους της και εκτός αυτής, ξεπερνώντας τα όρια του κτιρίου, της πόλης και της χώρας. Γιατί η τέχνη έχει την υπέροχη ικανότητα να κάνει τις καρδιές των ανθρώπων να συντονίζονται και να μας υπενθυμίζει πως κάτω από την επιφάνεια της ατομικής καθημερινότητας είμαστε μπλεγμένοι στον ίδιο ανθρώπινο ιστό.

Σε αυτήν τη συμβολική χρονική στιγμή, η Στέγη μάς προσκαλεί σε ένα ταξίδι στον πρώτο ιστό της ζωής μας, στη δίνη της οικογένειας, μερικές φορές ως οδηγό επιβίωσης, άλλοτε όχι μόνο ως βιολογικό δεσμό αλλά ως κοινότητα, ως πεδίο μνήμης και μέλλοντος, ως πυρήνα ζωής. Η οικογένεια όπως τη βιώνουμε – εύθραυστη, αντιφατική, τρυφερή, συχνά τραυματική, πάντα καθοριστική.

Από τον Οκτώβριο του 2025 έως τον Ιούνιο του 2026 ξεδιπλώνεται ένα πολύμορφο οικογενειακό πορτρέτο, μέσα από έργα που μιλούν για την εγγύτητα και την απόσταση, τον έρωτα και την απώλεια, την ανάγκη να ανήκεις και τον φόβο να χαθείς, ιστορίες που αγγίζουν τη μνήμη, τη μεταβίβαση, την αποξένωση και την επιθυμία και μας προσκαλούν να επανεξετάσουμε τι σημαίνει «οικογένεια» σήμερα.

Η Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Ιδρύματος Ωνάση, Αφροδίτη Παναγιωτάκου, αναφέρει για τη θεματική «Οικογένειες»: «Τις αγαπάμε, δεν τις αντέχουμε, μας αγαπάνε, τις απορρίπτουμε, τις αγαπάμε, μας απορρίπτουν. Μας πληγώνουν, τις βρίζουμε, τις λέμε σόι, βλέπουμε τις παλιές φωτογραφίες και δακρύζουμε, κάποιοι παιδευόμαστε να φτιάξουμε καινούριες που θα τις λέμε “δικό μας δημιούργημα”, άλλοι όχι. Αγκαλιαζόμαστε, τσακωνόμαστε για το πατρικό, μαζευόμαστε στις γιορτές και μετά αναθεματίζουμε την ώρα και τη στιγμή, νοσταλγούμε τα τραπεζώματα που πέτυχαν γιατί γελάσαμε, διαλυόμαστε για το τίποτα, τα βρίσκουμε στο πρόβλημα, και ξανά από την αρχή. Αλλά υπάρχουν και οι άλλες. Είναι οι φίλοι και τους έχουμε “σαν οικογένεια”, “καλύτερα από οικογένεια”. Είναι οι σύντροφοι ζωής. Εκείνοι που διαλέξαμε και μας διάλεξαν. Κάποιο μυστικό συστατικό μάς συνδέει με εκείνους που ονομάζουμε και νιώθουμε οικογένεια. Δεν έχει όνομα. Είναι στ’ αλήθεια μυστικό»,

Το πρόγραμμα της σεζόν περιλαμβάνει παραγωγές θεάτρου, χορού και μουσικής, συζητήσεις, ταινίες, εκθέσεις και φεστιβάλ στη φυσική σκηνή και στον ψηφιακό κόσμο, αλλά και πολλές πρωτοβουλίες εκτός Στέγης. Η προπώληση αρχίζει στις 15 Σεπτεμβρίου για τους Φίλους της Στέγης και στις 20 Σεπτεμβρίου για το Γενικό Κοινό, ενώ για δεύτερη χρονιά οι σκηνές την Κυριακή «παίζουν ματινέ», στις 14:00 στην Κεντρική Σκηνή και στις 17:00 στη Μικρή Σκηνή.

Θέατρο: Η οικογένεια δίνει τον παλμό της φετινής σεζόν. Ξένοι σκηνοθέτες συναντούν Έλληνες ηθοποιούς, καλλιτέχνες συνεργάζονται για πρώτη φορά, ενώ ένα αφιέρωμα φωτίζει το καλλιτεχνικό έργο του διευθυντή του Φεστιβάλ της Αβινιόν, αναδεικνύοντας το αποτύπωμα και το όραμά του. Μια σεζόν «οικογενειακή», γεμάτη συναντήσεις και συγκρούσεις που μας κάνουν όλους συμμέτοχους/συνένοχους. Η έναρξη της θεατρικής σεζόν γίνεται στην Κεντρική Σκηνή με Το Παρελθόν (Le Passé) από τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Odéon Théâtre de l’Europe στο Παρίσι, Julien Gosselin (16 - 19 Οκτωβρίου 2025), μια παράσταση βασισμένη σε κείμενα του Ρώσου συγγραφέα Λεονίντ Αντρέγεφ. Με ένα επικό θεατρικό έργο, στο οποίο συντελούνται διάφορες ακρότητες στο όνομα του έρωτα, της αγάπης, της οικογένειας, ο Γκοσλέν πλάθει ένα μεταμοντέρνο ρέκβιεμ για τον 20ό αιώνα, τον έρωτα και τον ουμανισμό, με ζωντανή κινηματογράφηση και δυνατές ερμηνείες από έναν επταμελή θίασο.

Ακολουθεί ο Οιδίποδας του Robert Icke με ελληνικό θίασο (20 Νοεμβρίου – 28 Δεκεμβρίου 2025) στην Κεντρική Σκηνή, όπου το πιο διάσημο οικογενειακό δράμα όλων των εποχών γίνεται ένα σαρδόνιο θρίλερ με αμείωτη ένταση και σκηνές που ακροβατούν ανάμεσα στο πολιτικό θρίλερ και την τραγωδία, σε μια συνάθροιση χωρίς έξοδο κινδύνου.

Ο Αργεντινός σκηνοθέτης και συγγραφέας Mariano Pensotti, στην τρίτη συνεργασία του με τη Στέγη, ανεβάζει στη Μικρή Σκηνή την ελληνική εκδοχή του νέου έργου του, Αχόρταγη Σκιά (A Voracious Shadow, 5 Μαρτίου – 26 Απριλίου 2026), με ήρωες έναν ορειβάτη και τον ηθοποιό που τον ενσαρκώνει σε μια ταινία. Μια παράσταση για απόντες πατέρες που τα παιδιά τους μυθοποιούν και παρόντες πατέρες που τα παιδιά τους περιφρονούν. Όπως η κλιματική αλλαγή λιώνει τους πάγους του κόσμου, έτσι και ο χρόνος φαίνεται να αποδομεί τους μύθους που οι οικογένειες πλάθουν γύρω τους. Στο Μπλουζ του Μικρού Πρίγκιπα (12 Μαρτίου – 26 Απριλίου 2026) ο Γιάννης Αγγελάκας και ο Γιώργος Γούσης στήνουν στην Κεντρική Σκηνή ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα από λόγια, μουσικές και τραγούδια που διαπερνούν τη ψυχή και το σώμα, τους επί γης πολέμους και τα διαπλανητικά ταξίδια, τον Πιλότο και τον Μικρό Πρίγκιπα. Η σκηνή γίνεται σύμπαν, φτιαγμένο από λόγια και σκέψεις που εκπέμπουν φως σε μια παράσταση-κατάφαση στη ζωή, την αγάπη, τη φιλία, τις οικογένειες που επιλέγουμε.

