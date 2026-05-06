Η Kelela ανακοινώνει το νέο άλμπουμ "New Avatar" και επιστρέφει στις indie ρίζες της

Η Kelela ανακοίνωσε την κυκλοφορία του τρίτου της άλμπουμ με τίτλο New Avatar, το οποίο αναμένεται στις 10 Ιουλίου. Ο νέος δίσκος λειτουργεί ως μια επιστροφή στις πρώτες της μουσικές αναφορές, πολύ πριν στραφεί στον ηλεκτρονικό R&B ήχο που τη σύστησε στο ευρύτερο κοινό.

Με αφετηρία τη D.C. indie σκηνή όπου ξεκίνησε να γράφει μουσική, η Kelela χτίζει εδώ έναν ήχο που μπλέκει shoegaze, grunge, R&B και ηλεκτρονικά στοιχεία, σαν να προσπαθεί να ενώσει δύο διαφορετικές ζωές της σε έναν δίσκο. Στο άλμπουμ συμμετέχουν επίσης η PinkPantheress, ο A. K. Paul και η Fousheé.

Παράλληλα με την ανακοίνωση, η καλλιτέχνις έδωσε στη δημοσιότητα και το νέο single “Linknb”, συνοδευόμενο από video σε σκηνοθεσία της Mischa Notcutt, γεμάτο αστικά τοπία και νυχτερινές εικόνες που μοιάζουν να αιωρούνται ανάμεσα στην αποξένωση και την επιθυμία διαφυγής.

«Αυτό το άλμπουμ βρίσκει παρηγοριά μέσα από τη σύγκρουση», ανέφερε η ίδια σε σχετική δήλωση. «Δεν θέλω η μουσική να λειτουργεί σαν απόσπαση από όσα συμβαίνουν στον κόσμο· θέλω να βοηθά να βγάζεις νόημα μέσα σε αυτή την τρέλα, χωρίς να χάνεις την ομορφιά και τη χαρά που συνεχίζουν να υπάρχουν».

Η ανακοίνωση επιβεβαιώνει τις φήμες που κυκλοφορούσαν εδώ και μήνες, ιδιαίτερα μετά τη διαγραφή όλου του περιεχομένου από το Instagram της τον περασμένο Μάρτιο. Τον Απρίλιο είχε ήδη δώσει μια πρώτη γεύση της «νέας εποχής» της, παρουσιάζοντας το “Idea 1” σε κλειστή ακρόαση στο SoHo.

Το προηγούμενο άλμπουμ της, Raven του 2023, κινήθηκε σε πιο rave και club κατευθύνσεις, ενώ ακολούθησε remix έκδοση με συμμετοχές από ονόματα όπως οι LSDXOXO, Tygapaw και Shygirl.