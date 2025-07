Hayley Williams: 17 νέα κομμάτια σε ένα desktop παγιδευμένο στα Windows του 2004

Η Hayley Williams επιστρέφει πιο απροσδόκητη από ποτέ: τέσσερα χρόνια μετά το Flowers for Vases / Descansos, η frontwoman των Paramore κυκλοφορεί 17 νέα τραγούδια… μέσα από ένα site που μοιάζει να έχει ξεπηδήσει από την εποχή του MSN Messenger και των LimeWire mp3.

Το drop έγινε μέσω του site της εταιρείας βαφών μαλλιών της, Good Dye Young. Οι fans που είχαν εγγραφεί στη mailing list έλαβαν έναν κωδικό πρόσβασης για να ξεκλειδώσουν το υλικό, μια cyber-χίμαιρα με τραγούδια όπως το "NegativeSelfTalk.mp3" και το "DreamGirlInShibuya.mp3", σκορπισμένα σε ένα γραφείο που θυμίζει Windows XP εποχής Napster. Check it? Check it.

Κι όμως, η μουσική είναι μόνο η αρχή. Στον φάκελο "Misc." περιμένουν διάσπαρτα artifacts που αγγίζουν το όριο του conceptual art: ένα video από εμφάνιση των Phoenix στο Monterrey το 2017, ένα mock-up t-shirt, στίχοι γραμμένοι μέσα σε βιβλίο ζωγραφικής με φαλλικά μοτίβα και μια ηχογράφηση παιδιού που σε ενθαρρύνει με φωνούλα που λες και βγήκε από διαφήμιση παγωτού των 90s.

Το project είναι η πρώτη μεγάλη solo κίνηση της Williams για το 2025, μετά το "I Like It I Like It" με τον Moses Sumney. Νωρίτερα φέτος, η ίδια και ο Zac Farro κυκλοφόρησαν ένα χαμένο άλμπουμ του παππού της, Rusty Williams, ηχογραφημένο στα ‘70s, με τίτλο Grand Man.

Οι Paramore δουλεύουν ήδη πάνω σε νέο υλικό, μετά την αποχώρησή τους από τη δισκογραφική Atlantic στις αρχές του 2024. Προς το παρόν όμως, αυτό που έχουμε είναι ένας υπολογιστής-φάντασμα από την εποχή του dial-up και 17 τραγούδια που σκάνε σαν pop glitches στο timeline σου.