Το πρόγραμμα της σεζόν συμπληρώνει ένα αφιέρωμα στον Καλλιτεχνικό Διευθυντή του Φεστιβάλ της Αβινιόν, Tiago Rodrigues, Ο Χορός των Εραστών, το έργο-ύμνος στις σχέσεις αγάπης και τη συντροφικότητα (4 Δεκεμβρίου 2025 – 18 Ιανουαρίου 2026 στη Στέγη, 22 – 25 Ιανουαρίου 2026 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης), επαναλαμβάνεται και αποδεικνύει ότι οι πρωταγωνιστικοί του χαρακτήρες δεν είναι οικογένεια μόνο επειδή είναι παντρεμένοι, αλλά γιατί ζουν με το πάθος εκείνων που διαλέγουν ο ένας τον άλλον κάθε μέρα από την αρχή, κόντρα στον χρόνο και τη φθορά. Στην Απόσταση (La Distance, 7 – 10 Μαΐου 2026), το πιο πρόσφατο έργο του Ροντρίγκες, μια κόρη και ένας πατέρας κατοικούν σε δύο διαφορετικούς πλανήτες – κυριολεκτικά. Ο Πορτογάλος σκηνοθέτης μάς παραδίδει ένα γράμμα αγάπης για την οικογένεια, υφαίνοντας μια συγκινητική ιστορία για έναν δεσμό πέρα από πλανήτες και περιβαλλοντικές καταστροφές. Δύο ζωές σε τροχιά πάνω σε μια περιστροφική σκηνή, μακριά, κι όμως πιο κοντά από ποτέ. Ακολουθεί το By Heart (11 – 12 Μαΐου 2026), το οποίο παρουσιάζεται στη Στέγη για δεύτερη φορά, μια δεκαετία μετά την αρχική του παρουσίαση. Στο έργο, που έλαβε σάρκα και οστά όταν η γιαγιά του συγγραφέα άρχισε να χάνει την όρασή της, η οικογένεια γίνεται συλλογική πράξη: το κοινό, μέσα από αποστήθιση, κρατά στη μνήμη του ένα σαιξπηρικό σονέτο και, μαζί, μια κληρονομιά. Για να μας υπενθυμίσει ότι είμαστε ό,τι θυμόμαστε.

Χορός: Ο Φεβρουάριος φέρνει το φεστιβάλ σύγχρονου χορού Onassis Dance Days (5 – 8 Φεβρουαρίου 2026), που φέτος εστιάζει στο «οικείο και το ανοίκειο», στις έννοιες της καταγωγής, της οικογένειας, των γνωστών, των αγνώστων όσο και των εκλεκτικών συγγενειών. Η φετινή ξένη παραγωγή που εντάσσεται στο φεστιβάλ ανήκει στην εκρηκτική Marlene Monteiro Freitas με το NÔT (6 – 8 Φεβρουαρίου 2026), μια υπερβατική, υπνωτιστική χορογραφική αφήγηση, γεμάτη θραύσματα από ονειροφαντασίες και εφιάλτες. Σαν μια ανάμνηση από τις Χίλιες και μία νύχτες και την πράξη επιβίωσης της Σεχραζάντ, που έλεγε κάθε βράδυ ημιτελείς ιστορίες στον γυναικοκτόνο βασιλιά και σύζυγό της για να γλιτώσει τη θανάτωσή της.

Εκθέσεις: Η Στέγη εγκαινιάζει τον νέο της βιομηχανικό χώρο, Onassis Ready, με την έκθεση you are invited του Juergen Teller (18 Οκτωβρίου – 28 Δεκεμβρίου 2025). Ένα ωμό και τρυφερό οικογενειακό πορτρέτο, μέσα από φωτογραφίες που αποτυπώνουν πρόσωπα αγαπημένα, σώματα καθημερινά και ευάλωτα, στιγμές οικειότητας, φθοράς και αναγνώρισης. Κάθε φωτογραφία του μοιάζει με μια προσπάθεια να δημιουργηθεί μια νέα οικογένεια, όχι απαραίτητα από συγγένειες, αλλά από βλέμματα και κοινές αλήθειες.

Στο Onassis Ready θα ζήσουμε λίγη από τη μαγεία της Tilda Swinton. Στο Ongoing, μια διεθνή συμπαραγωγή της Στέγης με το EyeMuseum (2 Μαΐου – 14 Ιουνίου 2026), η Τίλντα συναντά τους συγγενείς που επέλεξε και στήνει μαζί τους μια ρετροσπεκτίβα στο έργο και τη ζωή της: Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Jarman, Jim Jarmusch, Olivier Saillard, Tim Walker και Apichatpong Weerasethakul. Μια έκθεση-παράσταση μνήμης για να ξαναδούμε τις ταυτότητες και τις οικογένειες που κατοικούν μέσα μας.

Στο -1 της Στέγης (7 Μαρτίου – 17 Μαΐου 2026) θα έχουμε την ευκαιρία να ζήσουμε ένα σπάνιο καλλιτεχνικό γεγονός. Ο Γιώργος Λάνθιμος, ένας από τους πιο σημαντικούς κινηματογραφιστές παγκοσμίως, έχει ξεχωρίσει για τους φανταστικούς του κόσμους και τις τολμηρές εξερευνήσεις των ανθρώπινων σχέσεων. Στη Στέγη παρουσιάζει τη φωτογραφική του έκθεση, The Photographs. Παρουσιάζονται τέσσερα φωτογραφικά σύνολα της τελευταίας πενταετίας, τρία εκ των οποίων γεννήθηκαν στο περιθώριο των γυρισμάτων των πρόσφατων ταινιών του. Το τέταρτο, που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα, παρουσιάζεται για πρώτη φορά παγκοσμίως, αποτυπώνοντας το βλέμμα του σε Αθήνα και Αιγαίο, με μια στοχαστική ματιά στην έννοια της οικειότητας και των οικογενειακών δεσμών.

Λέξεις & Σκέψεις:

Wim Wenders (Συζήτηση & Κινηματογραφικό αφιέρωμα, 14 – 16 Νοεμβρίου 2025). Στα 80 χρόνια από τη γέννησή του, η Στέγη παρουσιάζει ένα τριήμερο κινηματογραφικό αφιέρωμα στον πιο εμβληματικό Ευρωπαίο σκηνοθέτη της γενιάς του, με ταινίες του από το 1970 έως και σήμερα, και μια συζήτηση μαζί του στην Κεντρική Σκηνή.

Diane Μorgan (7 Ιανουαρίου 2026). Γνωστή και ως Philomena Cunk, το παγκόσμιο κωμικό φαινόμενο έρχεται να μιλήσει στην Κεντρική Σκηνή. Μπορεί η Philomena Cunk να αλλάξει τον τρόπο που γυρίζεται ένα ντοκιμαντέρ σήμερα; Η απάντηση οδηγεί στην Diane Morgan, που έχει τελειοποιήσει τον ρόλο της παρουσιάστριας, ψευδοντοκιμαντέρ μέσα από το κωμικό alter ego της. Η Cunk είναι εκκεντρική, κακώς πληροφορημένη και σχεδόν πάντα λάθος. Τον χειμώνα του 2026 φέρνει τις εντελώς παράλογες ερωτήσεις της στη Στέγη.

Miranda July (30 Απριλίου 2026). Σκηνοθέτρια, συγγραφέας, εικαστικός, περφόρμερ και μια από τις πιο τολμηρές φωνές της εποχής μας. Με αφορμή το νέο της μυθιστόρημα, με τίτλο All Fours, η Μιράντα Τζουλάι έρχεται από το Λος Άντζελες στη Στέγη και μας προκαλεί να ξανασκεφτούμε τον θεσμό του γάμου και της οικογένειας. Τη συζήτηση θα πλαισιώσουν hidden gems ταινίες μικρού μήκους της δημιουργού και η εμβληματική ταινία της, Me and You and Everyone We Know.

