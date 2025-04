Μα τι είναι τέλος πάντων τα περιβόητα showcase lives του Athens Music Week;

«Από τις 7 μέχρι τις 10 Μαΐου μην κανονίσεις τίποτα, έχει Athens Music Week!» Η παραπάνω φράση ακούγεται συχνά αυτή την περίοδο στα γραφεία και τους διαδρόμους του Avopolis, καθώς τα τελευταία χρόνια -7 στο σύνολο- με το που μπαίνει η άνοιξη ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για το μεγαλύτερο event του μουσικού industry στην Αθήνα, το Athens Music Week: Επαγγελματίες και λάτρεις της μουσικής έρχονται κοντά, για τέσσερις ημέρες γεμάτες παρουσιάσεις, συζητήσεις, networking events και πολλά showcase live από εγχώρια και διεθνή ονόματα.

Πολλές οι απορίες! Ολόκληρο podcast είχαμε κάνει πέρσι για να τις απαντήσουμε και φέτος είμαστε ξανά εδώ για να βεβαιωθούμε πως έχετε όλη την πληροφορία και να είμαστε σίγουροι πως δεν θα χάσετε το event!

Τι παραπάνω είναι τo Athens Music Week από ένα συνέδριο του εγχώριου music industry;

Το Athens Music Week δεν είναι απλά ένα συνέδριο, αλλά μια γιορτή της μουσικής βιομηχανίας, μια ευκαιρία για συνάντηση, συζήτηση, networking, συνεργασίες και ζυμώσεις. Kαι, ναι, καλεσμένοι είναι όλοι οι key players του εγχώριου industry αλλά και πολλοί ξεχωριστοί καλεσμένοι από το εξωτερικό, που θα έρθουν στην Αθήνα για να μοιραστούν τις γνώσεις τους και το expertise τους με τους Έλληνες συναδέλφους τους.

Τα panels και οι ομιλίες αφορούν μόνο τους επαγγελματίες του χώρου;

Όχι, το Athens Music Week δεν αφορά μόνο τους επαγγελματίες του χώρου, αλλά και τους απλούς μουσικόφιλους! Με ένα πλούσιο πρόγραμμα (που θα ανακοινωθεί μέχρι τις 10 Απριλίου, stay tuned!) το συνεδριακό κομμάτι του AMW καλύπτει κυριολεκτικά όλες τις θεματικές που σχετίζονται με τη σύγχρονη μουσική βιομηχανία (τρόπους ανάδειξης και προώθησης καλλιτεχνών, music PR, live music, ραδιόφωνο, ΑΙ, τα πάντα), μέσα από panels, ομιλίες και workshops με ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ενδεικτικό namedropping για να πάρετε μια γεύση:

Brege Voltnoi, Co-Founder & Co-Artistic Director, Stegi Radio / Music Curator, Onassis Stegi

Παναγιώτης Μένεγος, Writer-At Large, 24 MEDIA / Radio Host, FRONTSTAGE

Στάθης Καλατζής, Creative Producer / Event Curator / DJ / Producer

Pam Lewis-Rudden (UK) Co-Founder & Vice-President, Plutonic Group Syncs

Andy Sohn Yoo (KO) Enterprise Business Development Lead, Supertone

Federico Rasetti (IT) Managing Director, KeepOn LIVE / Co-president, Live DMA

Marc-André Schmachte (DE), Head of Cultural Department Goethe-Institut Athens and Region Europe I

Finlay Johnson (UK), Chief Operations Officer, Association for Electronic Music

...και πολλοί πολλοί ακόμη, μεταξύ των οποίων και πολλοί καλλιτέχνες των live showcases, που θα ανέβουν στη σκηνή και για να συμμετάσχουν σε κάποιο panel.

Φέτος, επίσης, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το AMW κάνει focus στην K-Pop, εξετάζοντάς την όχι μόνο ως παγκόσμιο μουσικό φαινόμενο, αλλά ως ολοκληρωμένο επιχειρηματικό οικοσύστημα που έχει αναδιαμορφώσει τη μουσική βιομηχανία, το marketing και τις συνεργασίες με brands. Σύντομα θα μάθεις πολλά περισσότερα!

