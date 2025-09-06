Αντίο στον Bruce Loose: H φωνή και το μπάσο των Flipper έσβησαν στα 66

Ο Bruce Loose, ο μακροχρόνιος τραγουδιστής και μπασίστας των Flipper, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών. Το συγκρότημα του Σαν Φρανσίσκο άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη μουσική, επηρεάζοντας αμέτρητες μπάντες (ναι, ανάμεσά τους και τους Nirvana) ενώ για ένα μικρό διάστημα είχε στα μέλη του και τον Krist Novoselic.

Σε ανάρτηση της σελίδας Who Cares Anyways SF στο Instagram γράφτηκε: «Μετά από μια παρατεταμένη πάλη με τη ζωή, ο Bruce "Loose" Calderwood των Flipper έφυγε από καρδιακή προσβολή νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, σε ηλικία 66 ετών». Η είδηση επιβεβαιώθηκε και στη σελίδα των Flipper στο Facebook.

Από το 1979, όταν σχηματίστηκαν οι Flipper, ο Loose βρέθηκε σχεδόν αμέσως στο πλευρό τους, αντικαθιστώντας τον αρχικό τραγουδιστή Ricky Williams. Μοιράστηκε τα φωνητικά και το μπάσο με τον Will Shatter, που έφυγε από τη ζωή το 1987, και παρέμεινε στην μπάντα μέχρι το 2015, όταν αποφάσισε να αποχωρήσει. Τα χρόνια που ακολούθησαν, ο David Yow (Jesus Lizard) ανέλαβε τα φωνητικά.

Η επιρροή των Flipper ήταν τεράστια. Ο Kurt Cobain φόρεσε ένα αυτοσχέδιο μπλουζάκι του συγκροτήματος στην εμφάνιση των Nirvana στο Saturday Night Live και στο βίντεο του "Come As You Are", δείχνοντας ανοιχτά την αγάπη του για αυτούς. Ο Krist Novoselic έπαιξε μαζί τους από το 2006 έως το 2009, με το σχήμα να παρουσιάζει συχνά το "Scentless Apprentice" των Nirvana, κομμάτι που οι Flipper είχαν διασκευάσει σε συλλογή του 2000.

Πέρα από τους Nirvana, οι Flipper επηρέασαν βαθιά μπάντες όπως οι R.E.M., οι Melvins, οι Jane’s Addiction και πολλοί άλλοι. Η φωνή και το μπάσο του θα μείνουν για πάντα ζωντανά στη μνήμη και στη μουσική που άλλαξε γενιές. Σε μια εποχή που το punk έτρεχε με φρενήρεις ρυθμούς, εκείνοι διάλεξαν να παίξουν αργά, βαρύ και εκκωφαντικά, δημιουργώντας έναν ήχο που προανήγγειλε το sludge και το grunge.

Με κομμάτια όπως το "Sex Bomb" και το "Ha Ha Ha", έφεραν ένα μίγμα πανκ ειρωνείας, ψυχεδελικού χάους και κοινωνικού σχολίου. Το πρώτο τους άλμπουμ, Album – Generic Flipper (1982), θεωρείται κλασικό του αμερικανικού underground και επηρέασε βαθιά την επόμενη γενιά μουσικών. Παρά τις τραγωδίες – τον θάνατο του Will Shatter το 1987 και τις συνεχείς δυσκολίες με εξαρτήσεις – οι Flipper παρέμειναν σημείο αναφοράς. Η ενέργειά τους στη σκηνή ήταν ακατέργαστη και αποδομητική, θυμίζοντας περισσότερο τελετουργία παρά συναυλία. Οι Flipper ήταν μια μπάντα που αψήφησε τους κανόνες και άφησε το αποτύπωμά της σε γενιές καλλιτεχνών – από το grunge μέχρι το noise rock. Ένα αληθινό σύμβολο του αντι-ηρωικού punk, που απέδειξε ότι η αταξία μπορεί να είναι εξίσου επαναστατική με την ταχύτητα.