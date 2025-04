Record Store Day 2025: Διαλέξαμε και σας προτείνουμε τα "SOS"

Share this

Στην επίσημη σελίδα της Record Store Day, κάθε χρόνο κάποιος αναλαμβάνει το ρόλο του RSD Ambassador, ώστε η δημόσια εικόνα του να προμοτάρει το event. Από τον Josh Homme και τον Jack White, τον Chuck D. και τους Metallica, σήμερα φτάνουμε στο σημείο όπου οι Post Malone και Sam Fender, είναι οι RSD πρεσβευτές για ΗΠΑ και Ην.Βασίλειο αντίστοιχα. Ενδεικτικό για την πορεία του θεσμού, για την Παγκόσμια Ημέρα Βινυλίου που έχει και το Black Friday RSD παρακλάδι, για τα μεγάλα labels που ξεχειλώνουν σε πεδίο δόξης λαμπρό (για λίγο ακόμη) το trend.

To έχουμε διεξοδικότερα συζητήσει σε μια ανασκόπηση για του δίσκου βινυλίου, έχουμε φλυαρίσει και σε podcast, αλλά όπως έχουμε ξαναπεί «όπως συμβαίνει με τόσες ανεξάρτητες ιδέες, αργά και σταθερά, αμφισβητείται ο στόχος κι η ουσία, ενόσω η όποια εναλλακτική νοηματοδότηση ηττάται κόντρα στη mainstream εργαλειοποίηση. Αυτή η ιδέα ξεκίνησε σε μια άλλη εποχή, όταν τα δισκάδικα και τα πικάπ δε στριφογύριζαν σε πάσης φύσεως διαφημιστικά, όταν τα labels που συμμετείχαν ήταν μικρά και ανεξάρτητα, όταν το discogs ήταν βρέφος, όταν δεν ήταν τελικά διαχωρισμένες οι έννοιες «θαμώνας δισκοπωλείου» / «αγοράζω online βινύλια». Όπως καθετί που έχει απήχηση, κάποιοι θα λοξοδρομήσουν, άλλοι θα αισχροκερδήσουν, μερικοί θα λένε πως γιορτάζουν από το σπίτι τους, άλλοι θα γκρινιάζουν για να πάρουν τους δίσκους νωρίτερα, εντούτοις πέραν της μεμψιμοιρίας, των ουσιαστικών ή περιττών εκδόσεων, και των πολλών τραγελαφικών περιστατικών, η ημέρα θα λειτουργεί όπως όλες οι «παγκόσμιες ημέρες».»

Στο κάτω-κάτω, ό,τι και να γίνει, στο τέλος μένει η αγάπ..,εεε, οι δίσκοι, οπότε ας δούμε μια δεκάδα κυκλοφοριών από τη φετινή RSD, που αξίζει να αναζητήσετε στα μικρά δισκοπωλεία του αθηναϊκού κέντρου, της κάθε συνοικίας, της κάθε πόλης της επικράτειας, ευχόμενοι μακροημέρευση. Μην ξεχνιόμαστε, τα δισκάδικα γιορτάζουν!

V/A - Alts N’ Outs: The other side of Blue Note (Blue Note)

Συλλογή με alternate takes και outtakes από το Blue Note αρχείο. Cannonball Adderley, Grant Green, Art Blakey, Jimmy Smith, Wayne Shorter και Sonny Clark, οπότε τίποτε άλλο δε χρειάζεται να συζητήσουμε. Σε μπλε βινύλιο

Gil Scott Heron - Moving Target (LMLR)

Όσο κι αν φαίνεται περίεργο, αυτός ο δίσκος του 1982, για χρόνια παρέμενε out of print (πέραν μιας έκδοσης του 2014) σε βινύλιο. Για όσους δεν έχουν ακούσει το “Black History/The World”, λίγο πριν η βελόνα ρίξει την τελευταία της στροφή, να μια καλή ευκαιρία.

Charli XCX - Guess feat. Billie Ellish (Atlantic)

Σε 10.000 επτάιντσα αντίτυπα θα κυκλοφορήσει το single από αυτό το iconic ντουέτο. Ποντάρω πως δε θα είναι αρκετά.

Pharoah Sanders - Izipho Sam (My Gifts) (Strata East/Mack Avenue)

Ηχογραφήθηκε το 1969, κυκλοφόρησε το 1973, και τούτο το ensemble είχε φιγούρες όπως οι Sonny Sharrock, Lonnie Liston Smith, Cecil McBee και Leon Thomas. Σε mastering του Kevin Gray, "Prince Of Peace” εκ νέου στο παρόν.

Bill Evans - Further Ahead: Live In Finland (1964-1969) (Elemental)

Κάθε χρόνο έχουμε και μια κυκλοφορία του Bill Evans, πάντα ουσιαστική και συμπληρωματική στο μεγάλο του έργο. Ακυκλοφόρητες ηχογραφήσεις σε διπλό LP.

A Tribe Called Quest - The Low End Theory (Sony)

Ένα hip hop αριστούργημα επανέρχεται και πάλι για μια στιβαρή θέση στη δισκοθήκη σας. Τι σημασία έχει το χρώμα; “Check The Rhime”, “Jazz (We Got)” και “Scenario”. Αυτά έχουν σημασία.

V/A - Tappa Records Showcase (Tappa/Real Rock)

Επισκόπηση στις παραγωγές του Tappa Zukie, all star τζαμαϊκάνικο συναπάντημα, οπότε Dennis Brown, U-Roy, Max Romeo, Johnny Clarke κ.ά.

BADBADNOTGOOD / V/A - Brazil 45 Box Set Vol. 6 (Mr.Bongo)

Πέντε 45αρια με αγαπημένα τους βραζιλιάνικα διαλέγουν οι BADBADNOTGOOD. MPB, jazz, psych, bossa και folk στο φροντισμένο κουτάκι της βρετανικής Mr. Bongo.

Gilles Peterson / V/A - Gilles Peterson presents International Anthem (International Anthem)

Διπλό lp, με κομμάτια που ο γνωστός παραγωγός ξεχώρισε από το jazz label του Detroit, αλλά και bonus ηχογράφηση που έγινε για λογαριασμό του Worldwide FM.

V/A - Treasures Untold: A Modern 78rpm Reader (Tompkins Square)

Αυτό μου θυμίζει το πνεύμα των κυκλοφοριών των πρώτων RSD. Θα είναι τα 78στροφα το επόμενο format που θα κάνει comeback; Παθιασμένοι συλλέκτες, διαφόρων ηλικιών, αφηγούνται τις ιστορίες τους μέσα σε ένα βιβλίο 155 σελίδων, ενώ στο cd των 10 κομματιών, contemporary μουσικοί ξαναπαίζουν τραγούδια από την εποχή του γραμμόφωνου.