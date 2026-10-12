30 Years Avopolis Party

 

Πληροφορίες

Ο Paul Banks των Interpol στήνει νέα μπάντα στο Βερολίνο

Ο frontman των Interpol ετοιμάζει άλμπουμ με τον Aaron Hemphill των Liars και τον λονδρέζο μουσικό Raife Burchell.

Δέσποινα Σακελλαρίδη

Ο Paul Banks αποκάλυψε ότι εργάζεται πάνω σε ένα νέο άλμπουμ με την μπάντα που σχημάτισε στο Βερολίνο μαζί με τον Aaron Hemphill των Liars και τον Raife Burchell. Μιλώντας στο NME, ο frontman των Interpol ανέφερε ότι το project βρίσκεται ήδη στα σκαριά εδώ και τρία χρόνια και έχει αποτελέσει σημαντικό κομμάτι της νέας μουσικής ζωής του στη γερμανική πρωτεύουσα.

Η μπάντα δεν έχει ακόμη οριστικό όνομα (ο Banks αστειεύτηκε ότι θα την αποκαλούσαν Berlin Project, αν κάτι τέτοιο ήταν δυνατό), ούτε έχει υπογράψει σε δισκογραφική εταιρεία. Στόχος τους, ωστόσο, είναι να κυκλοφορήσουν το πρώτο τους άλμπουμ μέσα στην επόμενη χρονιά.

Ο Banks γνώρισε τον Raife Burchell, μουσικό από το Λονδίνο που επισκέπτεται συχνά το Βερολίνο, μέσω της κοινής τους ενασχόλησης με την πυγμαχία. Η σχέση του Banks όμως με τον Aaron Hemphill έχει πολύ μεγαλύτερη ιστορία: οι δυο τους γνωρίζονται από το 2004, όταν οι Liars περιόδευσαν μαζί με τους Interpol. Ο Aaron Hemphill υπήρξε ιδρυτικό μέλος των Liars, του νεοϋορκέζικου σχήματος που κινείται ανάμεσα στο experimental rock, το post-punk και την ηλεκτρονική μουσική – αποχώρησε από το γκρουπ το 2017.

«Είναι ένας από τους πιο cool τύπους που έχω δει ποτέ με κιθάρα και ένας υπέροχος άνθρωπος», είπε ο Banks για τον Hemphill. Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι ο μουσικός των Liars τον βοήθησε να προσαρμοστεί στην καθημερινότητα του Βερολίνου, καθοδηγώντας τον ακόμη και σε πρακτικά ζητήματα, όπως η απόκτηση ασφάλισης υγείας.

Το νέο σχήμα δεν αποτελεί την πρώτη παράλληλη διαδρομή του Paul Banks έξω από τους Interpol. Το 2020, είχε κυκλοφορήσει το ομώνυμο ντεμπούτο των Muzz, του συγκροτήματος που δημιούργησε με τον παραγωγό και πολυοργανίστα Josh Kaufman και τον drummer των Walkmen, Matt Barrick. Έχει επίσης δύο προσωπικά άλμπουμ στο ενεργητικό του: το Julian Plenti Is… Skyscraper του 2009, με το ψευδώνυμο Julian Plenti, και το Banks του 2012.

Το Βερολίνο φαίνεται πως έχει επηρεάσει συνολικότερα τη δημιουργική καθημερινότητα του Banks. Παρότι μεγάλο μέρος του νεότερου υλικού των Interpol γράφτηκε στη Νέα Υόρκη, ο ίδιος επεξεργάστηκε και ολοκλήρωσε πολλούς από τους στίχους του στη γερμανική πόλη, την οποία εξακολουθεί να θεωρεί πηγή έμπνευσης. Οι Interpol επέστρεψαν τον περασμένο μήνα με το This Mirror Weighs a Ton, έναν δίσκο που έφερε κοντά διαφορετικές περιόδους του ήχου τους και αγαπήσαμε. 

 

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Thom Yorke: Ποια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Radiohead εύχεται να μην είχε γράψει;

Ο Thom Yorke έκανε μια απρόσμενη παραδοχή...
Οι Raconteurs ξανά μαζί στη σκηνή, με το ντεμπούτο album τους να επανέρχεται

Οι Raconteurs ξανά μαζί στη σκηνή, με το ντεμπούτο τους να επανέρχεται

Η μπάντα του Jack White επανενώθηκε αιφνιδιαστικά στο Nashville, λίγο πριν από την επετειακή...