Gabor Maté (23 Μαΐου 2026). Ο κορυφαίος ομιλητής και συγγραφέας πέντε διεθνών μπεστ σέλλερ έρχεται στη Στέγη για να μιλήσει σχετικά με όλα όσα δεν τολμάμε να αγγίξουμε: το άγχος που γίνεται αρρώστια, τα παιδικά τραύματα που κουβαλάμε για μια ζωή, τις αξίες του σύγχρονου ανθρώπου που μας αρρωσταίνουν χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Η παρουσία του στη Στέγη πλαισιώνεται από την προβολή του ντοκιμαντέρ The Wisdom of Trauma (2022) και το εργαστήριο «Τραύμα, ασθένεια και ίαση σε μια τοξική κουλτούρα», εμβαθύνοντας στη σκέψη και το έργο ενός από τους σημαντικότερους στοχαστές της εποχής μας γύρω από την υγεία και την ψυχή.

Μουσική: Το μουσικό πρόγραμμα ξεκινάει με το καθιερωμένο Block party στη γειτονιά της Στέγης, που θα γιορτάσει τα 15 της χρόνια με ένα μεγάλο, προσβάσιμο street party στις 9 Οκτωβρίου. Headliners του φετινού street party της Στέγης o Daniel Avery και οι Optimo με ένα εκλεκτικό, ηλεκτρισμένο σετ που φέρνει την club culture στον δρόμο. Δίπλα τους, ο Buzz μοιράζεται τον παλμό των Δυτικών Προαστίων, η Madam X φέρνει τη δυναμική του grime, ο Metaman και special guests φτιάχνουν ένα μουσικό σύμπαν όπου synths και beats χτυπούν μαζί, ενώ η pink.wav στήνει ένα ηλεκτρονικό dancefloor χωρίς όρια.

Για τρίτη χρονιά, το web radio της Στέγης STEGI.RADIO κάνει κατάληψη σε όλο το κτίριο με το STEGI.RADIO TakeOver (13 & 14 Φεβρουαρίου 2026). Δύο εκρηκτικές νύχτες αφιερωμένες στην επιθυμία, τη συμπερίληψη και την απελευθερωτική δύναμη του clubbing. Από τον ambassador της techno του Ντιτρόιτ, Carl Craig, και τον εμβληματικό Moodymann έως την ανατρεπτική MC Yallah και τον οργιώδη Omar Souleyman, το TakeΟver επιστρέφει με εγχώριους και διεθνείς καλλιτέχνες από όλες τις γωνιές της παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής και ένα lineup που υπόσχεται να γεμίσει κάθε χώρο της Στέγης. Μια κοινότητα στο ίδιο dancefloor. Το Borderline Festival (3 & 4 Απριλίου 2026) στη 15η εκδοχή του καταλαμβάνει το Onassis Ready και βυθίζεται ακόμη πιο βαθιά σε θυελλώδη ηχητικά τοπία, εξερευνώντας τα όρια ανάμεσα στον πειραματισμό και τις νέες club φόρμες. Δύο ημέρες, δεκάδες DJ sets και live acts και ένας χώρος που πάλλεται σαν ζωντανός οργανισμός.

O The Boy έρχεται τον Ιούνιο στη Στέγη (5 & 6 Ιουνίου 2026) με ένα αλλόκοτο takeover. «Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία» λέει – προτού ξεδιπλώσει σε κάθε γωνιά της Στέγης τη δική του Αυστραλία, που κάπως έτσι παίρνει τη μορφή συναυλίας, παράστασης, κινηματογραφικού αφιερώματος, βίντεο εγκατάστασης, ψυχεδελικού ταξιδιού σε όλες τις σκηνές, τους διαδρόμους και τα φουαγιέ, μαζί με τους φίλους και συνεργάτες του.

Κινηματογράφος: Το Onassis Culture στηρίζει καταξιωμένους δημιουργούς και νέα ταλέντα μέσα από την ανάπτυξη σεναρίων και την παραγωγή ταινιών μικρού και μεγάλου μήκους, συνεργάζεται με σημαντικούς φορείς και ενισχύει τον ελληνικό κινηματογράφο.

Στη Στέγη θα προβληθούν οι πανελλήνιες πρεμιέρες ταινιών: The Harvest της Αθηνάς Ραχήλ Τσαγγάρη (23 Σεπτεμβρίου 2025) και The Secret Agent του Kleber Mendonça Filho, στο πλαίσιο του 31ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας «Νύχτες Πρεμιέρας (2 Οκτωβρίου 2025).

Σε συμπαραγωγή του Onassis Culture, θα παιχτούν στη Στέγη σε πανελλήνια πρεμιέρα οι ταινίες των: Sacrifice του Romain Gavras (30 Οκτωβρίου 2025), Σπασμένη Φλέβα του Γιάννη Οικονομίδη (24 Νοεμβρίου 2025), How to Shoot a Ghost του Charlie Kaufman (10 Δεκεμβρίου 2025) και Gorgoná της Εύης Καλογηροπούλου, ενώ τον Ιανουάριο του 2026 θα κάνει αθηναϊκή πρεμιέρα στη Στέγη η παραγωγή του Ιδρύματος Ωνάση, Η Καρδιά του Ταύρου της Εύας Στεφανή, που παρατηρεί από απόσταση αναπνοής τον Δημήτρη Παπαϊωάννου και τους συνεργάτες του κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και της περιοδείας του Εγκάρσιου Προσανατολισμού.

Παράλληλα, ετοιμάζονται ταινίες σε παραγωγή του Onassis Culture από τους Αριστοτέλη Μαραγκό (T[he] Last D[ays] of My Fat[her]), Τάσο Λάγγη (Η Δημόσια Ιδιωτική Οικία: 9 Στροφές για την Αθήνα) και Γιώργο Τελτζίδη για τη ζωή, το έργο και τη συλλογή του Γιάννη Πετρίδη, ενώ υλοποιούνται σε συμπαραγωγή του Ιδρύματος Ωνάση ταινίες από τους Αργύρη Παπαδημητρόπουλο (Oh how fun), Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη (Τιτανικός Ωκεανός) και Δομήνικο Ιγνατιάδη (Μαίρη).

Το Onassis Culture αγκαλιάζει τη διαδικασία της δημιουργίας, της έρευνας και της καλλιτεχνικής εξέλιξης, προσφέροντας fellowships. Συνεργάζεται με σημαντικούς φορείς, όπως είναι η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας και οι «Νύχτες Πρεμιέρας», και έχει θεσπίσει τα Onassis Film Awards, με στόχο να ενισχυθεί ο ελληνικός κινηματογράφος εντός και εκτός συνόρων. Απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε Έλληνες κινηματογραφιστές για ταινίες μικρού μήκους με το Open Call Big Short Films.

Διοργανώνει κινηματογραφικά αφιερώματα στη Στέγη, ώστε να βλέπουμε κλασικές ταινίες με νέο βλέμμα, αλλά και προβολές βραβευμένων ταινιών μικρού μήκους στο Onassis Channel, ώστε όλοι και όλες να έχουμε πρόσβαση στις ανεξάρτητες παραγωγές.

