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Οι Raconteurs ξανά μαζί στη σκηνή, με το ντεμπούτο τους να επανέρχεται

Η μπάντα του Jack White επανενώθηκε αιφνιδιαστικά στο Nashville, λίγο πριν από την επετειακή έκδοση του “Broken Boy Soldier” με 22 ακυκλοφόρητες ηχογραφήσεις.

Οι Raconteurs ξανά μαζί στη σκηνή, με το ντεμπούτο τους να επανέρχεται
Δέσποινα Σακελλαρίδη

Οι Raconteurs ανέβηκαν ξανά μαζί στη σκηνή για πρώτη φορά έπειτα από επτά χρόνια, ολοκληρώνοντας τη δεύτερη συναυλία του Jack White στο νέο venue Truth του Nashville, το βράδυ του περασμένου Σαββάτου.

Ο White υποδέχθηκε τους Brendan Benson, Jack Lawrence και Patrick Keeler – ο τελευταίος συμμετέχει και στη σημερινή live μπάντα του White, για ένα σύντομο set πέντε τραγουδιών. Οι Raconteurs έπαιξαν τα “Steady, As She Goes”, “Hands”, “Level”, “Broken Boy Soldier” και “Carolina Drama”, διατρέχοντας και τα τρία άλμπουμ της δισκογραφίας τους. Ο White και ο Benson είχαν αφήσει νωρίτερα μέσα στην ημέρα υπαινιγμούς για την επανένωση, χωρίς να αποκαλύψουν τι ακριβώς ετοίμαζαν. Η συναυλία πραγματοποιήθηκε χωρίς κινητά τηλέφωνα στον ορίζοντα, επομένως δεν υπάρχει το συνηθισμένο κύμα από βίντεο του κοινού. Τις φωτογραφικές αποδείξεις της βραδιάς έδωσε ο David James Swanson.

Η επανεμφάνιση του συγκροτήματος συνέπεσε με την ανακοίνωση του Broken Boy Soldiers XX, μιας εκτενούς αρχειακής έκδοσης που γιορτάζει τα 20 χρόνια από το ομώνυμο ντεμπούτο του. Η συλλογή θα αποτελέσει το 70ό πακέτο της συνδρομητικής σειράς Vault της Third Man Records και φέρνει στην επιφάνεια 22 έως σήμερα ακυκλοφόρητες ηχογραφήσεις από την πρώτη περίοδο των Raconteurs.

Το Broken Boy Soldiers XX περιλαμβάνει τρία έγχρωμα βινύλια 180 γραμμαρίων και συνολικά 23 κομμάτια. Ανάμεσά τους βρίσκονται εννέα demos και outtakes από τα sessions του ντεμπούτου, το οποίο η τετράδα ηχογράφησε στο Le Grand Studios, το οικιακό στούντιο του Brendan Benson στο Detroit.

Στο αρχειακό υλικό περιλαμβάνονται ένα demo του “Level”, μια επτάλεπτη εκτέλεση του “Blue Veins” και το έως σήμερα ανέκδοτο “Mech Royal”. Υπάρχουν επίσης εναλλακτικές εκδοχές των “Yellow Sun”, “Store Bought Bones”, “Bedridden Blues” και “Steady, As She Goes”.

Το υπόλοιπο πακέτο καταγράφει την πρώτη συναυλία των Raconteurs, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Carling Academy του Liverpool στις 20 Μαρτίου 2006, περίπου δύο μήνες πριν από την κυκλοφορία του άλμπουμ. Εκτός από τα τραγούδια του Broken Boy Soldiers, το set των 13 κομματιών περιλάμβανε διασκευές στο “A House Is Not a Motel” των Love και στο “Headin’ for the Texas Border” των Flamin’ Groovies.

Τα τρία βινύλια θα κυκλοφορήσουν σε διαφορετικά χρώματα (Metallic Copper, Grand Green και Coke Bottle Clear), ενώ το πακέτο θα συνοδεύεται από μία από τέσσερις συλλεκτικές κάρτες της σειράς Tripppl και ένα κομμάτι φιλμ 35mm. Το τελευταίο περιέχει καρέ των τεσσάρων μουσικών από το video clip του “Steady, As She Goes”, που είχε σκηνοθετήσει ο Jim Jarmusch.

Το ντεμπούτο των Raconteurs τους χάρισε δύο υποψηφιότητες για Grammy το 2007 και σύστησε ένα συγκρότημα που δεν λειτουργούσε απλώς ως ακόμη ένα παράλληλο όχημα του Jack White. Το ακολούθησαν τα άλμπουμ Consolers of the Lonely το 2008 και Help Us Stranger το 2019, η τελευταία έως σήμερα ολοκληρωμένη δουλειά τους.

Οι εγγραφές για το Vault Package #70 θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Το αν η απροειδοποίητη συνάντηση στο Nashville επιφυλάσσει και συνέχεια παραμένει άγνωστο.

 

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