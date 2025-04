Στον κόσμο της Τάμτα τώρα όλα είναι hyper

Share this

Ένα από τα πιο πολυσυζητημένα μουσικά σάγκα στις ψηφιακές αλάνες τούτου του τόπου είναι το ολικό καλλιτεχνικό rebranding της Τάμτα: δεν γίνεται κάποιο ντουμ σκρολάρισμα να μην σε έχει οδηγήσει στο θαυμαστό νέο κόσμο που φιλοτεχνεί στην μεταπανδημική εποχή μαζί με την εξαιρετική της ομάδα. Από το single “Face” με τη πινελιά του Die Arkitekt και το άλμπουμ Identity Crisis στο οποίο μας σύστησε ολοκληρωμένα τη νέα της ρευστή ταυτότητα και avant-garde αισθητική μέχρι τη σειρά εμφανίσεων της στο übercool club Smut (που ολοκληρώνονται αύριο με μία ξεχωριστή εμφάνιση από νωρίς το βράδυ) και τα Γιν Γιανγκ EPs, The Villain και The Heroine, που παρουσιάζει τα δύο άκρα του εσωτερικού της κόσμου, είναι εμφανές πως εδώ έχει στηθεί ένα πολύ καλά σχεδιασμένο μάρκετινγκ και μάνατζμεντ πλάνο από τα συμβαλλόμενα μέρη για την αρμονική ένταξη της Τάμτα σε αυτό το όλο και πιο ποθητό βασίλειο που ανθίζει στα χωράφια ανάμεσα στο mainstream και το εναλλακτικό. Οχι οτι είναι καινούρια σε αυτό το παιχνίδι η Τάμτα (όπως τα είχε εξηγήσει πολύ ωραία η Τάνια Σκραπαλιώρη), αλλά ο συντονισμός και η επιμέλεια όλων των στοιχείων που απαρτίζουν αυτή τη στροφή έχει μία στοχοπροσήλωση και ένταση εργασίας επιπέδων εξωτερικού.

Και κάπως έτσι φτάνουμε στο εδώ και τώρα, με την κυκλοφορία του EP The Heroine το οποίο στα δικά μου αυτιά είναι ό,τι κοντινότερο στο πάντρεμα της “παλιάς” Τάμτα με τη νέα της περσόνα, αφήνοντας την αίσθηση πως ένας δημιουργικός κύκλος τελειώνει ή τελοσπάντων αφομοιώνεται ως εμπειρία στον μεγαλύτερο κύκλο ζωής της χαμαιλεόντιας pop star, με στόχο - τι άλλο; - να ξεκινήσει ένας καινούριος. Με άλλα λόγια είναι ένα φινάλε που το διεκδικεί με τους δικούς της όρους, ζώντας τη hyperpop στιγμή με brat μενταλιτέ, για να συγχρονιστεί εκ νέου με τις διεθνείς τάσεις. Αν μέχρι τώρα το συνωμοτικό κλείσιμο του ματιού αφορούσε τις avant και υπόγειες εκφράσεις της rave σκηνής, τώρα όλα στην πίστα είναι πιο φωτεινά, ανάλαφρα και κοριτσίστικα. Από την j-pop ερμηνεία της trap του “Chrome Hearts” παρέα με τον Saske (ακόμη μία on the spot επιλογή συνεργασίας) μέχρι τα Sega 32bit ηχητικά γραφικά του “TOKYO ATHINA”, αστράφτει το πηγαίο ένστικτο της Tamta να αρπάζει τις υποδόριες μουσικές συνιστώσες φέρνοντας τες πιο κοντά στην επιφάνεια με το δικό της τρόπο.

Αν βγαίνει ένα συμπέρασμα από αυτό το EP, σε συνδυασμό με την πανοραμική στο ρεπερτόριο της προσέγγιση στα SMUT shows, είναι πως η Tamta οχι μόνο δεν θέλει να αποτινάξει το “αμαρτωλό” παρελθόν της, αλλά ίσα ίσα προσπαθεί να τον πλησιάσει ξανά ενεργώντας στα νέα δεδομένα που έχει η ίδια ορίσει. Γνωρίζει πολύ καλά πως τα προ δεκαετίας και βάλε χιτάκια της έχουν μεγαλώσει όμορφα και σε αυτή την meta - όλα μέσα όλα ρευστά - εποχή που ζούμε, βρίσκουν θέση στις λίστες ενός κοινού που κάποτε μπορεί και να τα σνόμπαρε. Σε αυτό το νέο τοπίο που έχει δημιουργηθεί όλα επιτρέπονται, αλλά το ερώτημα τώρα είναι: που πάμε από εδώ και πέρα; Κάθε νέος ελιγμός μπορεί να αφήσει το ίχνος του προηγούμενου; Πως θα φτιάξουμε το νέο μεγάλο χιτ χωρίς εκπτώσεις; Να μερικά ερωτήματα που ίσως η Τάμτα και η ομάδα της έχουν ήδη αρχίσει να δουλεύουν στο μυαλό τους.

Το “The Heroine” κυκλοφορεί από την ΚΙΚΙ Music και Minos EMI, Α Universal Music Company σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