Το Onassis AiR, το πρόγραμμα καλλιτεχνικής έρευνας και φιλοξενίας του Ιδρύματος Ωνάση, υποδέχεται για μία ακόμη χρονιά το κοινό στα Onassis AiR Open Days, τις εκδηλώσεις που συστήνουν το εν εξελίξει έργο των Onassis AiR Fellows, τρεις φορές τον χρόνο. Κάθε εκδήλωση είναι ειδικά σχεδιασμένη με βάση τις πρακτικές των ατόμων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα την εκάστοτε περίοδο, εστιάζοντας όχι στην παρουσίαση ενός «τελικού» έργου, αλλά στη διαδρομή προς αυτό. Για ακόμη μια χρονιά, καλλιτέχνες και καλλιτέχνιδες από όλο τον κόσμο μετατρέπουν τους χώρους του Onassis AiR σε πεδία πειραματισμού. Για δύο ημέρες κάθε φορά, περφόρμανς, προβολές, ομιλίες, πολυμεσικές εγκαταστάσεις και ηχοτοπία ζωντανεύουν στους χώρους του πίσω από τη Στέγη, στον Νέο Κόσμο (Onassis AiR Open Days: 7 & 8 Νοεμβρίου 2025, 20 & 21 Μαρτίου 2026, 19 & 20 Ιουνίου 2026). Οι 44 Onassis AiR Fellows που συμμετέχουν στο πρόγραμμα για τη σεζόν 2025-26 είναι οι: Miriam Hillawi Abraham, Gouled Ahmed, Alqumit Alhamad, Ιωάννης Αποσκίτης, Sophie Ataya, Alba Cros, Adam Cole, Θεόδωρος Γεννιτσάκης (Pressure), Έφη Γούση, Rachel Cusk, GeoVanna Gonzalez, J Neve Harrington, Tora Hsu, Βασιλεία Κάγκα, Χριστιάνα Κοσιάρη, Αριστείδης Κρεατσούλας, Θανάσης Κριτσάκης, Χρύσα Κωτούλα, Ladele, Ειρήνη Λαμπίρη, Liu I-Ling, Leslie Mannès, Ναταλία Μαντά, Pavle Mijuca, Wura Oirana Moraes, Ελένη Μπαγάκη, Τάνια Μπιζούμη, Στράτος Μπιχάκης, Μαρία Μπρέγιαννη, Λουίζα Ντούρου, Μαρίνα Ξενοφώντος, Odydoze, Eliana Otta, Ludovico Paladini, Βασίλης Παπαγεωργίου, Κωνσταντίνος Παπανικολάου, Ιωάννα Παρασκευοπούλου, Άννα Πασπαράκη, Irene Ragusini, Camellia Rashidi, Foiy Scamell-Katz, Siemon Scamell-Katz, Αντιγόνη Τσαγκαροπούλου, Αλέξης Φιδετζής.

Onassis Digital & Ιnnovation: Τα προγράμματα Ψηφιακής Ανάπτυξης και Καινοτομίας της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση (ODiN) στηρίζουν δημιουργούς κάθε είδους να πειραματιστούν με νέες τεχνολογίες, να προσεγγίσουν καινούρια κοινά και να δημιουργήσουν έργα και επιχειρηματικά μοντέλα βιώσιμα και με ουσιαστικό αντίκτυπο. Βασικά εργαλεία του ODiN είναι το διεθνές πρόγραμμα καλλιτεχνικής επώασης και επιτάχυνσης Onassis ONX και τα Plásmata, μια πολυδιάστατη παρέμβαση στον δημόσιο χώρο με στόχο τον επαναπροσδιορισμό και την επαναπροσέγγισή του. Μια εξωστρεφής πλατφόρμα για την ανάπτυξη της τέχνης νέων μέσων, το Onassis ONX, με βάση τα δύο hubs στη Νέα Υόρκη και την Αθήνα, αποτελεί ένα πρόγραμμα καλλιτεχνικής υποστήριξης και ανάπτυξης κοινοτήτων με έμφαση στις προηγμένες τεχνολογίες και τον ρόλο που αυτές διαδραματίζουν στη δημιουργική διαδικασία. Έχει συμμετάσχει στα πιο σημαντικά immersive τμήματα διεθνώς, όπως στα φεστιβάλ κινηματογράφου Καννών, Βενετίας, Tribeca, CPH:DOX, SXSW, Miami Film Gate. Παρέχει τεχνολογική υποδομή, καλλιτεχνική, επιμελητική και παραγωγική υποστήριξη, καθώς και ένα σύνολο από χρηματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα συνεργασιών με κορυφαίους διεθνείς οργανισμούς και φορείς, όπως το Rhizome, το MIT και το ΝΥU, αλλά και τα Tribeca Festival, Agog, Museum of the Moving Image, Lincoln Center, Factory International, M+, PHI και το The Lumen Prize.

Το Onassis ONX στη Νέα Υόρκη μεταφέρει το εργαστήριο σε νέο χώρο στο κέντρο του Μανχάταν. Τον Νοέμβριο του 2025 θα παρουσιάσει μια νέα συμπαραγωγή με την καλλιτέχνη Ayoung Kim στο Performa, ένα από τα κορυφαία φεστιβάλ πρωτοποριακών επιτελεστικών τεχνών στη Βόρεια Αμερική, ενώ το δεύτερο κατά σειρά πρόγραμμα TECHNE θα εγκαινιάσει το εργαστήριο του ONX τον Ιανουάριο του 2026, παρουσιάζοντας μια σειρά νέων εγκαταστάσεων από μέλη του ΟΝΧ. Παράλληλα, για τρίτη χρονιά το Onassis ONX θα συμμετέχει στο φεστιβάλ Under the Radar, με μια σειρά από περφόρμανς που θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά.

Το Onassis ONX ανοίγει τις πόρτες του και στην Αθήνα, στο κτίριο του Onassis Ready. Τον Μάιο του 2026, θα φιλοξενήσει το ONX Showcase, ένα τετραήμερο αφιέρωμα στη δημιουργικότητα, την τεχνολογική καινοτομία και τις νέες μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης.

Οι πρωτοβουλίες του τομέα ψηφιακής ανάπτυξης περιλαμβάνουν τα προγράμματα ONX Seeds, ONX Futures και Summer School: Innovation, Tech & Culture. Το ONX Seeds είναι ένα εξάμηνο πρόγραμμα καλλιτεχνικής ανάπτυξης για τη δημιουργία πρώιμων έργων (Proof of Concept) και την υποστήριξη δημιουργών στη διασταύρωση τέχνης και τεχνολογίας. Απευθύνεται σε νέους δημιουργούς, πρόσφατους αποφοίτους πανεπιστημίων και συλλογικότητες, με έμφαση στην καινοτομία και το worldbuilding· το ONX Futures, ένα υβριδικό τρίμηνο πρόγραμμα ανάπτυξης με στόχο την ενδυνάμωση της δημιουργικής κοινότητας. Η φετινή θεματική, που εγκαινιάζει και το πρόγραμμα, εστιάζει στην Τεχνητή Νοημοσύνη και τις Μεικτές Πραγματικότητες, με ένα εντατικό διά ζώσης bootcamp και διαδικτυακά masterclasses που απευθύνονται σε επαγγελματίες του οπτικοακουστικού χώρου και σε εταιρείες παραγωγής. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Smart Attica EDIH με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Summer School: Innovation, Tech & Culture είναι ένα εντατικό δεκαπενθήμερο πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων σε μορφή studio/lab για επαγγελματίες. Το πρόγραμμα εξερευνά τη διασταύρωση τέχνης, τεχνολογίας και δημιουργικής επιχειρηματικότητας, σε συνδιοργάνωση του Onassis ONX, του ACEin και του NYU Tandon School of Engineering.

Onassis Masterclasses: Πώς ξεκινάει να γράφει ένα θεατρικό έργο ο Tiago Rodrigues και πώς στήνει βήμα προς βήμα το σύνθετο σκηνικό σύμπαν του ο Julien Gosselin; Πώς επιλέγει τους ηθοποιούς του ο Romain Gavras και πώς τους καθοδηγεί στις πρόβες και τα γυρίσματα των ταινιών του ο Γιάννης Οικονομίδης; Ποιες εικόνες πυροδοτούν τις εκρηκτικές χορογραφίες της Marlene Monteiro Freitas; Πώς μπαίνεις στο μυαλό του Charlie Kaufman; Η Στέγη ανοίγει τον διάλογο ανάμεσα στους διεθνείς δημιουργούς που τη φετινή χρονιά παρουσιάζουν στις σκηνές της τα έργα τους και στις εγχώριες κοινότητες θεάτρου, χορού και κινηματογράφου, μέσα από μια σειρά μοναδικών συναντήσεων. Ως ένα ανοιχτό πεδίο συζήτησης και πειραματισμού, τα masterclasses έρχονται να αναδείξουν τη σημασία της δημιουργικής ανταλλαγής, φέρνοντας κοντά καταξιωμένους δημιουργούς με επαγγελματίες του χώρου αλλά και με το κοινό που έχει ενδιαφέρον για τη δημιουργική σκέψη.

