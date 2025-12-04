Ο Robin Finck των Nine Inch Nails συν-υπογράφει το horror game "Sleep Awake"

Υπάρχουν στιγμές που η ιστορία της σύγχρονης μουσικής και η ιστορία του gaming αποφασίζουν να συναντηθούν με ένα σαρδόνιο χαμόγελο στο πρόσωπο. Η κυκλοφορία του Sleep Awake είναι μια τέτοια στιγμή. Ένα παιχνίδι τρόμου που μοιάζει βγαλμένο από το σύμπαν των Nine Inch Nails, κι αυτό δεν είναι τυχαίο: πίσω του βρίσκεται ο Robin Finck, ο κιθαρίστας και αρχιτέκτονας του NIN σύμπαντος, ο άνθρωπος που ξέρει όσο λίγοι να μετατρέπει την παράνοια σε ήχο και τον ήχο σε μια μεγάλη βουτιά στο χάος.

Μαζί με τον δημιουργό Cory Davis, χτίζουν ένα μέλλον τόσο άρρωστο, τόσο σπασμένο, που μοιάζει να συμβαίνει σε κάποια επόμενη εκδοχή της δυστοπίας του Year Zero. Το Sleep Awake εκτυλίσσεται στην τελευταία γνωστή πόλη της Γης, εκεί όπου ο εφιάλτης έχει πλέον όνομα: The HUSH. Μια δύναμη που τρώει ανθρώπους μέσα στον ύπνο τους, λες και ο ίδιος ο ύπνος έχει γίνει απαγορευμένη ζώνη. Οι άνθρωποι κάνουν απεγνωσμένα πειράματα για να μείνουν ξύπνιοι, παλεύοντας με τον χρόνο, το σώμα τους και την ίδια τους την αντίληψη.

Η Katja, η ηρωίδα που κρατά στα χέρια της το νήμα της ιστορίας, δεν έχει το περιθώριο να λυγίσει. Ο κόσμος της είναι μια παραίσθηση που καταρρέει: σέκτες, λατρείες θανάτου, υπερφυσικές δυνάμεις, η μόνιμη σκιά του HUSH που θυμίζει περισσότερο κατάρα παρά πλάσμα. Είναι μια ιστορία όπου η παράνοια δεν ξεκινά με το πρώτο jump scare, αλλά με τη βεβαιότητα πως τίποτα δεν είναι σταθερό.

Και πάνω από όλα αυτά, ο ήχος. Το soundtrack του Finck είναι σχεδόν μια ξεχωριστή οντότητα, μια οργανική μάζα που αναπνέει, στριφογυρίζει και υπονομεύει κάθε αίσθηση ασφάλειας. Σκοτεινά κιθαριστικά μοτίβα που θυμίζουν βουλιαγμένες αναμνήσεις από το The Downward Spiral, synths που ανοίγουν σαν μαύρα σύννεφα, ρυθμοί που μεταλλάσσονται σαν ζωντανός οργανισμός. Είναι μουσική που δεν συνοδεύει απλώς την Katja· κάνει τη διάλυση του κόσμου της απτή.

Ο ίδιος ο Finck μιλά για το άλμπουμ σαν μια διαδικασία εξορκισμού: μια προσπάθεια να σταθεί μόνος, χωρίς τη στήριξη της εικόνας ή του gameplay, και να πλάσει έναν ήχο που να μπορεί να σταθεί στο σκοτάδι. «Μερικές φορές ένιωθα σαν να βρισκόμουν στον πάτο ενός πηγαδιού», λέει. «Αλλά όταν επέστρεφα, όταν αναδομούσα, γεννιόταν κάτι νέο, ένα μικρό φρανκενστάιν που ήθελε να πηδήξει από το τραπέζι».

Το Sleep Awake (και το ομότιτλο 25 soundtrack του) είναι μια προέκταση του σύμπαντος του Robin Finck, μια απόδειξη ότι ο άνθρωπος που έγραψε μερικά από τα πιο ανατριχιαστικά riffs της σύγχρονης industrial μουσικής μπορεί ακόμη να δημιουργήσει κόσμους που χτυπούν στο στομάχι.

Και τώρα, ο κόσμος αυτός σε περιμένει. Αρκεί να αποφασίσεις ότι δεν θα σε πάρει ο ύπνος.