Η ζωή της Sinéad O’Connor γίνεται ταινία

Η Sinéad O’Connor πρόκειται να αποκτήσει το δικό της βιογραφικό φιλμ. Σύμφωνα με το Variety, οι εταιρείες παραγωγής IE:Entertainment, Nine Daughters και See-Saw Films θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για μια ταινία που θα αφηγείται την πρώιμη ζωή και καριέρα της θρυλικής Ιρλανδής μουσικού. Τη σκηνοθεσία θα αναλάβει η Josephine Decker, ενώ το σενάριο υπογράφει η Stacey Gregg.

Η O’Connor πέθανε το 2023 σε ηλικία 56 ετών. Έναν χρόνο νωρίτερα είχε κυκλοφορήσει το ντοκιμαντέρ Nothing Compares (συμπαραγωγή της IE:Entertainment), το οποίο φώτισε πτυχές της ζωής και της πορείας της.

Δύο χρόνια μετά τον θάνατό της, το biopic μπαίνει επίσημα σε τροχιά υλοποίησης, με τους θαυμαστές της να εκφράζουν με πάθος τις αντιδράσεις τους στα social media. Ένα βίντεο στο TikTok της Metro Entertainment με παλιά εμφάνιση της O’Connor επιβεβαίωσε την εμπλοκή των ιρλανδικών και διεθνών εταιρειών παραγωγής στο πρότζεκτ.

Η συζήτηση για το ποια θα μπορούσε να την ενσαρκώσει έχει ήδη ανάψει. «Πρέπει να είναι Ιρλανδή. Ελπίζω στη Saoirse Ronan», έγραψε ένας χρήστης, με αρκετούς να συμφωνούν: «Είναι σημαντικό για την ιστορία». Άλλοι θεωρούν τη Ronan «υπερβολικά πολυχρησιμοποιημένη» και προτείνουν ονόματα όπως η Katie McGrath, η Lola Petticrew ή ακόμα και μια «άγνωστη Ιρλανδή ηθοποιός». Δεν έλειψαν και προτάσεις από το αγγλικό σινεμά, όπως οι Lily Collins, Emma Corrin και Daisy Edgar Jones.

Το Variety αναφέρει ότι η ταινία θα εστιάσει στα πρώτα χρόνια της O’Connor και στην είσοδό της στη μουσική βιομηχανία, αφηγούμενη «την ιστορία μιας νεαρής γυναίκας από το Δουβλίνο που αψήφησε τον κόσμο, χτίζοντας τη φήμη της με το ταλέντο της, αλλά συνδέοντας το όνομά της με τη θαρραλέα καταγγελία των εγκλημάτων της Καθολικής Εκκλησίας και του ιρλανδικού κράτους».