Ο Paul Banks των Interpol στήνει νέα μπάντα στο Βερολίνο

Ο Paul Banks αποκάλυψε ότι εργάζεται πάνω σε ένα νέο άλμπουμ με την μπάντα που σχημάτισε στο Βερολίνο μαζί με τον Aaron Hemphill των Liars και τον Raife Burchell. Μιλώντας στο NME, ο frontman των Interpol ανέφερε ότι το project βρίσκεται ήδη στα σκαριά εδώ και τρία χρόνια και έχει αποτελέσει σημαντικό κομμάτι της νέας μουσικής ζωής του στη γερμανική πρωτεύουσα.

Η μπάντα δεν έχει ακόμη οριστικό όνομα (ο Banks αστειεύτηκε ότι θα την αποκαλούσαν Berlin Project, αν κάτι τέτοιο ήταν δυνατό), ούτε έχει υπογράψει σε δισκογραφική εταιρεία. Στόχος τους, ωστόσο, είναι να κυκλοφορήσουν το πρώτο τους άλμπουμ μέσα στην επόμενη χρονιά.

Ο Banks γνώρισε τον Raife Burchell, μουσικό από το Λονδίνο που επισκέπτεται συχνά το Βερολίνο, μέσω της κοινής τους ενασχόλησης με την πυγμαχία. Η σχέση του Banks όμως με τον Aaron Hemphill έχει πολύ μεγαλύτερη ιστορία: οι δυο τους γνωρίζονται από το 2004, όταν οι Liars περιόδευσαν μαζί με τους Interpol. Ο Aaron Hemphill υπήρξε ιδρυτικό μέλος των Liars, του νεοϋορκέζικου σχήματος που κινείται ανάμεσα στο experimental rock, το post-punk και την ηλεκτρονική μουσική – αποχώρησε από το γκρουπ το 2017.

«Είναι ένας από τους πιο cool τύπους που έχω δει ποτέ με κιθάρα και ένας υπέροχος άνθρωπος», είπε ο Banks για τον Hemphill. Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι ο μουσικός των Liars τον βοήθησε να προσαρμοστεί στην καθημερινότητα του Βερολίνου, καθοδηγώντας τον ακόμη και σε πρακτικά ζητήματα, όπως η απόκτηση ασφάλισης υγείας.

Το νέο σχήμα δεν αποτελεί την πρώτη παράλληλη διαδρομή του Paul Banks έξω από τους Interpol. Το 2020, είχε κυκλοφορήσει το ομώνυμο ντεμπούτο των Muzz, του συγκροτήματος που δημιούργησε με τον παραγωγό και πολυοργανίστα Josh Kaufman και τον drummer των Walkmen, Matt Barrick. Έχει επίσης δύο προσωπικά άλμπουμ στο ενεργητικό του: το Julian Plenti Is… Skyscraper του 2009, με το ψευδώνυμο Julian Plenti, και το Banks του 2012.

Το Βερολίνο φαίνεται πως έχει επηρεάσει συνολικότερα τη δημιουργική καθημερινότητα του Banks. Παρότι μεγάλο μέρος του νεότερου υλικού των Interpol γράφτηκε στη Νέα Υόρκη, ο ίδιος επεξεργάστηκε και ολοκλήρωσε πολλούς από τους στίχους του στη γερμανική πόλη, την οποία εξακολουθεί να θεωρεί πηγή έμπνευσης. Οι Interpol επέστρεψαν τον περασμένο μήνα με το This Mirror Weighs a Ton, έναν δίσκο που έφερε κοντά διαφορετικές περιόδους του ήχου τους και αγαπήσαμε.