Τι ακριβώς είναι τα showcase live, ποιοι καλλιτέχνες συμμετέχουν και πού πραγματοποιούνται οι συναυλίες;

Όσον αφορά τα showcase live, πρόκειται για ημίωρες συναυλίες που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του AMW, προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία σε εγχώριους καλλιτέχνες να μοιραστούν τη μουσική τους και να δείξουν τη δουλειά τους σε άτομα-κλειδιά του music industry σε Ελλάδα και εξωτερικό. Φέτος ειδικά, πάνω από 30 καλλιτέχνες εμφανίζονται συνολικά στο AMW Showcase Festival, από τους The Page Of Cups, τον Jeff Maarawi και την Bipolia, μέχρι τον Ody Icons, την Billie Supernatural και τον Akylas, καλύπτοντας όλα τα genres και όλα τα moods. Επιπλέον, πέντε καλλιτέχνες από το εξωτερικό -οι Blu Fiefer (LE/MX), Moonlight Benjamin (FR/HT), +SHE+ (RO), Billy Lockett (UK) και Divorce From New York (ES) έρχονται επίσης στην Ελλάδα, ειδικά για το Athens Music Week! Check out our AMW Artists Hub!

Birds of Vale, AMW 2024, Day 2 | photo credit: Αργύρης Λιόσης

Τι πόρτες μπορούν να ανοίξουν σε έναν καλλιτέχνη που συμμετέχει στο AMW;

Καθώς τα showcase lives έχουν τη λογική του «δειγματισμού» οι καλλιτέχνες επιμελούνται την εμφάνιση και το setlist τους ιδιαιτέρως, προκειμένου να τραβήξουν τα βλέμματα των music experts πάνω τους. Στο κοινό βρίσκονται στελέχη δισκογραφικών, διοργανωτές φεστιβάλ, άτομα που ασχολούνται με το music PR, δημοσιογράφοι, ραδιοφωνικοί παραγωγοί, αλλά και επαγγελματίες από το εξωτερικό που ασχολούνται με τη live music, την παραγωγή μουσικής, το booking, τη διανομή και πολλά πολλά άλλα. Για τους «απλούς» θεατές, η εμπειρία είναι μοναδική, καθώς τους δίνεται η ευκαιρία να ακούσουν το ίδιο βράδυ, καλλιτέχνες που εκπροσωπούν πολλά διαφορετικά είδη (από ποπ και ηλεκτρονική, μέχρι hip hop και darkwave) και να ανοίξουν τους μουσικούς τους ορίζοντες.

Πού θα γίνουν όλα αυτά;

Το Athens Music Week φέτος φεύγει από την Τεχνόπολη, βγαίνει στην πόλη και μοιράζει τον χρόνο του ανάμεσα σε Μέγαρο Καρατζά (Πλατεία Κοτζιά), Παλαιό Μικρό Χρηματιστήριο, Εteron και Οlympias (Σοφοκλέους & Αθηνάς) όπου θα πραγματοποιηθεί το μεγαλύτερο μέρος του συνεδρίου και διάφορα live venues όπως AUX Club, ΡΕΚΤΙΦΙΕ, Eliart για τις showcase συναυλίες. Μια μικρή φεστιβαλική γειτονιά (μιλάμε για 15 ονόματα live καθημερινά, με 1 εισιτήριο!), στην οποία το Σάββατο προστίθεται και το Oddity, όπου θα γίνει και After Party. Stay tuned για περισσότερα!

Τι κάνω για να έρθω;

Είτε είσαι καλλιτέχνης, είτε επαγγελματίας στον χώρο της μουσικής, είτε απλός μουσικόφιλος εκμεταλλεύσου την early bird προσφορά και αγόρασε τώρα το εισιτήριό σου μέσα από το more.com. Αυτή τη στιγμή, το τετραήμερο εισιτήριο full pass (που εγγυάται είσοδο και στο special pre-event της Πέμπτης 7 Μαΐου) κοστίζει 40€, ενώ τα μονοήμερα εισιτήρια κοστίζουν 20€. Επιπλέον, για όσους ενδιαφέρονται μόνο για τα live showcases, το τετραήμερο εισιτήριο showcase (που επίσης εξασφαλίζει την είσοδο και στο special pre-event της Πέμπτης) ανέρχεται στα 30€.

Για περισσότερα, κάντε κλικ στο Avopolis AMW Microsite και μείνετε συντονισμένοι για όλα τα νέα του Athens Music Week!