Όμως, ο προγραμματισμός για άλλη μία χρονιά ξεπερνά τα όρια της Στέγης, της πόλης, της χώρας, ενεργοποιώντας και ενισχύοντας συνεργασίες και δημιουργικές διαδικασίες.

H Στέγη ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο με το touring program, που από το 2011 έχει συμβάλει καθοριστικά στην αναγνώριση των σύγχρονων Ελλήνων καλλιτεχνών, με πάνω από 110 παραγωγές και συμπαραγωγές της Στέγης να έχουν φιλοξενηθεί στους πιο σημαντικούς διεθνείς πολιτιστικούς χώρους και σε καταξιωμένα φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο. Με την υποστήριξη του Onassis Stegi Touring Program, περισσότερες από 20 ελληνικές ομάδες ταξίδεψαν την περασμένη χρονιά σε 24 χώρες και 44 πόλεις, συμμετέχοντας σε 59 φεστιβάλ, εκδηλώσεις και χώρους πολιτισμού σε όλο τον κόσμο. Από το Φεστιβάλ της Αβινιόν και το Grec Festival, το Sadler’s Wells και το Dance Umbrella στο Λονδίνο μέχρι το φεστιβάλ Under the Radar στη Νέα Υόρκη και το Julidans στο Άμστερνταμ, η Στέγη στηρίζει και ενθαρρύνει τη διεθνή παρουσία της σύγχρονης ελληνικής δημιουργίας, συμμετέχοντας σε ένα παγκόσμιο δίκτυο πολιτιστικής κινητικότητας που ξεκινά από τη Στέγη και φτάνει παντού: σε Ευρώπη, Βόρεια και Νότια Αμερική, Ασία και Ωκεανία, με σταθμούς, μεταξύ άλλων, στην Μπογκοτά, τη Χιλή, την Ταϊβάν και το Περθ. Η πορεία του Onassis Stegi Touring Program για τη σεζόν 2025-26 συνεχίζεται με νέες συμμαχίες και ακόμη πιο στοχευμένη υποστήριξη. Η πρόσκληση επαγγελματιών στο πλαίσιο του Onassis Dance Days έχει καθιερωθεί και συνεχίζεται και αυτή τη σεζόν. Παράλληλα, ενισχύεται περαιτέρω η δυναμική παρουσία των Ελλήνων δημιουργών σε κομβικά φεστιβάλ και πολιτιστικά φόρουμ, όπου η ελληνική δημιουργία δεν εκπροσωπείται απλώς, αλλά συνδιαμορφώνει το σύγχρονο καλλιτεχνικό πεδίο. Από τη Νέα Υόρκη έως την Κοπεγχάγη, τη Ρώμη, το Άμστερνταμ, το Τόκιο και την Μπογκοτά, παραγωγές που γεννήθηκαν στη Στέγη ή υποστηρίχθηκαν από αυτήν ετοιμάζονται να ταξιδέψουν αυτή τη σεζόν σε κορυφαίους σταθμούς του διεθνούς πολιτιστικού χάρτη, όπως είναι τα φεστιβάλ RomaEuropa, Powerhouse: International NY, Dance Umbrella, & Espoo, December Dance, Festival de Otoño, Odéon Théâtre de l’Europe, Théâtre de la Ville, μεταξύ άλλων, με παραγωγές των Χρήστου Παπαδόπουλου, Mario Banushi, Δημήτρη Καραντζά, Ιωάννας Παρασκευοπούλου, Χαράς Κότσαλη, Ξένιας Κογχυλάκη, Έλενας Αντωνίου, Χριστιάνας Κοσιάρη κ.ά.

Παράλληλα, η Στέγη συνεχίζει να συνδέεται με σημαντικούς διεθνείς φορείς του εξωτερικού και να συμμετέχει ενεργά σε δίκτυα ανταλλαγής ιδεών και καλλιτεχνικών πρακτικών, ενθαρρύνοντας τη δημιουργικότητα και την καινοτομία στον τομέα του πολιτισμού. Τη σεζόν 2025-26 εξακολουθεί να καλλιεργεί νέους δεσμούς και να ενδυναμώνει υφιστάμενα δίκτυα. Μέσα από έξι ενεργά ευρωπαϊκά έργα, συνεργάζεται με περισσότερους από 100 φορείς σε 34 χώρες: το Transnational Music Lab (TMLAB), που στηρίζει, συνδέει και ενδυναμώνει τις μουσικές κοινότητες του αύριο· το Europe Beyond Access, που δημιουργεί διαδρομές προσβασιμότητας στις παραστατικές τέχνες· το 25AV που ενισχύει ανερχόμενους καλλιτέχνες, με πέντε ραδιοφωνικούς σταθμούς ανά την Ευρώπη να λειτουργούν ως συνδετικοί κρίκοι για να χτιστεί ένα πανευρωπαϊκό οικοσύστημα οπτικοακουστικής δημιουργίας· το Prospero, ένα ευρωπαϊκό οικοσύστημα θεάτρου που λειτουργεί ως συλλογικός χώρος για ανερχόμενους σκηνοθέτες και θεατρικούς δημιουργούς στην Ευρώπη· το Smart Attica, ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας, που υποστηρίζει πολιτιστικούς οργανισμούς, μικρές επιχειρήσεις και καλλιτεχνικά οικοσυστήματα στην αξιοποίηση και στην κατανόηση νέων τεχνολογιών, όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη και το 5G. Τέλος, στο πλαίσιο του European Digital Deal, η Στέγη ενεργοποιεί καλλιτεχνικές αναθέσεις και δράσεις ενδυνάμωσης, αναδεικνύοντας τον ρόλο της τέχνης ως πολιτικού εργαλείου στη συζήτηση γύρω από τα ανθρώπινα δικαιώματα, την τεχνολογία και τη δημοκρατία.

Και βέβαια, το ταξίδι περιλαμβάνει πάντα και τον ψηφιακό κόσμο. Συντονιζόμαστε στο ιντερνετικό ραδιόφωνο της Στέγης, STEGI.RADIO, που εκπέμπει 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα. Έχοντας πάντοτε ως βάση του την Αθήνα, αναλαμβάνει την επιμέλεια των μουσικών δρώμενων της Στέγης και επεκτείνεται μέσα στην πόλη με events, ομιλίες και workshops. Ταυτόχρονα, συνεχίζει την έρευνά του πάνω στα μουσικά και πολιτισμικά ρεύματα της Μεσογείου, διασχίζοντας ένα φανταστικό αρχιπέλαγος πέρα από γεωγραφίες και χρονολογίες. Συντονιζόμαστε επίσης στο Onassis Channel, με νέο περιεχόμενο από Society Uncensored, συζητήσεις, προβολές, Stages A/LIVE και πολλά άλλα. Οι βραβευμένες ταινίες από το περσινό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας «Νύχτες Πρεμιέρας» και το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας θα προβληθούν στο Onassis Channel (24 Νοεμβρίου – 3 Δεκεμβρίου 2025). Το Stages A/LIVE, σε σκηνοθεσία του Χρήστου Σαρρή, επιστρέφει για πέμπτη χρονιά με συναυλίες που συνεχίζουν να παίζουν στο μυαλό και στα αυτιά μας, ακόμα και όταν έχουν τελειώσει. Η αρχή γίνεται με τους Last Drive, την μπάντα που ξεκίνησε στα 80s και άναψε φωτιές σε κάθε σκηνή που πάτησε, στην αποχαιρετιστήρια βόλτα της στο Gagarin. Ακολουθεί ένα αφιερωματικό επεισόδιο στο μουσικό φεστιβάλ της Στέγης, «Γιατί ’ναι μαύρα τα βουνά 2025», που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιούνιο στην Κόνιτσα.

