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To Los Angeles καθιερώνει για τον Billy Idol τη δική του μέρα

Στις 13 Νοεμβρίου, ο Billy Idol και ο επί χρόνια συνεργάτης του Steve Stevens θα τιμηθούν από την πόλη με μια ειδική εκδήλωση.

Σοφία Θεοδώρα Γιλτίζη

Το Los Angelesς ετοιμάζεται να τιμήσει τον Billy Idol με τον δικό του, ξεχωριστό τρόπο. Την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, η πόλη θα ανακηρύξει επίσημα την ημέρα ως "Billy Idol Day", αναγνωρίζοντας την πορεία και την επιρροή ενός καλλιτέχνη που άφησε το αποτύπωμά του στην punk και rock ιστορία. Μαζί του θα τιμηθεί και ο επί χρόνια συνεργάτης του και κιθαρίστας Steve Stevens.

Η ανακοίνωση θα γίνει από τη δημοτική σύμβουλο Monica Rodriguez, σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Στη συνέχεια, το City Hall Park, στο κέντρο του Los Angeles, θα φιλοξενήσει μια δωρεάν εκδήλωση για το κοινό, με τους δύο μουσικούς να ανεβαίνουν στη σκηνή για μια ακουστική εμφάνιση. Στη γιορτή αναμένεται να συμμετάσχουν και ειδικοί καλεσμένοι, τα ονόματα των οποίων δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί.

Η επιλογή της ημερομηνίας μόνο τυχαία δεν είναι. Μία ημέρα αργότερα, στις 14 Νοεμβρίου, ο Billy Idol και ο Steve Stevens θα ενταχθούν στο Rock & Roll Hall of Fame, στο πλαίσιο της τελετής που θα πραγματοποιηθεί στο Peacock Theater του Los Angeles. Η φετινή τάξη περιλαμβάνει επίσης ονόματα όπως οι Iron Maiden, Oasis, Phil Collins, Sade, Joy Division/New Order και Wu-Tang Clan.

Η διάκριση έρχεται σε μια περίοδο που ο Idol παραμένει ενεργός, σχεδόν πέντε δεκαετίες μετά την εμφάνισή του στη μουσική σκηνή. Αρχικά έγινε γνωστός ως frontman των Generation X, πριν ξεκινήσει στις αρχές των ’80s τη σόλο πορεία που τον καθιέρωσε διεθνώς, με τραγούδια όπως τα "White Wedding", "Rebel Yell", "Eyes Without a Face" και "Dancing with Myself".

Καθοριστική για τον ήχο και την εικόνα του υπήρξε η συνεργασία του με τον Steve Stevens, τον κιθαρίστα που συνέβαλε στη διαμόρφωση της χαρακτηριστικής rock αισθητικής του. Οι δυο τους συνεχίζουν να εμφανίζονται μαζί, διατηρώντας ζωντανή μια μουσική συνεργασία που μετρά δεκαετίες.

Το 2025, ο Idol κυκλοφόρησε το "Dream Into It", το πρώτο του άλμπουμ με νέο υλικό έπειτα από περισσότερο από δέκα χρόνια, ενώ το 2026 η πορεία του βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο μέσα από το ντοκιμαντέρ "Billy Idol Should Be Dead".

Η ανακήρυξη της 13ης Νοεμβρίου ως "Billy Idol Day" λειτουργεί ως μια ξεχωριστή αναγνώριση της διαδρομής του, λίγο πριν από μία από τις σημαντικότερες διακρίσεις της καριέρας του. Και για όσους βρίσκονται στο Los Angeles, η γιορτή θα έχει και ζωντανό soundtrack, με τον ίδιο και τον Stevens να παρουσιάζουν δωρεάν ένα διαφορετικό, ακουστικό πρόσωπο των τραγουδιών τους.

 

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