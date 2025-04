Σου 'χει κολλήσει κι εσένα το «Εξωγήινοι»;

Ζούμε ή απλά σκρολάρουμε; Ωραίο ε; Δεν είναι δικό μου, κάπου το διάβασα εκεί έξω, και δεν το αναφέρω για να πάθουμε υπαρξιακό αλλά για να σας αφηγηθώ μία πολύ αστεία ιστορία. Σκρόλαρα εκεί που λέτε τις προάλλες ανελέητα κι εκεί που σκρόλαρα έπεσα πάνω σε ένα YouTube short με έναν εξωγήινο και ένα τύμπανο -δεν έδωσα σημασία, ξέρετε πώς είναι αυτά, τόσα videos, reels και shorts βλέπουμε κάθε μέρα, ακούστηκε και ένα τραγουδάκι, πλάκα είχε, έβαλα καρδούλα, «Εξωγήινοι, όλοι εξωγήινοι» μουρμούρισα και συνέχισα την ημέρα μου.

Έλα μου όμως που δεν έλεγε να μ'αφήσει αυτή η ατάκα «Εξωγήινοι, όλοι εξωγήινοι, φίλοι και συνάδελφοί μου, εξωγήινοι» με έπιασα να τραγουδάω ενώ προσπαθούσα να τελειώσω μία παρουσίαση. «Εξωγήινοι, όλοι εξωγήινοι» σιγοτραγούδησα μπαίνοντας στο αυτοκίνητο για να γυρίσω σπίτι μου, μετά το γραφείο. «Εξωγήινοι, όλοι εξωγήινοι» έστειλα στην κολλητή μου, ενώ αναλύαμε το τελευταίο situationship της. «Εξωγήινοι, όλοι εξωγήινοι» σκέφτηκα χαζεύοντας τις τελευταίες ειδήσεις. Ε όταν πια το «Εξωγήινοι, όλοι εξωγήινοι» ήρθε και με βρήκε στον ύπνο μου λέω «Ε δεν είναι δυνατόν, από το "Espresso" της Sabrina Carpenter έχει να μου κολλήσει τραγούδι τόσο πολύ!»

Αλλά έτσι είναι. Έτσι απροειδοποίητα σε βρίσκουν τα hit, κολλάνε σαν τσίχλα στο μυαλό και μετά άντε να τα βγάλεις από το κεφάλι σου. Συνήθως είναι: Μια πιασάρικη ατάκα "Oppa is Gangnam style!", ή μια πιασάρικη εικόνα "I'm a Barbie Girl, in a Barbie Wolrd", ή κάποιο «σατανικό» παιδικό τραγούδι που κάνει όλα τα νήπια να παθαίνουν παράκρουση στα παιδικά πάρτι "Baby shark του του του τούρουρου" -για να μην πω και για την Μαρίνα Σάττι, που «Να μας φέρει ό,τι θέλει μετά -τα τα τα».

Τέλος πάντων, να μην σας τα πολυλογώ, δεν θα ηρεμούσα αν δεν έβρισκα τι ήταν αυτό το τραγούδι, ποιος το έγραψε, ποιος το τραγούδησε, είναι viral, έχει κολλήσει και σε άλλους, έχουν χάσει κι άλλοι τον ύπνο τους, είμαστε όντως όλοι εξωγήινοι; Αρχικά απελπίστηκα λέω σιγά μην το βρω μέσα στον ψηφιακό ωκεανό, πάει αυτό ήταν θα μείνω πάντα με την απορία, μετά άρχισα να προβληματίζομαι μήπως το έβγαλα από το κεφάλι μου, τελικά θυμήθηκα «έβαλα καρδούλα!» ΜΠΙΝΓΚΟ! Αναζήτησα το latest activity, ψαχούλεψα και το βρήκα ξανά!

Ε και δεν θα το πιστέψετε.

«Όλοι οι φίλοι και οι συνάδελφοί μου που είμαστε ασφαλισμένοι στην Hellas Direct είμαστε εξωγήινοι. Εξωγήινοι όλοι εξωγήινοι».

Οι στίχοι σε αυτή την περίπτωση ξέρετε τι είναι; Αληθινό σχόλιο χρήστη σε αληθινή κριτική για την ασφαλιστική εταιρεία. WHAT! Τι έκαναν τα άτομα! Θα ήθελα να είμαι σε αυτό το meeting όπου ακούστηκε η ιδέα «Μήπως να μετατρέψουμε όλες τις αρνητικές κριτικές μας σε τραγουδάκια;» Και οι άλλοι αντί να πούνε «Πας καλά; Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να πετύχει αυτό!» είπαν «Μα αυτό είναι μια ιδιοφυής ιδέα!» Και ξεκίνησαν κατευθείαν τα τηλέφωνα. Χειροκροτώ όρθια.

Επιστρέφοντας σε όλη αυτή την ιστορία με τα ανεξηγήτως πιασάρικα τραγούδια, κάπου διάβασα πως το «χειρότερο» είναι τo "Wannabe" των Spice Girls ("So tell me what you want, what you really, really want") και δεύτερο το "Mambo No 5" του Lou Bega ("A little bit of Monica in my life, A little bit of Erica by my side"), δεν σας λέω τα υπόλοιπα γιατί θα είστε όλη μέρα στο "And IIIIIIIIIIIIII will always love you". Αφήστε και την ανακάλυψή μου. Από ό,τι φαίνεται, δεν είναι μόνο το «Εξωγήινοι», υπάρχει ολόκληρο... slaylist. «Το ρήμα», «3 αστέρια γεννιούνται». «Διόδια»... Εγώ σας προειδοποιώ. Αν τα ακούσετε και μετά περάσετε όλη την ημέρα σας να ραπάρετε «Παταγω-ντούδαν», ΔΕΝ φταίω εγώ. Μερικά τραγούδια έχουν μαγικές ικανότητες.

«3 αστέρια γεννιούνται»

«Διόδια»