Από τη Νέα Υόρκη εκπέμπει σε όλο τον κόσμο και το βραβευμένο podcast του Ιδρύματος Ωνάση, Live from Mount Olympus, μια ηχητική περιπέτεια για παιδιά και μεγάλους, το οποίο, με περισσότερα από 2 εκατομμύρια downloads, έχει εμπλουτίσει τον τρόπο με τον οποίο βιώνουμε τους ελληνικούς μύθους. Συνυφαίνοντας αυτές τις διαχρονικές ιστορίες με την καλλιτεχνική ματιά κορυφαίων σύγχρονων δημιουργών του θεάτρου και τη δύναμη του ηχητικού μέσου να αφήνει ελεύθερη τη φαντασία, η σειρά προσκαλεί ακροατές κάθε ηλικίας σε μια αξέχαστη δραματική περιπέτεια γεμάτη θεούς, τέρατα και ήρωες. Η έβδομη και τελευταία σεζόν του Live From Mount Olympus εστιάζει στους δίδυμους θεούς Απόλλωνα και Άρτεμη. Αυτό το podcast, πλούσιο σε φαντασία και δραματικότητα, είναι μια παραγωγή του Ιδρύματος Ωνάση, σε συνεργασία με τη θεατρική ομάδα THE TEAM με έδρα το Μπρούκλιν και με διανομή από την PRX.

Στη Στέγη η προσβασιμότητα δεν αποτελεί ειδική πρόβλεψη. Είναι ο τρόπος με τον οποίο ο οργανισμός αντιλαμβάνεται τον πολιτισμό: ως ένα πεδίο ανοιχτό και πολυφωνικό, όπου κάθε σώμα και κάθε φωνή έχουν δικαίωμα στην παρουσία και στη δημιουργία. Τη σεζόν 2025-26, οι παραστάσεις Το μπλουζ του Μικρού Πρίγκιπα και Οιδίποδας σχεδιάζονται ως προσβάσιμες εμπειρίες, με την υιοθέτηση εργαλείων όπως είναι οι υπέρτιτλοι, οι ακουστικές περιγραφές και οι απτικές ξεναγήσεις. Στο κέντρο του σχεδιασμού βρίσκονται οι ίδιες οι κοινότητες – όχι μόνο ως αποδέκτες, αλλά ως συμμέτοχοι στη διαδικασία. Παράλληλα, συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε καλλιτέχνες με αναπηρία για επιπλέον κατάρτιση, δικτύωση και εξωστρέφεια μέσα από τη συμμετοχή σε εργαστήρια και residencies. Στο ίδιο πνεύμα, για πρώτη φορά το Block Party της Στέγης, η μεγάλη γιορτή στη γειτονιά του Νέου Κόσμου, σχεδιάζεται προσβάσιμο. Σε ένα εγχείρημα με αυξημένες τεχνικές και οργανωτικές απαιτήσεις, η εμπειρία των επισκεπτών με αναπηρία επανεξετάζεται εξαρχής, ώστε η πρόσβαση να μην είναι απλώς εφικτή, αλλά ουσιαστική.

Παράλληλα, το Europe Beyond Access, το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την ενίσχυση της συμμετοχής καλλιτεχνών με αναπηρία στις παραστατικές τέχνες, με τον δεύτερο κύκλο υλοποίησής του (2024-2027) συνεχίζει να διαμορφώνει έναν κοινό ευρωπαϊκό χώρο συμπερίληψης, δημιουργικότητας και επαγγελματικής ενδυνάμωσης, όπου η Στέγη συμμετέχει ενεργά από το 2018.

Σημαντική είναι και η σειρά των Onassis Publications, με ξεχωριστούς τίτλους βιβλίων που διατίθενται σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία και στη Στέγη, όπου βρίσκεται και το Onassis Shop, στο φουαγιέ του ισογείου. Στο πωλητήριο της Στέγης διατίθενται εκδόσεις αναφοράς, αλλά και έξυπνα και χρηστικά memorabilia από παραγωγές της Στέγης, βινύλια, CD και αντικείμενα που κλείνουν το μάτι στην pop art, την ομορφιά, το χιούμορ.

ΝΕΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ

Onassis Ready: Στην καρδιά του Αγίου Ιωάννη Ρέντη, ένα παλιό εργοστάσιο πλαστικών έχει μεταμορφωθεί σε κάτι εντελώς καινούριο: το Onassis Ready. Είναι ένας αυθεντικός, γενναιόδωρος χώρος στον οποίο οι καλλιτέχνες καλούνται να ονειρευτούν, να κάνουν πρόβες και να ρισκάρουν. Εκτεινόμενο σε 3.760 τετραγωνικά μέτρα, αποτελεί τον πιο πρόσφατο δημιουργικό κόμβο στο διαρκώς διευρυνόμενο οικοσύστημα του Ιδρύματος Ωνάση. Το Onassis Ready δεν είναι απλώς ένα κτίριο. Είναι ένας χώρος που αφουγκράζεται, προσαρμόζεται και προσκαλεί, έτοιμος να αγκαλιάσει την καλλιτεχνική δημιουργία και των Onassis AiR/ONX Fellows – χτίζοντας μια γέφυρα ανάμεσα στον φυσικό και τον μεταψηφιακό κόσμο. Εκεί όπου η Αθήνα συναντά τη Νέα Υόρκη και τον υπόλοιπο κόσμο και όπου το μεταψηφιακό τέμνεται με το βαθιά ανθρώπινο. Εκεί όπου οι ιδέες του αύριο μπορούν να δοκιμαστούν, δυνατά, σιωπηλά, ελεύθερα.

Συλλογή Γιάννη Πετρίδη: Ο Γιάννης Πετρίδης μάς διαμόρφωσε, την ίδια στιγμή που διαμόρφωνε μια από τις πιο εντυπωσιακές και ολιστικές μουσικές ιδιωτικές συλλογές που έχουν συγκροτηθεί ποτέ στην Ελλάδα. Η συλλογή του δεν είναι απλώς ένα μουσικό αρχείο. Είναι ένα πολιτιστικό σύμπαν. Μια συμπυκνωμένη μνήμη που καταγράφει, ανασυνθέτει και ερμηνεύει πάνω από πέντε δεκαετίες μουσικής, κοινωνίας και αισθητικής. Η απόκτηση της σπουδαίας συλλογής του Γιάννη Πετρίδη από το Ίδρυμα Ωνάση συνδυάζεται με τη μελλοντική διαμόρφωση ενός νέου, ειδικά διαμορφωμένου χώρου για ακρόαση, έρευνα και απόλαυση. Επίσης, ετοιμάζεται ένα ντοκιμαντέρ για τον ίδιο και την πλούσια συλλογή του, σε σκηνοθεσία Γιώργου Τελτζίδη.

Αρχείο Σπύρου Στάβερη: Το Ίδρυμα Ωνάση, σε συνεργασία με τον επιδραστικό φωτογράφο Σπύρο Στάβερη και μια ειδική ομάδα αρχειονόμων, επιμελητών και ψηφιοποιητών, ταξινόμησαν και ψηφιοποίησαν το Αρχείο Στάβερη – ένα αρχείο εικόνων για την καθημερινή ζωή, για τον κόσμο της εργασίας, του θεάματος και της πολιτικής, για την Αθήνα. Στο σώμα του αρχείου περιλαμβάνονται επίσης εικόνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μέσα από ταξίδια και αποστολές του φωτογράφου. Αφού ολοκληρώθηκε η έρευνα του πρότζεκτ «Σπύρος Στάβερης 1980–σήμερα: Μια οπτική ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας», το Ίδρυμα Ωνάση προχωρά στην ολοκλήρωση και διάθεση του Φωτογραφικού Αρχείου Στάβερη.

