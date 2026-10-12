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Mariah Carey who? Η Alanis Morissette κυκλοφορεί χριστουγεννιάτικο album

Έρχεται το "Good Weather for Immaculate Conception", έναν δίσκο με κλασικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια, ξεχωριστές συνεργασίες και δύο ολοκαίνουριες συνθέσεις.

Κλέλια Φατούρου

Από το 2020, η Alanis Morissette έχει καθιερώσει μια μικρή παράδοση: κάθε εορταστική περίοδο εμφανίζεται με τη δική της διασκευή σε κάποιο κλασικό χριστουγεννιάτικο τραγούδι. Φέτος, η Καναδή τραγουδοποιός αποφάσισε να συγκεντρώσει αυτές τις ηχογραφήσεις, μαζί με αρκετές νέες διασκευές και δύο πρωτότυπα τραγούδια, στο ολοκληρωμένο album Good Weather for Immaculate Conception, έναν τίτλο που δύσκολα θα μπορούσε να έχει σκεφτεί κάποιος άλλος εκτός από την ίδια.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Alanis Morissette (@alanis)

Ο δίσκος θα κυκλοφορήσει στις 6 Νοεμβρίου από την Epiphany, το imprint της Virgin, και περιλαμβάνει ένα εντυπωσιακά ετερόκλητο σύνολο καλεσμένων. Ανάμεσά τους βρίσκονται ο Steve Martin και ο Martin Short, αλλά και οι Amythyst Kiah και Joy Oladokun.

Η τελευταία στούντιο δουλειά της Morissette, Such Pretty Forks in the Road, κυκλοφόρησε το 2020. Στις αρχές του 2026, η τραγουδοποιός εντάχθηκε στο Songwriters Hall of Fame, ενώ πρόσφατα έκανε μια απρόσμενη εμφάνιση στο πρώτο φεστιβάλ Daisy Chain Fields της Olivia Rodrigo. Οι δύο καλλιτέχνιδες ανέβηκαν μαζί στη σκηνή, ερμηνεύοντας το "Ironic", σε μια ξεχωριστή στιγμή για τους θαυμαστές τους.

Η Brandi Carlile, η οποία συμμετέχει στο νέο χριστουγεννιάτικο album, είχε επίσης τραβήξει την προσοχή τον Ιούλιο του 2026, όταν παρουσίασε τη δική της διασκευή στο "Uninvited" της Morissette, στο Newport Folk Festival. Οι δύο μουσικοί είχαν μάλιστα την ευκαιρία να ερμηνεύσουν μαζί το τραγούδι τον περασμένο μήνα στο Red Rocks.

Με το Good Weather for Immaculate Conception, η Alanis Morissette προσθέτει ένα ακόμη κεφάλαιο στη μουσική της διαδρομή, προσεγγίζοντας το χριστουγεννιάτικο ρεπερτόριο μέσα από τη δική της ιδιαίτερη καλλιτεχνική ματιά και πλαισιώνοντάς το με συνεργασίες που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα.

Και αν ο τίτλος του album αποτελεί ήδη μια μικρή έκπληξη, ο συνδυασμός των καλεσμένων του προμηνύει μια γιορτινή κυκλοφορία με αρκετές ενδιαφέρουσες μουσικές συναντήσεις.

 

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