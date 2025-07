Η Legacy/Sony κυκλοφορεί άλμπουμ 155 τραγουδιών του Billy Joel μετά το ντοκιμαντέρ του HBO

Διαθέσιμο πλέον σε όλες τις μεγάλες streaming πλατφόρμες, το άλμπουμ ξεπερνά τις επτά ώρες διάρκειας και περιλαμβάνει 155 κομμάτια, σχεδιασμένα για να καθρεφτίζουν και να εμπλουτίζουν τις ιστορίες που αφηγείται το ντοκιμαντέρ. Η κυκλοφορία αυτή έρχεται ως απάντηση σε χρόνια αιτημάτων των φαν για πρόσβαση στα αρχεία του Billy Joel και συνιστά ένα ακουστικό ταξίδι εξίσου φιλόδοξο με την ίδια τη σειρά.

Περισσότερα από 60 κομμάτια που δεν είχαν κυκλοφορήσει ποτέ πριν κάνουν εδώ την πρώτη τους εμφάνιση, μετατρέποντας αυτή τη συλλογή σε κάτι σαν Άγιο Δισκοπότηρο για μουσικολόγους και αφοσιωμένους οπαδούς του Joel. Όπως εξήγησε πρόσφατα ο υπεύθυνος των αρχείων, John Jackson: «Αν τα καταφέραμε, βλέποντας το φιλμ και ακούγοντας την ιστορία πίσω από αυτά τα τραγούδια, θα πείτε: "Αυτό είναι υλικό πρώτης τάξης"».

Το άλμπουμ περιλαμβάνει σπάνιες ηχογραφήσεις από τις πρώτες μέρες του Joel με τους The Hassles, περνώντας από το συγκρότημα Attila, ενώ παρουσιάζει για πρώτη φορά ψηφιακά κομμάτια που έως τώρα υπήρχαν μόνο σε παλιές, δυσεύρετες φυσικές εκδόσεις. Επιπλέον, η συλλογή περιλαμβάνει νέες μίξεις στούντιο για τραγούδια από το σχεδόν λησμονημένο ντεμπούτο άλμπουμ Cold Spring Harbor του 1971, διορθώνοντας τα προβλήματα ήχου της αρχικής έκδοσης. Η έμφαση στο ακυκλοφόρητο υλικό αποτυπώνεται σε μια ντουζίνα outtakes, demos και ζωντανές ηχογραφήσεις, που αποκαλύπτουν τον Joel και την μπάντα του σε κρίσιμες δημιουργικές στιγμές.

Η κυκλοφορία είναι ιδιαίτερα πλούσια σε ζωντανές ηχογραφήσεις, λειτουργώντας όχι απλώς ως ένα άλμπουμ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Billy Joel, αλλά και ως ένα χρονικό της καλλιτεχνικής του ωρίμανσης πάνω στη σκηνή. Ξεχωρίζει η πρώτη live εκτέλεση του "Scenes From An Italian Restaurant", ηχογραφημένη το 1977 στο C.W. Post College του Long Island, μήνες πριν η στούντιο εκδοχή του τραγουδιού παρουσιαστεί στο άλμπουμ The Stranger. Το άλμπουμ περιλαμβάνει επίσης ιστορικές στιγμές από τις μαραθώνιες εμφανίσεις του Joel στο Madison Square Garden, αλλά και τηλεοπτικές εμφανίσεις του στο The Old Grey Whistle Test του BBC και στο Saturday Night Live, πολλές από τις οποίες δεν είχαν ποτέ ξαναπαρουσιαστεί σε οποιαδήποτε μορφή.

Οι συνεργάτες του Joel, Steve Cohen και Bradshaw Leigh, μαζί με τον αρχειονόμο John Jackson, επιμελήθηκαν την παραγωγή με βλέμμα στραμμένο στη διαχρονικότητα. Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη νέα αρχειακά πρότζεκτ –μεταξύ αυτών βίντεο και εμπλουτισμένο streaming περιεχόμενο– ώστε το θρυλικό ρεπερτόριο του Billy Joel να φτάσει σε νέες γενιές ακροατών. Η παρούσα κυκλοφορία είναι αποκλειστικά ψηφιακή· δεν έχει ανακοινωθεί κάποιο φυσικό φορμά που να τη συνοδεύει. Όσοι, πάντως, επιμένουν στο βινύλιο, θα πρέπει να περιμένουν έως τις 22 Αυγούστου, οπότε και κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Greatest Hits Volume I and II του 1985.