ΟΝASSIS COLLECTION:` Χτίζοντας γέφυρες ανάμεσα σε διαφορετικές μορφές τέχνης, η υβριδική συλλογή του Ιδρύματος Ωνάση εκτείνεται από τον Δομήνικο Θεοτοκόπουλο και τον Auguste Rodin μέχρι τον Γιάννη Βαρελά και τον Robert Wilson. Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες διαφορετικών περιόδων και τεχνοτροπιών χτίζουν ένα ανοιχτό αφήγημα που το χαρακτηρίζουν η πολυσυλλεκτικότητα, η συμπερίληψη και η μη γραμμικότητα. Εδώ, η Χρύσα συναντά την Etel Adnan, η Ρένα Παπασπύρου τον Τεό Τριανταφυλλίδη, ο Salvatore Emblema τον Γιάννη Κουνέλλη και ο Ανδρέας Αγγελιδάκης τον Wael Shawky. Η συλλογή του Ιδρύματος Ωνάση εισχωρεί στην καθημερινότητά μας, μεταμορφώνοντας τους χώρους όπου ζούμε και κινούμαστε. Από την Ωνάσειο Βιβλιοθήκη και τη Στέγη μέχρι τα διοικητικά γραφεία του Ιδρύματος και το Ωνάσειο Νοσοκομείο, τα έργα της ξεδιπλώνονται στον δημόσιο χώρο, διασχίζουν σύνορα και γίνονται μέρος διεθνών εκθέσεων σε κορυφαία μουσεία της Ελλάδας και του εξωτερικού. Φέτος, Το κορίτσι που ζωγραφίζει του Γιάννη Μόραλη συναντά την επερχόμενη έκθεση Πρωτόλεια του Μουσείου Μπενάκη (Οκτώβριος 2025 – Ιανουάριος 2026), ενώ Η Σταύρωση του Ιωάννη Περμενιάτη και η εικόνα H Παναγία του πάθους ταξίδεψαν στο Palazzo Ducale, συνομιλώντας με την εικαστική κληρονομιά της Κρήτης και της Βενετίας στην έκθεση Painted Gold. Παράλληλα, το ψηφιακό έργο του Τεό Τριανταφυλλίδη, That Feeling of Not Knowing, προβάλλεται στο AEGEAN Business Lounge του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» έως τον Νοέμβριο του 2025, προσκαλώντας τους ταξιδιώτες σε μια σιωπηλή αναμονή μέσα από τη δράση The Art of Waiting. Η συλλογή του Ιδρύματος Ωνάση φωτίζει την αδιαπραγμάτευτη αναγκαιότητα της τέχνης στη σύγχρονη εποχή, μιας τέχνης τολμηρής, παρηγορητικής και λυτρωτικής.

ΝΕΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ

Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία: Ανοιχτά σε μαθητές που τολμούν να ονειρεύονται και σε καθηγητές που δεν σταματούν να εμπνέουν. Τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία (ΔΗΜ.Ω.Σ.) θα προσφέρουν σε περισσότερους από 22.000 μαθητές και μαθήτριες σε όλη την Ελλάδα, σε βάθος δωδεκαετίας, την εμπειρία του δημόσιου σχολείου που οραματιζόμαστε για το μέλλον: ποιοτικό, καινοτόμο και με ίσες ευκαιρίες.

Από την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ιδρύματος Ωνάση, τον Ιανουάριο του 2025, έως την έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς, τα ΔΗΜ.Ω.Σ. αναπτύσσουν ένα νέο δίκτυο πρότυπων δημόσιων σχολείων με κοινωνικό πρόσημο. Με στόχο την αναβάθμιση της δημόσιας παιδείας, ιδίως σε περιοχές που αντιμετωπίζουν κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις, 22 Γυμνάσια και Λύκεια σε όλη τη χώρα μεταμορφώνονται σταδιακά σε σύγχρονους, δημιουργικούς και ανοιχτούς χώρους μάθησης, υιοθετώντας σύγχρονα παιδαγωγικά και λειτουργικά μοντέλα.

Τα ΔΗΜ.Ω.Σ. επανασχεδιάζουν τη δημόσια εκπαίδευση με ανακαινισμένες υποδομές και εξοπλισμό, εργαστήρια, καινοτόμα προγράμματα, καθώς και απογευματινούς Ομίλους και Σύνολα, που ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και την ελεύθερη σκέψη. Έμφαση δίνεται σε τομείς όπως το STEΑM, οι ανθρωπιστικές επιστήμες, η τέχνη και οι ψηφιακές τεχνολογίες, καλλιεργώντας στα παιδιά δεξιότητες

απαραίτητες στον κόσμο του 21ου αιώνα. Όλα τα σχολεία του δικτύου βρίσκονται υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ενώ η λειτουργία τους παρακολουθείται από ειδική 9μελή Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.ΔΗΜ.Ω.Σ.), η οποία διασφαλίζει την αξιοπιστία και την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου. Με την έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς, τα πρώτα 12 Δημόσια Ωνάσεια έχουν ήδη ξεκινήσει τη λειτουργία τους σε τέσσερις περιφέρειες της χώρας. Στην Αττική λειτουργούν το 52ο Ημερήσιο Γυμνάσιο και το 52ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Αθηνών στον Κολωνό, το 3ο Ημερήσιο Γυμνάσιο και το 7ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Αχαρνών στο Μενίδι, καθώς και το 5ο Ημερήσιο Γυμνάσιο και το 5ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Περιστερίου «Οδυσσέας Ελύτης». Στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της Ξηροκρήνης, λειτουργούν το 12ο Ημερήσιο Γυμνάσιο και το 16ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης «Περικλής Στεφανίδης». Στην Κοζάνη είναι το 3ο Ημερήσιο Γυμνάσιο και το 3ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο, ενώ στην Ξάνθη λειτουργούν το 1ο Ημερήσιο Γυμνάσιο και το 2ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο.

Τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία (ΔΗΜ.Ω.Σ.) δεν είναι απλώς ένα νέο μοντέλο σχολείου.

Είναι μια υπόσχεση για ένα μέλλον όπου η δημόσια εκπαίδευση γίνεται το σταθερό θεμέλιο ίσων ευκαιριών, δημιουργικότητας και εξέλιξης για κάθε παιδί.

Ωνάσειο Μεταμοσχευτικό Κέντρο

Το Ωνάσειο Νοσοκομείο στη νέα του μορφή αποτελείται από το εκσυγχρονισμένο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, που αξιοποιεί την τελευταία τεχνολογία στις επεμβατικές και διαγνωστικές υπηρεσίες υγείας, το Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο, το οποίο γίνεται σημείο αναφοράς στην ανάπτυξη της δωρεάς οργάνων και των μεταμοσχεύσεων στη χώρα, και τη νέα μονάδα του Ωνασείου Παίδων, με εξειδίκευση στην παιδιατρική καρδιολογία και καρδιοχειρουργική, καθώς και στις μεταμοσχεύσεις σε παιδιά.

Με αιχμή την ψηφιακή υγεία και τις σύγχρονες υποδομές, το Ωνάσειο συνδυάζει την προηγμένη ιατρική φροντίδα με την εξατομικευμένη θεραπευτική προσέγγιση, έχοντας στο επίκεντρο τον άνθρωπο: τον ασθενή, τον επαγγελματία υγείας, το διοικητικό προσωπικό. Στο νέο Ωνάσειο Νοσοκομείο, κάθε χτύπος καρδιάς είναι μια ιστορία για την προστασία του αγαθού της υγείας και μια υπενθύμιση για την αξία της ζωής.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ

OnATHENS: Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας OnAthens, το Ίδρυμα Ωνάση έχει ως στόχο να αλλάξει την καθημερινότητα των νέων στον δημόσιο χώρο με μια σειρά από παρεμβάσεις στην πόλη. Σε συνεργασία με τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου, ανακαινίζει και ανακατασκευάζει μια παιδική χαρά, καθώς και γήπεδα μπάσκετ, βόλεϊ και ποδοσφαίρου στην οδό Ζεφύρου. Παράλληλα, δημιουργούνται και τρία γήπεδα τένις στην οδό Αιόλου. Δύο σύγχρονοι καλλιτέχνες βάζουν χρώμα σε γήπεδα και τοίχους της γειτονιάς του Παλαιού Φαλήρου και αγκαλιάζουν με έναν μοναδικό τρόπο το αστικό τοπίο. Ο Twenty Three Artist μεταμορφώνει το γήπεδο μπάσκετ στη Ζεφύρου σε μια «Πυξίδα» εμπνευσμένη από τη γεωγραφική και ιστορική ταυτότητα του Παλαιού Φαλήρου ως λιμανιού της αρχαίας Αθήνας – έναν τόπο αφίξεων, αναχωρήσεων και μεταμορφώσεων. Στη διάβαση του φαληρικού όρμου στήνεται ένα «Γλέντι» από τον Κώστα Θεοχάρη, σαν μια στιγμή παύσης από την ένταση της καθημερινότητας και την αδιάκοπη κίνηση των δρόμων.