Ο Paul Banks των Interpol στήνει νέα μπάντα στο Βερολίνο

Ο frontman των Interpol ετοιμάζει άλμπουμ με τον Aaron Hemphill των Liars και τον λονδρέζο μουσικό Raife Burchell.

Featured

Το Avopolis σού προτείνει τις 5 καλύτερες συναυλίες αυτής της εβδομάδας

Το Avopolis σού προτείνει τις 5 καλύτερες συναυλίες αυτής της εβδομάδας

Οι εμφανίσεις που ξεχωρίζουν μέσα στην πρώτη εβδομάδα του μήνα και αξίζουν μια θέση στην ατζέντα...
Villagers of Ioannina City – Venceremos

Villagers of Ioannina City – Venceremos

Οι Villagers of Ioannina City επιστρέφουν με έναν δίσκο που κοιτάζει μπροστά, αναζητώντας νέα...
Avopolis 30 Years Party: Τρεις δεκαετίες μουσικής, μια νύχτα χωρίς rewind!

Avopolis 30 Years Party: Τρεις δεκαετίες μουσικής, μια νύχτα χωρίς rewind!

Το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, τρεις δεκαετίες μουσικής, ανθρώπων και ιστοριών συναντιούνται στο PLEX...

Best of Network

Η Sydney Sweeney ξαναβγάζει την μπλούζα της και το ίντερνετ βάζει στοίχημα για το τι θα γίνει μετά
Προτεινόμενο
Η Sydney Sweeney ξαναβγάζει την μπλούζα της και το ίντερνετ βάζει στοίχημα για το τι θα γίνει μετά
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
Το oversized πουκάμισο είναι το αγαπημένο μου wardrobe essential και στα H&M δεν κοστίζει πάνω από 25€
SHOPPING
Το oversized πουκάμισο είναι το αγαπημένο μου wardrobe essential και στα H&M δεν κοστίζει πάνω από 25€
Fashion: όλα για τη μόδα από το allyou.gr
Olivia Rodrigo: Πωλητές του φιλανθρωπικού της φεστιβάλ την κατηγορούν για οικονομικές απώλειες
Προτεινόμενο
Olivia Rodrigo: Πωλητές του φιλανθρωπικού της φεστιβάλ την κατηγορούν για οικονομικές απώλειες
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
Τα λευκά παπούτσια είναι τάση και τον χειμώνα
WHAT TO WEAR
Τα λευκά παπούτσια είναι τάση και τον χειμώνα
Fashion: όλα για τη μόδα από το allyou.gr
Η Miley Cyrus γράφει (αρνητική) ιστορία στα αμερικανικά charts με το "Bass Persuades"
Προτεινόμενο
Η Miley Cyrus γράφει (αρνητική) ιστορία στα αμερικανικά charts με το "Bass Persuades"
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
Τελικά οι cat people είχαν δίκιο: Οι γάτες συνδέονται με περισσότερη ευτυχία
Προτεινόμενο
Τελικά οι cat people είχαν δίκιο: Οι γάτες συνδέονται με περισσότερη ευτυχία
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
Το θρυλικό τσεκούρι του Jack Nicholson από το "The Shining" βγαίνει σε δημοπρασία
Προτεινόμενο
Το θρυλικό τσεκούρι του Jack Nicholson από το "The Shining" βγαίνει σε δημοπρασία
Platform.gr - Η ζωή όπως τη χτίζεις μέσα στην εικόνα, την τεχνολογία και την ταυτότητά σου. - Platform.gr
Το Ready-to-Wear συναντά τη denim παράδοση στη νέα συνεργασία Miu Miu x Wrangler
FASHION NEWS
Το Ready-to-Wear συναντά τη denim παράδοση στη νέα συνεργασία Miu Miu x Wrangler
Fashion: όλα για τη μόδα από το allyou.gr
Cocktail bag: Από το βράδυ στο πρωί
SHOPPING
Cocktail bag: Από το βράδυ στο πρωί
Fashion: όλα για τη μόδα από το allyou.gr