Υποτροφίες: Το Ίδρυμα Ωνάση στηρίζει διαχρονικά το όραμα χιλιάδων ανθρώπων μέσω του Προγράμματος Υποτροφιών. Με έμφαση στις επιστήμες του μέλλοντος, κάθε χρόνο υποδέχεται νέους ανθρώπους που εργάζονται συστηματικά για μια καλύτερη κοινωνία. Από το 1978, το Ίδρυμα Ωνάση έχει πιστέψει στα μεγάλα όνειρα περισσότερων από 8.000 ανθρώπων. Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, το Ίδρυμα Ωνάση επενδύει στις επιστήμες που ξέρουμε και εκείνες που θα μάθουμε. Από τη νανοτεχνολογία και τη βιοπληροφορική έως την υπολογιστική γλωσσολογία και την αναλυτική δεδομένων, το Πρόγραμμα Υποτροφιών προάγει τη γνώση, την εξέλιξη και την καινοτομία.

Αρχείο Καβάφη: Κοντά στο κτίριο του Ιδρύματος Ωνάση βρίσκεται και το Αρχείο Καβάφη, στην οδό Φρυνίχου στην Πλάκα, που φιλοξενεί από το 2023 το λογοτεχνικό και το προσωπικό αρχείο του ποιητή, 966 βιβλία που περιλαμβάνονταν στη βιβλιοθήκη του, αλλά και μια συλλογή τεκμηρίων και έργων τέχνης με αναφορές στον Καβάφη.

Ο χώρος φιλοξενεί, επίσης, προσωπικά του αντικείμενα και έπιπλα, πλαισιωμένα από έργα τέχνης που φωτίζουν την ολοένα αυξανόμενη επίδρασή του σε καλλιτέχνες – από

την εποχή του έως και σήμερα. Τον Δεκέμβριο του 2024 το Αρχείο επεκτάθηκε με δύο επιπλέον αίθουσες, οι οποίες παρουσιάζουν περισσότερα τεκμήρια της βιβλιοθήκης του, έργα σύγχρονών του καλλιτεχνών εμπνευσμένα από τον ίδιο, καθώς και έργα διεθνώς αναγνωρισμένων δημιουργών που παρουσιάστηκαν στο φεστιβάλ “Archive of Desire” του Ιδρύματος Ωνάση στη Νέα Υόρκη (28 Απριλίου – 6 Μαΐου 2023). Δύο χρόνια μετά την πρεμιέρα τους στο National Sawdust, δύο από τις πιο εμβληματικές παραγωγές του φεστιβάλ επιστρέφουν στη σκηνή, τον Οκτώβριο του 2025. Στο πλαίσιο του προγράμματος της νέας σεζόν του ανεξάρτητου μουσικού χώρου και incubator νέων καλλιτεχνών στο Μπρούκλιν, θα παρουσιαστούν η περφόρμανς Archive of Desire της Robin Coste Lewis και μια νέα εκδοχή του Constantinopoliad από τη Sister Sylvester. Το Αρχείο Καβάφη, όμως, δεν σταματά να εμπλουτίζεται με νέα εκθέματα στον χώρο, νέες προσκτήσεις στο αρχείο του, αλλά και μέσω διασύνδεσης με καβαφικές συλλογές άλλων φορέων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ανακαλύψτε την ψηφιακή συλλογή του Αρχείου Καβάφη με περισσότερα από 2.000 αρχειακά τεκμήρια στο cavafy.onassis.org.

Οικία Καβάφη στην Αλεξάνδρεια: Το Ίδρυμα Ωνάση, σε συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, ανέλαβε στις αρχές του 2022 την αποκατάσταση της Οικίας Καβάφη στην Αλεξάνδρεια με σκοπό να την καταστήσει πόλο έλξης επισκεπτών από όλο τον κόσμο. Από τον Μάιο του 2024, το διαμέρισμα όπου ο Κ. Π. Καβάφης έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του και δημιούργησε δεκάδες από τα έργα που τον ανέδειξαν σε παγκόσμιο ποιητή αποκαταστάθηκε και αναδιαμορφώθηκε, ώστε να αναδειχθεί η εικόνα της κατοικίας όπως ήταν στα χρόνια που έζησε ο ποιητής. Η Οικία Καβάφη έχει ως στόχο να φωτίσει τη σχέση του ποιητή με την πόλη της Αλεξάνδρειας, να αναδείξει τον αντίκτυπο του έργου του έως σήμερα, αλλά και να μας μεταφέρει πίσω στον χρόνο, σαν χρονοκάψουλα.

Ωνάσειος Βιβλιοθήκη: Στην καρδιά της Αθήνας, πολύ κοντά στο Αρχείο Καβάφη, βρίσκεται και το νεοκλασικό κτίριο της Ωνασείου Βιβλιοθήκης που συνομιλεί με τα γειτονικά αρχαία μνημεία. Εκεί, ο Όμηρος συναντά τον Βολταίρο και τον Ρήγα Βελεστινλή και ο Κ. Π. Καβάφης τη Σαπφώ και την Jane Austen, ενώ έργα του Ελ Γκρέκο και του Giorgio de Chirico συνομιλούν με δημιουργίες του Γιανούλη Χαλεπά και του Λουκά Σαμαρά, αλλά και με το πιάνο της Μαρίας Κάλλας. Ένα πολυσυλλεκτικό ταξίδι στον χρόνο και σε άγνωστες πτυχές της ελληνικής –και όχι μόνο– ιστορίας, ένα καταφύγιο σπουδαίων έργων τέχνης, σπάνιων βιβλίων και αρχείων προσφέρει η Ωνάσειος Βιβλιοθήκη με τις έξι συλλογές της, περισσότερους από 10.000 τόμους και πλούσιο αρχειακό υλικό.

Το 2025, το Ίδρυμα Ωνάση ολοκληρώνει το μεγάλο έργο ψηφιοποίησης της Βιβλιοθήκης, προσφέροντας στο ερευνητικό, το επιστημονικό και το ευρύτερο κοινό μια νέα ψηφιακή εμπειρία και διευρύνοντας τους ορίζοντες της γνώσης και της έρευνας μέσα σε έναν σύγχρονο και ζωντανό κόμβο πολιτισμού. Χάρη στη δημιουργία της νέας διαδικτυακής πύλης της Ωνασείου Βιβλιοθήκης, library.onassis.org, με περισσότερες από 200.000 λήψεις από βιβλιακές και αρχειακές συλλογές που ξεκινούν από τον 15ο αιώνα και εκτείνονται μέχρι σήμερα, αλλά και με μια σειρά ψηφιακών εφαρμογών ανάδειξης του πλούσιου πολιτιστικού αποθέματός της, η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Ωνάση εξελίσσεται σε ένα σύγχρονο ανοιχτό αποθετήριο, ένα φιλικό και προσβάσιμο ερευνητικό εργαλείο, που γίνεται όχημα για «ταξίδια» σε ιστορίες, πηγές, εικόνες και βιβλία.

Έναρξη προπώλησης Α΄ Φάσης: Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στις 17:00 για Φίλους, Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου στις 17:00 για Γενικό Κοινό

